Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm
GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.
Liên tiếp trong các ngày 19/2 và 21/2 vừa qua, những vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người và khiến nhiều người khác vẫn còn mất tích trong dòng nước lạnh.
Những sự cố này phần lớn liên quan đến các phương tiện chở khách tham quan, du lịch và phương tiện nhỏ phục vụ lễ hội đầu năm vốn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Trước tình hình cấp bách đó, ngày 22/2. Cục trưởng Cục CSGT đã chính thức phát lệnh yêu cầu toàn lực lượng phải khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn triệt để những thảm kịch tương tự có thể tái diễn.
Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuần tra trên sông mà phải phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã và chính quyền địa phương để rà soát toàn diện các điểm du lịch, khu vui chơi và các lễ hội có hoạt động đường thủy nội địa.
Các cán bộ chiến sĩ được yêu cầu phải trực tiếp có mặt tại các đầu bến để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn của từng phương tiện trước khi xuất bến. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ và không cho phép bất kỳ phương tiện nào không đảm bảo an toàn tham gia chở khách.
Bên cạnh việc kiểm soát tại các bến bãi chính, một nhiệm vụ trọng tâm khác là việc lập danh sách chi tiết các loại phương tiện dân sinh, thô sơ phục vụ sinh hoạt và chài lưới của người dân tại từng thôn, xã ven sông, ven biển.
Việc nắm chắc thực lực phương tiện kết hợp với việc xây dựng các phương án cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng ứng phó tại chỗ được xem là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại nếu chẳng may có sự cố xảy ra. Các tổ tuần tra lưu động cũng sẽ tăng cường hiện diện trên các tuyến đường thủy huyết mạch, các bến khách ngang sông và cả các bến bốc xếp vật liệu xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm có thể dẫn đến tai nạn.
Cục trưởng Cục CSGT khẳng định sẽ kiên quyết xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm những cán bộ, chỉ huy được giao địa bàn nhưng buông lỏng quản lý, không phát hiện kịp thời các vi phạm hoặc không đề xuất được giải pháp phòng ngừa hiệu quả.
Sự quyết liệt này thể hiện nỗ lực cao nhất của lực lượng Công an trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, giúp mùa lễ hội đầu năm Bính Ngọ 2026 diễn ra trong sự bình an và trật tự.
