Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạy
GĐXH - Điều khiển xe máy điện mang theo 6 quả pháo tự chế, khi bị kiểm tra, Đinh Trung Hiếu lao thẳng vào tổ công tác CSGT nhằm bỏ chạy, khiến cán bộ công an bị thương.
Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 21/2/2026, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Công an xã Yên Thủy tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác tại Km90+880 Quốc lộ 12B, khu 2 xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Đến 21 giờ 48 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 19AA-250.58 không đội mũ bảo hiểm, mang theo một túi giấy màu trắng nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, lao thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, đâm trực tiếp vào đồng chí Lê Đăng Hùng khiến đồng chí bị thương ở chân và xây xát tay, chân, phải điều trị tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy.
Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, tạm giữ đối tượng. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là Đinh Trung Hiếu (SN 2008, trú tại khu phố Yên Sơn, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ).
Kiểm tra túi giấy đối tượng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 quả pháo tự chế. Đối tượng khai nhận cùng hai người khác là Lưu Danh Thanh (SN 2008) và Bùi Minh Hiếu (SN 2007), cùng trú tại xã Yên Thủy, tự chế số pháo trên và đang đi tìm địa điểm để đốt.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
