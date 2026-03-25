Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1166/SGDĐT-QLT ngày 25/3/2026 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Theo hướng dẫn, với các trường THPT công lập không chuyên, phương thức tuyển sinh tiếp tục là thi tuyển. Thành phố tổ chức kỳ thi chung cho tất cả các trường THPT công lập với 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Trong đó, Toán và Ngữ văn thi tự luận (120 phút/môn), Ngoại ngữ thi trắc nghiệm (60 phút), chấm bằng phần mềm. Đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 9. Điểm xét tuyển (ĐXT) là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, được tính bằng tổng điểm 3 môn thi, cộng điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có).
Theo hướng dẫn lịch thi vào lớp 10 THPT được quy định cụ thể như sau:
* Ngoại ngữ khác gồm: Tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức để thi vào các lớp chuyên ngoại ngữ (chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Nhật, chuyên tiếng Hàn, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nga).
Theo quy định, điểm xét tuyển (ĐXT) là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Điểm này được tính dựa trên kết quả ba bài thi cùng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).
Công thức tính như sau: ĐXT = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).
Về xét tuyển, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Nếu không đỗ NV1, thí sinh được xét NV2 và NV3 với điều kiện điểm xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường lần lượt ít nhất 0,5 và 1 điểm. Các nguyện vọng được xét đồng thời, không phân biệt thứ tự ưu tiên.
Đối với trường chuyên, học sinh được đăng ký tối đa 2 trong 4 trường gồm: Chu Văn An, Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ và Sơn Tây; mỗi buổi thi chỉ chọn 1 môn chuyên.
Học sinh đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID trên cổng tuyển sinh của thành phố. Thời gian đăng ký chính thức từ ngày 10/4 đến 17/4/2026, sau đó không được thay đổi nguyện vọng.
So với các năm trước, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay sớm hơn khoảng 10 ngày. Năm học 2025–2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi chỉ tiêu vào các trường công lập khoảng 88.000, tạo áp lực lớn cho kỳ thi năm nay.
Năm nay, Hà Nội cũng dự kiến bỏ khu vực tuyển sinh và bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông công lập.
Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính.
