Tin sáng 24/2: Ngành đường sắt sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch qua trung tâm Hà Nội; CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đầu năm mới

Ngành đường sắt sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch qua trung tâm Hà Nội

Báo Tuổi trẻ cho hay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành rà soát, nghiên cứu phương án tổng thể bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm về UBND TP Hà Nội.

Tổ công tác do ông Trần Thiện Cảnh - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, làm tổ trưởng; ông Đỗ Việt Hải - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - làm tổ phó.

Thành viên của tổ công tác gồm: đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng của Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở thuộc UBND TP Hà Nội; ông Hoàng Gia Khánh - Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm rà soát cơ sở pháp lý, phạm vi và hiện trạng tài sản; nghiên cứu phương án tổng thể để triển khai việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm; tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Đoàn tàu khách xuất phát từ ga Long Biên, đây là ga nằm giữa đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm. Ảnh: Tuấn Phùng

Trước đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy và Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm để tổ chức cải tạo, chỉnh trang tái thiết khu vực nội đô lịch sử Hà Nội.

Theo đó, đối với việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tại khu vực 131 vòm cầu Phùng Hưng - Gầm Cầu, trên cơ sở đề nghị của TP Hà Nội, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương và giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc bàn giao và đảm bảo an toàn chạy tàu.

Đối với việc dừng chạy tàu đoạn ga Hà Nội đến ga Gia Lâm, sau khi xem xét kỹ lưỡng, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thống nhất:

Giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch trên đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm. Các đoàn tàu giảm sẽ dừng tại ga Gia Lâm và TP Hà Nội, sẽ triển khai điểm trung chuyển xe buýt tại vị trí nhà máy xe lửa Gia Lâm để kết nối hành khách tại ga Gia Lâm và ngược lại.

Dừng chạy tàu hàng đoạn Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm. Toàn bộ tàu hàng từ phía Nam lên phía Bắc và ngược lại sẽ đi vòng theo tuyến đường sắt phía Tây hiện hữu (Bắc Hồng - Văn Điển).

UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp, hỗ trợ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều tra, khảo sát để có phương án giải phóng mặt bằng, tạm bàn giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khoảng 1ha tại khu vực phía ga Hà Đông, phường Phú Lương để làm bãi chứa hàng.

Hà Nội: CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đầu năm mới

Thông tin trên VTV, thực hiện Kế hoạch của Công an TP về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án điều tiết, phòng ngừa ùn tắc trên toàn địa bàn.

Từ sáng sớm, tại các "điểm nóng" như Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Giải Phóng... lực lượng CSGT đã có mặt để hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành tín hiệu đèn và đi đúng làn đường.

Tại các trục đường chính như Nguyễn Xiển, Vành đai 3, mật độ phương tiện có thời điểm tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Các dòng xe di chuyển nhịp nhàng dưới sự điều tiết sát sao của hệ thống đèn tín hiệu và lực lượng làm nhiệm vụ.

Xử lý nghiêm các trường hợp xe khách dừng đón trả khách sai quy định gây cản trở giao thông.

Đáng chú ý, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong sáng đầu năm được ghi nhận rất tích cực. Tại các nút giao lớn như Phạm Hùng - Mễ Trì, người tham gia giao thông dừng chờ đèn tín hiệu ngay ngắn, không có tình trạng lấn làn, leo lề.

Song song với việc điều tiết, Đội CSGT số 6 và các đơn vị địa bàn cũng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc như dừng đỗ sai quy định, đặc biệt là đối với xe khách liên tỉnh.

Trong những ngày tới, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 100% quân số tại các vị trí trọng yếu, linh hoạt điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp với diễn biến thực tế, quyết tâm bảo đảm giao thông Thủ đô an toàn, thông suốt trong những ngày đầu xuân.

Không chấp hành hiệu lệnh, nam thanh niên chở pháo lao xe vào CSGT

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trước đó, tổ công tác gồm cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 và Công an xã Yên Thủy phát hiện Đinh Trung Hiếu (sinh năm 2008, trú tại khu phố Yên Sơn, xã Yên Thủy) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 19AA-250.58 không đội mũ bảo hiểm, di chuyển theo hướng từ xã Yên Thủy đi xã Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).

Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, Hiếu dùng tay ném một túi màu trắng xuống lề đường theo hướng di chuyển và tiếp tục điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương phải điều trị tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy.

Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, tạm giữ đối tượng. Kiểm tra túi của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 quả pháo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm và động viên cán bộ chiến sĩ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Bắt nhóm lừa đảo từ Campuchia về Việt Nam đón tết: Thủ đoạn 'rửa tiền' ra sao?

Báo Thanh niên cho biết, theo cơ quan điều tra, đầu tháng 9.2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhiều fanpage Facebook mang tên "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương" có dấu hiệu giả mạo Vietcombank để lừa đảo.

Nhóm lừa đảo đã sử dụng số điện thoại 02899981545 làm tổng đài ảo, gọi điện cho người dân, tự xưng nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở thẻ tín dụng hạn mức cao, thủ tục đơn giản. Tiếp đó, nhóm này yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV… rồi hướng dẫn thực hiện các thao tác "chứng minh năng lực tài chính".

Điển hình, ngày 9.9.2025, anh Đ.V.T (28 tuổi, ở phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) làm theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt 14.876.200 đồng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai các nghi phạm trong đường dây giả mạo ngân hàng lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Đ.X

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy vết dòng tiền.

Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ số tiền chiếm đoạt được nhóm lừa đảo dùng để mua voucher trên nền tảng Got It, thanh toán mua điện thoại, thẻ game và nhiều sản phẩm giá trị cao trên các sàn thương mại điện tử, chuỗi cửa hàng điện máy.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 14.1.2026, Phòng CSHS đề xuất xác lập chuyên án trinh sát số 126L và được lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Đến đầu tháng 2.2026, ban chuyên án triển khai kế hoạch phá án. Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức đón lõng, bắt giữ 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam đón tết.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai rõ vai trò từng người trong tổ chức.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 13 bị can để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các bị can liên quan ở nước ngoài.

Hiện trường vụ nổ lớn tại nhà máy Phốt pho Vàng Việt Nam, một trưởng ca tử vong

Theo VOV, Vào lúc 12h 22' trưa ngày 23/2/2026, tại khu vực bồn tinh chế của Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam đã phát ra hai tiếng nổ lớn. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do nổ vỏ kép bồn tinh chế, gây cháy phốt pho nội bộ. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến anh Vàng Văn Lâm, sinh năm 1991, là Trưởng ca trực đã tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động tổng lực lực lượng công an và quân sự để cùng nhà máy khoanh vùng sự cố.

Chia sẻ về những nỗ lực ứng phó ban đầu, ông Nguyễn Quang Úy – Bí thư Đảng ủy xã Tằng Loỏng cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo ngay cho lực lượng Công an xã, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã vào cùng với nhà máy để kiểm tra khắc phục hậu quả. Sau khi tổ chức kiểm quân trong ca trực, phát hiện sót một người và qua kiểm tra lại thì xác định nạn nhân là anh Vàng Văn Lâm, hộ khẩu tại Bắc Hà, là trưởng ca trực đã tử vong. Hiện nay đã thu nhặt thi hài, chờ gia đình xuống để làm các thủ tục".

Hiện trường vụ nổ nhìn từ trên cao.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại "thủ phủ" hóa chất Tằng Loỏng, nơi có tới 15 nhà máy đang hoạt động với gần 6.000 công nhân. Dù đơn vị xảy ra sự cố vừa hoàn thành diễn tập phòng chống cháy nổ vào cuối năm ngoái, nhưng rủi ro vẫn hiện hữu ngay trong ngày đầu sản xuất.

Trao đổi với phóng viên, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai khẳng định, đây là hồi chuông cảnh báo về việc siết chặt quy trình vận hành an toàn: "Ban Quản lý sẽ tiếp tục rà soát lại tất cả các nhà máy và yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an toàn trong sản xuất cũng như phòng chống cháy nổ, đặc biệt là quy trình thực hiện Đánh giá tác động môi trường (DTM) của từng đơn vị. Công tác liên quan đến phòng chống sự cố hóa chất luôn được chúng tôi chỉ đạo các nhà máy phải tuân thủ nghiêm ngặt và hàng năm đều có diễn tập".

Hiện tại, Công ty Phốt pho Vàng Việt Nam đã cam kết không để hóa chất rò rỉ ra môi trường. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động tại khu công nghiệp trọng điểm quốc gia này.

Nhà giàn DK1/10 cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, lúc 15h30, ngày 22/2, Nhà giàn DK1/10 nằm trên Bãi cạn Cà Mau thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã cấp cứu ngư dân bị nạn khi khai thác hải sản trên biển.

Trước đó, vào khoảng 15h15, Nhà giàn DK1/10 nhận được tín hiệu thông tin cấp cứu từ tàu cá BT93535TS và BT97903TS đang khai thác tại khu vực biển có tọa độ 08007'956"N, 103042'544''E (đang hoạt động cách Nhà giàn khoảng 3 Hải lý) cho biết ngư dân Trần Văn Quý, sinh năm 1985, quê ở xã Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Cà Mau đã bị tai nạn do dây rulo kéo cào đôi bị đứt va đập vào người.

Nhà giàn DK1/10 cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển.

Sau khi nhận được thông tin, Nhà giàn DK1/10 đã cử Tổ Quân y tiếp cận và tiến hành cấp cứu sơ cứu ban đầu tình trạng nạn nhân: Tiếp xúc chậm, phần đầu bị rách, sưng phù nề diện tích 5x5cm ngay vị trước trước trán; phần chân phải bị gãy vị trí 1/3 dưới cẳng chân.

Ngay sau đó Tổ quân y Nhà giàn đã tiến hành lau rửa, băng bó vết thương, băng nẹp cố định chân bị gãy; đồng thời tiến hành các biện pháp truyền dịch, gây tê, khâu vết thương, kháng sinh giảm đau. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, ngư dân bị nạn đã tỉnh táo nhận biết, sức khỏe đã dần ổn định.

Sau khi băng bó xong, Nhà giàn đã cấp thuốc, hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá BT 93535TS nhanh chóng cơ động về cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.