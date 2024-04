Tin mới nhất vụ cháy khí metan trong hầm lò khiến 4 công nhân thiệt mạng

Trên TTXVN, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, vụ tai nạn cháy khí metan trong hầm lò tại Công ty Than Thống Nhất thuộc TKV tại Quảng Ninh, Tập đoàn và Công ty Than Thống Nhất cùng với ban, ngành của tỉnh đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp khắc phục hậu quả.

Bước đầu, Tập đoàn đã hỗ trợ cho các công nhân bị tử vong 20 triệu đồng/người; Công đoàn TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người và tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 20 triệu đồng/người. Tập đoàn cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình công nhân bị tử vong.

Cháy khí metan trong hầm lò, 4 công nhân thiệt mạng Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra sự cố tại Công ty Than Thống Nhất - TKV do cháy khí metan làm 4 công nhân thiệt mạng.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: Dân Trí

4 công nhân tử vong được xác định gồm các anh: Trần Văn B (SN 1989, trú tại Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thành L (SN 1987, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Tạ Văn Nh (SN 1990, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Lê Văn H (SN 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Ngoài 4 nạn nhân tử vong còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3/4, tại Công ty Than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - KTV (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự cố tại gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2 khiến nhiều công nhân thương vong.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: N.H

Lò đào, nơi xảy ra sự cố, có diện tích 23m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5 m/vì. Lò đã đào được 240 m/thiết kế 380m. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí metan.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, các lãnh đạo TKV, Công ty Than Thống Nhất có mặt kịp thời chỉ đạo Đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền, Công ty Than Thống Nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về, lo hậu sự chu đáo.