Thực hư thông tin CSGT dùng xe công vụ 'chặn đường' để dừng phương tiện vi phạm ở Tuyên Quang

Liên quan đến hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lực lượng chức năng dùng xe công vụ chặn đường tại Km23+100 Quốc lộ 4C (xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang), Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương tiến hành kiểm tra và xác minh thực tế. Kết quả khẳng định, không có việc CSGT sử dụng xe chuyên dụng để chắn ngang đường nhằm dừng phương tiện vi phạm.

Đoạn video ghi lại hình ảnh xe công vụ của CSGT 'chắn đường' được chia sẻ trên MXH.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm ghi hình, xe công vụ thực chất đang thực hiện thao tác lùi vào vị trí đỗ an toàn để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch. Do đặc thù đoạn đường Quốc lộ 4C qua xã Minh Tân thẳng nhưng hẹp, trong khi các phương tiện thường lưu thông với tốc độ cao, tổ công tác đã chủ động bố trí cán bộ cảnh báo từ hai hướng để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, nội dung phản ánh trên mạng xã hội là không đúng bản chất sự việc. Đoạn video đang được chia sẻ rầm rộ chỉ là một phần hình ảnh bị cắt xén, không phản ánh đầy đủ diễn biến, dẫn đến việc các tài khoản đăng tải và bình luận gây hiểu lầm nghiêm trọng trong dư luận.

Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh và sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều ý kiến của người dân đã tỉnh táo chia sẻ, ủng hộ và đề nghị nhìn nhận sự việc một cách khách quan, công bằng.

