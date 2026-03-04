Hai tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt sau thông tin phản ánh
GĐXH - Từ thông tin phản ánh vi phạm, lực lượng CSGT Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh và triệu tập 2 tài xế để xử lý...
Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm giao thông qua trang Facebook "Hải Phòng Fanpage", Trạm CSGT Lưu Kiếm (Phòng CSGT) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo đó, lái xe T.Q.D (SN 1980, trú tại Tổ dân phố A2, phường Lưu Kiếm, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 16M2 -1986 đã được mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, lái xe thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định pháp luật.
Trạm CSGT Lưu Kiếm đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe T.Q.D về các hành vi: không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng trên đường bộ; không có giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và không có gương chiếu hậu bên trái.
Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, lái xe bị xử phạt 16,5 triệu đồng, kèm hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 3 tháng.
Cùng thời điểm này, Trạm CSGT Lưu Kiếm đã lập biên bản vi phạm đối với công dân Đ.V.T (SN 1987, trú tại Tổ dân phố 7, Quỳ Khê, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) về hành vi: không đội mũ bảo hiểm; giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, công dân Đ.V.T bị xử phạt 9,5 triệu đồng.
Hà Nội: Phế thải xây dựng 'chất thành núi' trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng LongĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Tình trạng hàng nghìn tấn phế thải xây dựng và rác thải tập kết tràn lan trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đang biến khu vực này thành những "nghĩa địa" phế liệu khổng lồ.
Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đườngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Quá trình đi phượt, nam tài xế di chuyển theo phần mềm chỉ đường nên chạy xe máy vào đường cao tốc.
Quảng Ngãi: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng hơn 20 triệu đồng sau 7 giờ gây ánPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật dây chuyền vàng sau 7 giờ gây án.
Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũThời sự - 4 giờ trước
SKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Trong sắc cờ rực rỡ và tiếng trống hội vang vọng, Ngày hội tòng quân 2026 tại Ninh Bình diễn ra trang nghiêm, xúc động. Hơn 6.000 thanh niên ưu tú chính thức khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống quê hương và viết tiếp lý tưởng cống hiến của tuổi trẻ.
Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vongĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/3 tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) khiến một tài xế xe tải cẩu tử vong tại chỗ sau khi phần cần cẩu của phương tiện va chạm trực tiếp với đường dây điện khiến người này bị điện giật, phương tiện bốc cháy.
Nghỉ hưu sớm, đối tượng này vẫn được hưởng tối đa lương hưu từ năm 2026Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Từ năm 2026, thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm mà không bị trừ tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Đó là những đối tượng nào?
Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vongThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Khi đang di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu cá chở 7 ngư dân không may bị lật. Cả nhóm cố gắng bơi vào bờ; một người kiệt sức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ phường và trật tự xây dựng hầu tòa vì nhận hối lộ 'bảo kê' công trìnhPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 4/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm cựu cán bộ lãnh đạo phường Thanh Trì và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ). Các bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" sau khi thiết lập một đường dây chuyên thu tiền để làm ngơ cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.
Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn khởi sắc mạnh mẽ của một số con giáp. Không chỉ tài lộc hanh thông mà vận quý nhân cũng bùng nổ.
Thương tâm: Nữ sinh lớp 9 gặp nạn tử vong sau va chạm giao thông trong đêmXã hội
GĐXH - Khi phương tiện do nam thanh niên điều khiển đi đến khu vực vòng xuyến (xã Nghĩa An cũ, nay là xã Vĩnh Lại) bất ngờ xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 không qua khỏi, còn nam thanh niên thoát nạn...