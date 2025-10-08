Tin mới nhất vụ 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở An Giang

Theo Báo Nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết toàn bộ 314/314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ở ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang đã quay trở lại cơ sở.

Bước đầu công an xác định có 14 người cầm đầu vụ bỏ trốn; trong đó 9 người bị điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", 5 người bị cáo buộc hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tạm giữ 9 người cầm đầu vụ 314 học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã bắt được 292/314 học viên về cơ sở cai nghiện. Công an đã tạm giữ 9 nghi phạm cầm đầu để điều tra.

Công an điểm danh số học viên sau khi đưa trở về cơ sở cai nghiện. Ảnh: Tấn An

Vụ việc xảy ra lúc 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau gây rối.

Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số đối tượng quá khích đã cầm đầu, lôi kéo các học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó phá rào và bỏ trốn ra ngoài.

Sau khi thoát ra, các học viên chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển về hướng các xã trong bán kính khoảng 10km từ trại cai nghiện.

Từng tốp học viên cầm gậy, xẻng, dao đi dọc các khu dân cư gây mất an ninh trật tự. Một số thanh niên đã cướp xe máy của người dân làm phương tiện bỏ trốn. Khi bị cảnh sát vây bắt, nhiều người chống trả.

Công an tỉnh An Giang ngay sau đó huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị, địa phương chia thành nhiều tổ công tác chức truy tìm, vận động các học viên trở lại cơ sở cai nghiện.

Công an tỉnh An Giang đang tập trung chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ sớm xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở cai nghiện ma túy.