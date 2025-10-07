Tạm giữ 9 người cầm đầu vụ 314 học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang
GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã bắt được 292/314 học viên về cơ sở cai nghiện. Công an đã tạm giữ 9 nghi phạm cầm đầu để điều tra.
Theo VTC News, vụ 314 học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang), Công an tỉnh An Giang đã bắt được 292 người, còn 22 học viên vẫn đang bỏ trốn.
Công an đã tạm giữ 9 người cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, danh tính những người này chưa được công bố.
Công an tỉnh tiếp tục rà soát, chốt chặn, phối hợp công an các tỉnh, thành để truy tìm, vận động số học viên còn lại. Đồng thời phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, tiếp tay, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không chở thuê hoặc giúp sức cho số học viên còn lại bỏ trốn.
Trước đó, ngày 5/10/2025 xảy ra vụ việc học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).
Một nhóm học viên tại cơ sở trên không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự.
Lợi dụng tình hình, một số học viên quá khích đã kích động, lôi kéo người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Có 314 học viên rời khỏi cơ sở.
Theo nhiều hình ảnh, video của người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội nhóm học viên di chuyển qua các cánh đồng, tuyến đường ở huyện Chợ Mới.
Từng tốp học viên cầm gậy, xẻng, dao đi dọc các khu dân cư gây mất an ninh trật tự. Một số thanh niên đã cướp xe máy của người dân làm phương tiện bỏ trốn. Khi bị cảnh sát vây bắt, nhiều người chống trả.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tổ chức truy tìm, vận động các học viên quay trở lại.
Ngày 07/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Mỹ (SN 1986, ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (SN 1988, ngụ phường Xóm Chiếu, TPHCM) để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Công an Hà Nội lấy lời khai các bên, phân tích dữ liệu camera để làm rõ vụ bé trai viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" gây xôn xao dư luận.
Nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai rất manh động, lên kế hoạch kỹ lưỡng, trước khi gây án hắn bắn camera để che giấu hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ tài xế tông Chủ tịch xã Dray Bhăng tử vong.
GĐXH - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã nắm bắt vụ việc tiền số liên quan đến Shark Bình và các đơn vị đang điều tra, làm rõ.
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số QT925.3, phát hiện xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý, bắt 2 người Lào.
GĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.
