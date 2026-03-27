Tích luỹ 'vốn sức khỏe' - nếp sống mới của người hiện đại
Để duy trì sự dẻo dai của cơ thể đặc biệt là trung và cao niên khi cơ thể bắt đầu đối mặt với những thách thức về lão hóa như tim mạch, cơ xương khớp và lão hóa miễn dịch người dân đã quan tâm nhiều hơn đến sự kết hợp giữa vận động hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp, khoa học đang dần được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trung niên.
Gìn giữ chiếc "chìa khóa vàng" cho sức khỏe
Bước vào tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa rõ rệt, đặc biệt là sức đề kháng và sức khỏe tim mạch. Đây cũng là lúc nhiều người bắt đầu chủ động thay đổi tư duy, tìm đến các công viên để rèn luyện thể chất và giao lưu cộng đồng. Tại đây, những "vận động viên tóc bạc" không chỉ tập luyện để khỏe hơn mà còn để tìm kiếm sự kết nối xã hội.
Chú Hùng (65 tuổi, Phường Sài Gòn, TP.HCM), một thành viên tích cực tại công viên, chia sẻ: "Tôi duy trì thói quen tập luyện cùng nhóm bạn từ vài năm nay. Tập luyện giúp tinh thần minh mẫn và cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn đặc biệt là đỡ bệnh lặt vặt. Tuy nhiên, tôi hiểu sức khỏe ở tuổi này giống như một khoản tiết kiệm, nếu chỉ "tiêu dùng" mà không bồi đắp đúng cách bằng dinh dưỡng, nguồn vốn ấy sẽ nhanh chóng cạn kiệt".
Dự án "Trạm sức khỏe" do VitaDairy Việt Nam thực hiện gần đây thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân tại một số địa phương. Đặc biệt trong thời điểm ngày Sức khỏe Toàn dân 7/4 đang đến gần, sự kiện tạo được sự cộng hưởng khá lớn trong việc nâng cao ý thức chăm sóc và rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Đây không chỉ là nơi dừng chân nghỉ ngơi, mà còn là không gian để người trung tuổi nhận tư vấn về lộ trình dinh dưỡng chuyên biệt nhằm lấp đầy những "khoảng trống dinh dưỡng" mà bữa ăn hàng ngày chưa đáp ứng đủ. Với mỗi ly sữa, người tham gia trải nghiệm sẽ được tư vấn thêm về những giá trị dinh dưỡng cần thiết giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng và sức khỏe cho độ tuổi của mình.
Nhiều người dân khi trải nghiệm tại trạm đã bày tỏ sự hào hứng với cách tiếp cận này. Chú Hùng cho biết thêm: "Ngoài tập thể dục, tôi chú trọng bổ sung các dưỡng chất giúp người khỏe hơn, đỡ bệnh, tốt cho tim mạch huyết áp, về ngủ cũng ngon hơn. Điều quan trọng nhất là hương vị phải thơm ngon, dễ uống và không quá ngọt để có thể duy trì thói quen mỗi ngày". Việc bổ sung các nhóm chất hỗ trợ tim mạch, tăng cường đề kháng và cơ xương khớp chính là bước đi đúng đắn để mỗi người dân tự nâng cao "vốn sức khỏe" của chính mình.
Sức khỏe của cha mẹ và hạnh phúc của gia đình
Hành trình sống vui khỏe của thế hệ trung và cao niên không chỉ được tạo ra từ các hoạt động cộng đồng và rèn luyện cơ thể, mà còn từ sự chăm sóc và thấu hiểu của gia đình. Sức khỏe là món quà vô giá "hai chiều", ở đó có sự quan tâm của con cái với cha mẹ và cũng là sự an lòng của cha mẹ dành cho con cái. Khi ông bà cha mẹ khỏe mạnh, minh mẫn đó chính là sự hạnh phúc và an tâm lớn nhất của con cái.
Cùng mẹ có mặt tại sự kiện, anh Minh (Phường Xuân Hòa, TP.HCM) tâm sự: "Mình luôn khuyến khích cha mẹ ra công viên vận động gặp gỡ giao lưu trò chuyện cùng các cô chú và mình cũng rất quan tâm chăm sóc cha mẹ kỹ hơn qua bữa ăn hàng ngày. Việc lựa chọn các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cha mẹ cũng là cách mình đồng hành cùng sức khỏe của đấng sinh thành. Nhìn cha mẹ dẻo dai, ít bệnh lặt vặt để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sum vầy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất".
Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Bộ Chính trị chính thức thống nhất chọn ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân. Quyết định này nhằm khẳng định trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chủ động bảo vệ và nâng cao sức khỏe, xây dựng sức khỏe bền vững. Chuỗi sự kiện "Trạm sức khỏe" với thông điệp "Vững đề kháng, khỏe tim mạch" sẽ kéo dài đến hết tháng 4/2026, là một trong những hoạt động thiết thực từ VitaDairy nhằm hưởng ứng ngày lễ ý nghĩa này. Qua đó, mỗi ly sữa, mỗi buổi tập luyện đều góp phần hiện thực hóa mục tiêu toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, hướng tới lối sống cao niên năng động và hạnh phúc.
