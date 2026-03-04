Hai tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt sau thông tin phản ánh

Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm giao thông qua trang Facebook "Hải Phòng Fanpage", Trạm CSGT Lưu Kiếm (Phòng CSGT) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, lái xe T.Q.D (SN 1980, trú tại Tổ dân phố A2, phường Lưu Kiếm, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 16M2 -1986 đã được mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, lái xe thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định pháp luật.

Trạm CSGT Lưu Kiếm đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe T.Q.D về các hành vi: không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng trên đường bộ; không có giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và không có gương chiếu hậu bên trái.

Tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông đã lên làm viêc với CSGT Lưu Kiếm. Ảnh: Cơ quan Công an,

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, lái xe bị xử phạt 16,5 triệu đồng, kèm hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Cùng thời điểm này, Trạm CSGT Lưu Kiếm đã lập biên bản vi phạm đối với công dân Đ.V.T (SN 1987, trú tại Tổ dân phố 7, Quỳ Khê, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) về hành vi: không đội mũ bảo hiểm; giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, công dân Đ.V.T bị xử phạt 9,5 triệu đồng.