Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Thứ ba, 16:15 19/08/2025 | Pháp luật
Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Ngày 19/8, lãnh đạo UBND xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều chốt chặn, mở rộng phạm vi tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa vượt ngục.

Trước đó, tối 18/8, chính quyền xã Hạnh Lâm nhận được thông báo về việc phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, nay là xã Tân Châu, Nghệ An) trốn khỏi nơi giam giữ.

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huy động trong đêm tìm kiếm phạm nhân bỏ trốn.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị tuyên phạt 12 năm tù giam về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1/12/2021, Hòa chấp hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6 (xã Hạnh Lâm). Tuy nhiên, đến ngày 18/8, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, Trần Ngọc Hòa cao khoảng 1m60, sống mũi lõm, dái tai vuông, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải khoảng 1cm.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Ban Giám thị Trại giam số 6, chính quyền xã Hạnh Lâm huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an xã, dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh cơ sở… phối hợp triển khai truy bắt phạm nhân.

