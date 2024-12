Tìm bị hại dự án lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh tại Hà Giang

Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đức Toản (SN 1975, trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức các hội thảo quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty TNHH an toàn thực phẩm Hà Nội (gọi tắt là công ty ATTP) đang thực hiện dự án “Ươm tạo, trồng cây dược liệu sâm dây Ngọc Linh, bảo tồn các loại dược liệu hiện có” tại huyện Vị Xuyên, huyện Đồng Văn và dự án “Vườn sâm thủ phủ Hà Giang” tại xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên thuộc tỉnh Hà Giang, qua đó kêu gọi nhiều cá nhân đầu tư góp vốn vào Công ty ATTP và Công ty TNHH MTV ATBANK (gọi tắt là công ty ATBank).



Đối tượng hứa hẹn nếu tham gia dự án sẽ được Toản cùng công ty chi trả lợi nhuận cao.

Cây sâm Ngọc Linh (ảnh minh hoạ).

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty ATTP và Công ty ATBank, Nguyễn Đức Toản biết rõ công ty không có khả năng thanh toán tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty và không có nguồn thu nào khác để thực hiện 02 dự án “Ươm tạo, trồng cây dược liệu sâm dây Ngọc Linh và bảo tồn các loại dược liệu hiện có” và dự án “Vườn sâm thủ phủ Hà Giang” nhưng Toản vẫn quảng cáo tư vấn với nhiều cá nhân về các dự án này để họ tin tưởng nộp tiền cho Công ty ATBank dưới hình thức cho vay vốn hưởng tiền lãi.

Bản thân Công ty ATBank không có tài sản và nguồn thu để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư. Đến tháng 9/2023, Công ty ATBank mất khả năng thanh toán, không khắc phục được hậu quả cho các nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và làm rõ những hành vi vi phạm của các đối tượng, Công an quận Cầu Giấy thông báo và đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH an toàn thực phẩm Hà Nội và Công ty TNHH MTV ATBank thì đến Công an quận Cầu Giấy (địa chỉ: số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoặc liên hệ với Đồng chí Đoàn Minh Tú (Số điện thoại: 0899550391) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.