Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Tiến sĩ Julia DiGangi, một nhà thần kinh học từng tu nghiệp tại Trường Y Harvard và Đại học Boston (Mỹ) đã chỉ ra 3 câu nói mà phụ huynh nên tránh nếu không muốn con bị EQ thấp.

1. "Tại sao con không thể có động lực hơn?"

Trẻ không phải lúc nào cũng lười biếng hay thiếu cố gắng. Đôi khi, vấn đề là sở thích và năng lực của trẻ không khớp với kỳ vọng của cha mẹ.

Thay vì trách móc, hãy thử đặt câu hỏi mở: "Bố mẹ biết con thích trò chơi điện tử. Con có thể chia sẻ điều gì khiến con hứng thú đến vậy không?"

Cách này giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng, từ đó tránh rơi vào cảm giác chán nản – yếu tố dễ dẫn đến EQ thấp.

2. "Tại sao con không nghe lời bố mẹ?"

Nhiều khi trẻ không nghe lời không phải vì bướng, mà vì cha mẹ chưa hiểu nhu cầu thật sự của con.

Ví dụ, một bé gái từ chối vào phòng khám chỉ vì khó chịu với tiếng nhạc. Khi cha mẹ đáp ứng bằng một chiếc bịt tai, vấn đề được giải quyết ngay.

Thay vì áp đặt, hãy hỏi: "Bố mẹ đã thực sự hiểu con chưa?"

Lắng nghe và thấu hiểu giúp con hợp tác hơn và tránh tạo ra khoảng cách tình cảm - nguyên nhân khiến EQ thấp hình thành.

3. "Con thật là thiếu tôn trọng"

Việc gắn nhãn tiêu cực có thể khiến trẻ cảm thấy bị hiểu lầm, tổn thương và thu mình lại.

Một cậu bé bị cha mẹ cho là "vô lễ" vì không làm bài khoa học. Thực tế, cậu chỉ đơn giản là không giỏi môn này.

Thay vì kết luận, hãy hỏi: "Mẹ thấy con đạt 64% điểm môn khoa học. Con có thể nói cho mẹ biết khó khăn của con không?"

Trao đổi cụ thể, không phán xét sẽ giúp trẻ cởi mở, tránh mất tự tin – một trong những biểu hiện rõ của EQ thấp.

Những cách cha mẹ giúp con cải thiện EQ thấp

Để việc trau dồi EQ cho con không trở thành gánh nặng cho phụ huynh, Giáo sư Lý Mai Cẩn - chuyên gia tâm lý học tội phạm và giáo dục trẻ em nổi tiếng đã chia sẻ 3 cách "kinh điển" để nuôi dạy nên những đứa trẻ có EQ cao.

1. Cho phép trẻ trải qua khó khăn và thách thức

Phương pháp thứ nhất được Giáo sư Lý Mai Cẩn nhấn mạnh, đó là cho phép trẻ trải qua khó khăn và thách thức.

Điều này không những giúp bé phát triển khả năng giải quyết vấn đề mà còn rèn giũa tính kiên cường.

Chia sẻ cùng con về những khó khăn mình đã trải qua, cùng con tìm hướng giải quyết, là cách để con học được cách đối mặt với thất bại và cách thức đứng dậy sau mỗi lần ngã.

2. Dạy trẻ về giá trị của việc chia sẻ

Phương pháp thứ hai là dạy trẻ về giá trị của việc chia sẻ. Việc này không chỉ giúp trẻ phát triển lòng yêu thương người khác và sự cảm thông, mà còn là nền tảng vững chắc cho khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

3. Dạy trẻ tôn trọng người khác

Phụ huynh cần dạy trẻ tôn trọng người khác và không chế giễu hay coi thường ai. Từ đó, chúng sẽ học được cách thể hiện sự tôn trọng thông qua cách ứng xử hàng ngày.

EQ thấp có thể cải thiện

Ngoài 3 phương pháp trên, để cải thiện EQ cho trẻ, thông qua giao tiếp hàng ngày, cha mẹ có thể thực hiện các trò chơi và hoạt động tương tác, giúp trẻ hiểu và diễn đạt cảm xúc của mình một cách phù hợp.

Việc xác định và đặt tên cho cảm xúc là bước đầu tiên quan trọng, giúp trẻ nhận biết và từ từ điều chỉnh hành vi của mình theo cảm xúc đó.

Một phương pháp khác là dạy trẻ cách thở sâu và thiền định để quản lý căng thẳng và cảm xúc tiêu cực.

Khi trẻ cảm thấy tức giận hoặc buồn bã, hãy khuyến khích chúng tập trung vào hơi thở và tìm kiếm sự yên tĩnh trong tâm trí - điều này có thể giúp trẻ lấy lại sự bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng hơn về tình huống.

Việc đọc sách cũng là một cách tuyệt vời để cải thiện EQ. Qua các câu chuyện, trẻ sẽ học được cách đồng cảm với nhân vật, hiểu cảm xúc của người khác, và nhận ra rằng mỗi hành động đều có hậu quả của nó.

Cha mẹ có thể lựa chọn những cuốn sách phù hợp và thảo luận cùng trẻ về những bài học đạo đức và cảm xúc được trình bày trong sách.

