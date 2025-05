Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay (27/5), miền Bắc duy trì kiểu thời tiết mát mẻ với ngày nắng nhẹ, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 27-29 độ, thấp nhất 21-23 độ, vùng núi dưới 20 độ.

Khoảng ngày 28-30/5 do tác động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió mới trên độ cao 1.500-3.000m, Bắc Bộ và Thanh Hóa lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, vùng núi có mưa to đến rất to lượng mưa vượt 180mm. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất và lũ quét có thể xảy ra.

Sau ngày 30/5, khối khí mát cuối mùa và vùng hội tụ gió suy yếu, miền Bắc giảm mưa, trời có nắng, nhiệt độ tăng nhanh.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này gây nhiệt độ thấp hiếm gặp vào cuối tháng 5. Từ tháng 11/2024, thời tiết Việt Nam chịu ảnh hưởng của El Nino, nhưng hiện tượng này đã suy yếu và chuyển sang La Nina, làm không khí lạnh mạnh hơn và kéo dài đến mùa hè.

Tại khu vực Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi mưa dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo trong mưa dông các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm.

Trước khi có mưa dông khu vực này sáng trưa trời nắng. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 30- 34 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 27/5 đến ngày 28/5:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối ngày 28/5 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Hà Tĩnh và Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/5 đến ngày 5/6:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 28-29/5 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khoảng từ ngày 31/5 có nắng nóng cục bộ, ngày 1/6 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Từ đêm 28-29/5 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Khoảng từ ngày 31/5 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

- Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khoảng từ ngày 31/5 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

- Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.