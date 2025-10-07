Tạm giữ 9 người cầm đầu vụ 314 học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang

Theo VTC News, vụ 314 học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang), Công an tỉnh An Giang đã bắt được 292 người, còn 22 học viên vẫn đang bỏ trốn.

Công an đã tạm giữ 9 người cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, danh tính những người này chưa được công bố.

Công an tỉnh tiếp tục rà soát, chốt chặn, phối hợp công an các tỉnh, thành để truy tìm, vận động số học viên còn lại. Đồng thời phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, tiếp tay, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không chở thuê hoặc giúp sức cho số học viên còn lại bỏ trốn.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Các đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa trở lại Cơ sở cai nghiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 5/10/2025 xảy ra vụ việc học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Một nhóm học viên tại cơ sở trên không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự.

Lợi dụng tình hình, một số học viên quá khích đã kích động, lôi kéo người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Có 314 học viên rời khỏi cơ sở.

Lực lượng chức năng xuyên đêm truy tìm người cai nghiện trốn trại. Ảnh: VTC News

Theo nhiều hình ảnh, video của người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội nhóm học viên di chuyển qua các cánh đồng, tuyến đường ở huyện Chợ Mới.

Từng tốp học viên cầm gậy, xẻng, dao đi dọc các khu dân cư gây mất an ninh trật tự. Một số thanh niên đã cướp xe máy của người dân làm phương tiện bỏ trốn. Khi bị cảnh sát vây bắt, nhiều người chống trả.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tổ chức truy tìm, vận động các học viên quay trở lại.