Thực hư thông tin CSGT dùng xe công vụ 'chặn đường' để dừng phương tiện vi phạm ở Tuyên Quang
GĐXH - Trước những thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội về việc Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Tuyên Quang dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện, cơ quan chức năng đã chính thức lên tiếng bác bỏ và làm rõ bản chất sự việc từ một đoạn video bị cắt ghép.
Liên quan đến hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lực lượng chức năng dùng xe công vụ chặn đường tại Km23+100 Quốc lộ 4C (xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang), Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương tiến hành kiểm tra và xác minh thực tế. Kết quả khẳng định, không có việc CSGT sử dụng xe chuyên dụng để chắn ngang đường nhằm dừng phương tiện vi phạm.
Đoạn video ghi lại hình ảnh xe công vụ của CSGT 'chắn đường' được chia sẻ trên MXH.
Theo cơ quan công an, tại thời điểm ghi hình, xe công vụ thực chất đang thực hiện thao tác lùi vào vị trí đỗ an toàn để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch. Do đặc thù đoạn đường Quốc lộ 4C qua xã Minh Tân thẳng nhưng hẹp, trong khi các phương tiện thường lưu thông với tốc độ cao, tổ công tác đã chủ động bố trí cán bộ cảnh báo từ hai hướng để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.
Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, nội dung phản ánh trên mạng xã hội là không đúng bản chất sự việc. Đoạn video đang được chia sẻ rầm rộ chỉ là một phần hình ảnh bị cắt xén, không phản ánh đầy đủ diễn biến, dẫn đến việc các tài khoản đăng tải và bình luận gây hiểu lầm nghiêm trọng trong dư luận.
Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh và sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều ý kiến của người dân đã tỉnh táo chia sẻ, ủng hộ và đề nghị nhìn nhận sự việc một cách khách quan, công bằng.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam đối tượng nhận mình là “bác sĩ tâm linh” để lừa đảoPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tài sản, Đỗ Hoàng Long (SN 1997, trú tại TP Hải Phòng) bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam.
Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đườngPháp luật - 20 giờ trước
Công an tỉnh Đồng Nai đang tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an kiểm tra xe máy người dân rồi cưỡng đoạt tiền.
Thấy nhà dân không có người, shipper đột nhập trộm 170 triệuXã hội - 1 ngày trước
Trong lúc đi giao hàng, Hoàng phát hiện nhà bà Lan không có người nên đã đột nhập, trộm số tài sản giá trị lớn.
Hé lộ nguyên nhân 3 nhân viên ngân hàng ở Hải Phòng bị khởi tố, bắt giamXã hội - 2 ngày trước
Để giải ngân các khoản vay cho nguyên TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, các nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả chứng từ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh có nồng độ cồn mức caoPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S - người điều khiển xe ô tô con gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho kết quả là 0,264 mg/l khí thở.
Giải quyết mâu thuẫn bằng rựa: 1 thiếu niên tử vong, 7 thanh niên bị tạm giữPháp luật - 2 ngày trước
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng truy xét, tạm giữ khẩn cấp 7 thanh niên liên quan vụ án giết người xảy ra rạng sáng 4/3 trên địa bàn tỉnh khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong.
Rủ nhau lên nhà hoang trên núi đánh bạcPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi, hẻo lánh tổ chức đánh bạc.
Điều chưa biết về trình độ học vấn của nhân viên Xôi Lạc TVPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.
Danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TVPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây web lậu Xôi Lạc TV. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D (SN 1979) và N.C.Đ (SN 1993) cùng trú tại Hà Nội.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giảPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giảPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.