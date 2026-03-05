Tin sáng 5/3: Từ nay, CSGT xử phạt nặng lỗi vi phạm giao thông này, cao nhất tới 60 triệu đồng; Nhiều điện thoại có thể bị khóa ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra ngay

Từ nay, CSGT xử phạt nặng lỗi vi phạm giao thông này, cao nhất tới 60 triệu đồng, người dân chú ý

Chính phủ ban hành Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Đáng chú ý, Điều 15 của Nghị định đã quy định cụ thể các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện, trong đó có dịch vụ thuê xe tự lái. Các quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/3/2026. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Theo đó, Chủ phương tiện không ký hợp đồng cho thuê: Phạt đến 20 triệu đồng; Bố trí lái xe hoặc ký hợp đồng sai quy định: Phạt đến 30 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi cho thuê phương tiện để tự lái khi người thuê không có giấy phép lái xe còn điểm, còn hiệu lực và phù hợp với loại xe cho thuê sẽ bị xử phạt nặng:

Từ 28 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cá nhân;

Từ 56 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với tổ chức.

Đây là mức xử phạt cao nhất trong nhóm vi phạm liên quan đến dịch vụ cho thuê xe tự lái, thể hiện sự nghiêm khắc của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh.

Từ đầu tháng 3/2026: Nhiều điện thoại có thể bị khóa ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra ngay

Theo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, quy định mới yêu cầu các ngân hàng phải kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của từng phiên bản ứng dụng tối thiểu 3 tháng/lần. Mục tiêu là phát hiện sớm lỗ hổng kỹ thuật, nguy cơ cài mã độc hoặc bị khai thác trái phép trước khi gây thiệt hại cho khách hàng. Đáng chú ý, ứng dụng ngân hàng sẽ được thiết kế để tự động dừng hoạt động ngay khi phát hiện thiết bị nằm trong nhóm rủi ro.

Quy định mới có thể tác động đến một bộ phận người dùng smartphone xách tay, đặc biệt là một số mẫu Android nội địa Trung Quốc phải mở khóa bootloader để cài ROM quốc tế, thêm dịch vụ Google hoặc bổ sung tiếng Việt.

Trong nhiều trường hợp, người dùng thực hiện các thao tác này chỉ để thuận tiện sử dụng, không nhằm mục đích xấu. Tuy nhiên, từ góc độ bảo mật, hệ thống vẫn xếp những thiết bị đã bị can thiệp vào nhóm rủi ro cao.

Nếu điện thoại từng root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader, người dùng nên cân nhắc khôi phục về cấu hình gốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đồng thời, chỉ cài đặt ứng dụng ngân hàng từ kho chính thức như App Store hoặc Google Play, tránh tải file cài đặt trôi nổi bên ngoài.

Với những thiết bị không thể khôi phục về trạng thái an toàn, giải pháp khả thi là chuyển sang sử dụng máy đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật để tránh gián đoạn giao dịch từ tháng 3/2026.

Quy định mới về việc quản lý bất động sản có hiệu lực từ tháng 3/2026

Nghị định số 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã quy định gắn mã định danh cho sản phẩm bất động sản.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, và Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn cùng thời điểm ban hành văn bản thông báo về nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

"Mượn" thẻ BHYT đi khám bệnh sẽ bị phạt tiền và truy thu toàn bộ chi phí theo quy định mới

Chỉ vì muốn “tiết kiệm” tiền viện phí, nhiều người sẵn sàng mượn thẻ bảo hiểm y tế của người thân để đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, hành vi tưởng chừng vô hại này có thể khiến cả người cho mượn lẫn người sử dụng đối mặt với xử phạt hành chính, buộc hoàn trả tiền quỹ bảo hiểm, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có yếu tố trục lợi. Sở hữu Trí tuệ đưa tin.

Theo quy định của Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi sử dụng thẻ BHYT không đúng đối tượng là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, nếu mượn hoặc cho mượn thẻ nhưng chưa gây thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế, mức phạt tiền dao động từ 1 – 2 triệu đồng. Trường hợp đã phát sinh chi phí khám chữa bệnh do quỹ BHYT chi trả sai đối tượng, mức phạt có thể tăng lên 3 – 5 triệu đồng.

Không dừng lại ở tiền phạt, người vi phạm còn buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà quỹ bảo hiểm đã thanh toán thay. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền phải nộp có thể lớn hơn rất nhiều so với mức xử phạt hành chính ban đầu, nhất là trong các ca điều trị nội trú, phẫu thuật hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao.

Miền Bắc có thể duy trì trời mát đến 20/3

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, đợt không khí lạnh này có thể duy trì trời mát đến 20/3 ở miền Bắc và miền Trung, sau đó chuyển trời nắng nóng khắp vùng từ 23/3. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Miền Bắc hửng nắng sau đợt không khí lạnh gây mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ khoảng ngày 5-7/3, miền Bắc ít mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Từ khoảng 8/3, miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Nghệ An đến Gia Lai tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Ngày và đêm 05/3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

