Tìm thấy kho báu chứa toàn tiền vàng, bạc quý giá
Kho báu này bao gồm hàng trăm đồng tiền vàng và bạc, cùng với một bức tượng ngựa nhỏ và móc cài bằng đồng.
Hàng trăm đồng tiền vàng và bạc vô giá đã được phát hiện tại một địa điểm "bí mật" ở một vùng đẹp như tranh vẽ của Cộng hòa Séc.
Bảo tàng và Phòng trưng bày Bắc Pilsen (MGSP) tại Mariánská Týnice đã công bố phát hiện này vào ngày 3/9. Bảo tàng nằm ở Vùng Pilsen thuộc phía tây Bohemia, một khu vực nổi tiếng với những thị trấn và lâu đài đẹp như trong truyện cổ tích.
Các quan chức cho biết trong một thông cáo báo chí rằng kho báu này bao gồm hàng trăm đồng tiền vàng và bạc, cùng với một bức tượng ngựa nhỏ và móc cài bằng đồng.
Theo bảo tàng, các nhà khảo cổ đã khai quật được kho báu này tại một "di chỉ Celtic bí mật" ở phía bắc Pilsen. Di chỉ này có niên đại từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên.
Tuyên bố cho biết những đồng tiền độc đáo này được rải rác "ở một khu vực mà trước đó chưa từng có người Celt định cư" - khiến cho phát hiện này trở nên đặc biệt hiếm gặp.
Jan Mařík, giám đốc Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Séc tại Praha, cho biết mục đích chính của cuộc khai quật là "bảo tồn những cổ vật khảo cổ di động, vốn đang bị đe dọa trực tiếp bởi những kẻ săn lùng kho báu bất hợp pháp, hoạt động nông nghiệp và các điều kiện tự nhiên".
Mařík cho biết thêm: "Giá trị đặc biệt của những hiện vật này còn nằm ở cơ hội hiểu biết toàn diện về một địa điểm hiếm hoi thuộc thời kỳ đồ sắt - xét cả về mô hình định cư và bản thân những phát hiện - không giống như hầu hết các địa điểm tương tự ở châu Âu, nơi này không bị xáo trộn bởi hoạt động khai thác trái phép".
Các nhà khảo cổ học đã làm việc tại địa điểm này kể từ năm 2021, mỗi mùa khai quật lại mang đến nhiều phát hiện thú vị hơn.
Các chuyên gia tin rằng địa điểm này được sử dụng theo mùa để buôn bán, nơi "mọi người thường xuyên đánh mất những vật dụng nhỏ như tiền xu", bảo tàng cho biết.
Daniel Stráník, một nhà khảo cổ học của MGSP, tiết lộ địa điểm này "có tầm quan trọng quốc tế, ít nhất là ở Trung Âu".
Ông nói thêm: "Trong số những đồng tiền vàng và bạc có những loại tiền chưa từng được biết đến trước đây, điều này có thể định hình lại hiểu biết của chúng ta về tiền xu Celtic ở Bohemia".
Khám phá này cũng bao gồm một bộ trang sức vàng độc đáo từ thời Hallstatt. Các phát hiện bằng đồng bao gồm móc cài, ghim cài, vòng tay, mặt dây chuyền và thậm chí cả một bức tượng ngựa.
Những đồng tiền này hiện đang được trưng bày tại MGSP và sẽ mở cửa cho công chúng tham quan cho đến ngày 30/11. Giám đốc bảo tàng Pavel Kodera cho biết triển lãm "chỉ trưng bày một phần những phát hiện từ địa điểm đáng chú ý này".
Ông lưu ý: "Những tác phẩm đặc biệt nhất vẫn được lưu giữ an toàn và chỉ được trưng bày sau khi toàn bộ dự án nghiên cứu được đánh giá đầy đủ.
Trong tương lai, chúng tôi cũng đang cân nhắc việc thành lập một bảo tàng triển lãm thường trực mới để mang đến góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống của người Celt ở khu vực của chúng tôi".
Phát hiện mới nhất này diễn ra vài tháng sau khi các nhà khảo cổ học đào được một kho tiền xu Celtic tương tự ở cùng khu vực tại Séc.
