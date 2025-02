Tiếp vụ vấn nạn ăn xin tái diễn ở chợ Viềng, Nam Định: Chỉ đạo của huyện Vụ Bản 'có cũng như không'?

Nạn ăn xin lại tái xuất ở chợ Viềng, Nam Định GĐXH - Đường dẫn vào chợ Viềng ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định la liệt nhóm ăn xin với đủ kiểu hoạt động, từ ăn mặc rách rưới đến đẩy giường có người khuyết tật. Đáng chú ý, nhóm ăn xin còn bế theo các cháu bé cực nhỏ tuổi theo để "hành nghề".

Bất cập ở chợ Viềng Xuân 2025

Ngoài một số hình ảnh xấu xí về sự xuất hiện của nhiều người ăn xin ngồi, lê lết khắp lối để xin tiền du khách, tạo nên cảnh tượng nhếch nhác tại chợ Viềng xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm nay (2025), ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội còn một số bất cập khác.

Chiều ngày 4/2/2025, quá trình ghi nhận những người ăn xin, PV thâm nhập bên trong trung tâm chợ Viềng, nơi có hàng chục thương lái đang bày bán đồ phục vụ lễ hội và gặp nhiều trò chơi "móc tiền" người dân, du khách.

Tại khu vực cạnh một sân khấu bên trong chợ Viềng, chúng tôi ghi nhận hàng chục bàn (gian hàng) trò chơi ăn tiền hoạt động công khai, thu hút khá đông người chơi.

Đa số người dân chơi phi tiêu, bốc thăm vé số (lấy tiền đổi vé số và làm theo quy định của họ), các ô hàng này luôn thu hút đông đảo người dân từ người già đến thanh, thiếu niên. Nhiều người muốn thử vận may, ban đầu được tiền nhưng về sau từ từ "hầu bao" bị móc khi nào chẳng hay.

Hình ảnh người dân, du khách chơi trò bốc thăm vé số ở chợ Viềng.

Xử lý tình trạng ăn xin

Theo kế hoạch số 02/KH-BCĐ về tổ chức chợ Viềng Xuân 2025, do ông Đỗ Văn Kỳ - Phó chủ tịch UBND huyện Vụ Bản ký vào ngày 31/12/2024, chợ Viềng được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư đồng bằng Sông Hồng. Đây cũng là dịp người dân Vụ Bản thể hiện những nét văn hóa đặc trưng hiếm có được kết tinh ngàn đời nay từ bàn tay, khối óc.

Đồng thời quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa tâm linh, văn hóa làng nghề, cũng như những thành tựu kinh tế xã hội huyện Vụ Bản đã đạt được trong những năm qua, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo.

Tổ chức chợ Viềng tạo dấu ấn tốt đẹp trong mỗi du khách về nét đẹp văn hóa dân gian, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch tâm linh, tăng nguồn thu ngân sách địa phương và phát triển kinh tế của xã hội, ngày càng thu hút du khách.

Hình ảnh ăn xin nằm lê lết mặt đường ở chợ Viềng.

Tổ chức chợ Viềng xuân an toàn, nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, tạo được không khí ngày hội đầu xuân. Quy hoạch các khu vực dành cho các hoạt động văn hóa, dịch vụ kinh doanh, trông giữ phương tiện, khu vệ sinh công cộng. Tổ chức thu đúng, thu đủ các khoản thu ngân sách, đảm bảo đúng quy định. Thanh tra, kiểm tra các hoạt động lễ hội. Phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn các hoạt động cờ bạc, trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật khác diễn ra trong lễ hội. Các hoạt động văn hóa thông tin tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến tham quan và tham gia các hoạt động chợ Xuân.

Để tổ chức tốt về chợ Viềng Xuân năm 2025, UBND huyện Vụ Bản giao trách nhiệm của các ngành, cơ quan đơn vị, các xã, có liên quan. Cơ quan chức năng liên quan phối hợp các ban, ngành, địa phương có chợ xử lý các hành vi bị nghiêm cấm trong nội quy tổ chức chợ Xuân: các tệ nạn xã hội, trò chơi kiếm tiền bất hợp pháp.

Đáng chú ý, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm, tham mưu UBND huyện ban hành văn bản yêu cầu các xã, rà soát các đối tượng ăn mày ăn xin trên địa bàn.

Ăn xin ở chợ Viềng lúc rảnh cầm điện thoại ra chơi.

Chấn chỉnh, yêu cầu không thực hiện hành vi ăn mày, ăn xin tại chợ Viềng Xuân. Phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn UBND xã và các địa phương tổ chức chợ Viềng Xuân giải quyết tệ nạn ăn mày ăn xin và làm tốt công tác bảo trợ xã hội.

Phối hợp với địa phương trong việc quản lý đối tượng trong quá trình chờ đưa đối tượng trẻ em, người lang thang xin ăn về nơi cư trú hoặc đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Đâu cũng gặp mặt ăn xin

Như vậy, theo kế hoạch UBND huyện Vụ Bản ban hành năm 2025, chợ Viềng Xuân sẽ được kiểm soát chặt chẽ vấn nạn ăn xin. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV, tình hình những gì diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Cụ thể, theo ghi nhận của chúng tôi, trên con đường dẫn vào chợ Viềng tại xã Trung Thành, nhóm ăn xin xuất hiện nhiều và đủ kiểu hoạt động. Có người ăn mặc rách rưới, bò lê lết trên đường, nhóm khác thì đẩy xe lăn đưa cháu bé đi giữa dòng người đông đúc hay kê kệ có người khuyết tật nằm dùng loa bật nhạc và cầm micro để xin tiền,...

Đứng trước những hình ảnh "nhếch nhác" đó, nhiều du khách qua đường động lòng, thả tờ tiền lẻ các mệnh giá từ 2, 5, 10 cho đến 20 nghìn đồng vào các xô, giỏ, nón mà họ đã chuẩn bị.

Ăn xin bế cả trẻ nhỏ theo để hành nghề.

Ghi nhận thêm của PV, còn nhiều người ăn xin khác nằm la liệt trên đường với hình ảnh cụt chân, tay, bế cháu bé, người nằm lê lết bò ngang đường vận dụng ra xin tiền. Tình trạng này diễn ra càng phức tạp khi màn đêm buông xuống. Khi trời tối, không chỉ có những người an xin như người già, trung niên, thanh niên mà còn có trẻ nhỏ. Đặc biệt, tình trạng bế trẻ con sơ sinh hoặc vài tháng tuổi cũng được những người này đưa đi làm "bia đỡ" để họ kiếm tiền.

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Ban Chỉ đạo chợ Viềng Xuân 2025 huyện Vụ Bản có hẳn kế hoạch chi tiết, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên mà dịch vụ nổi cộm vẫn hoạt động công khai, ăn xin nằm lê lết khắp đường, tạo hình ảnh xấu xí trong mắt du khách?

Mặc dù đã kết thúc lễ hội chợ Viềng Xuân 2025, tuy nhiên những hình ảnh đó vẫn hiện hình ở trong tâm trí bao nhiêu người dân và du khách thập phương. Thiết nghĩ, để chợ Viềng đi vào nền nếp, trở thành một địa chỉ du Xuân hấp dẫn du khách gần xa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cần xây dựng quy chế quản lý hoạt động của chợ; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm và vấn nạn ăn xin.

Video: Nạn ăn xin lại tái xuất ở chợ Viềng, Nam Định