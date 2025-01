Tin sáng 1/2: Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2025; Dùng băng dính che biển số để né phạt nguội, tài xế lĩnh hậu quả nặng

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2025

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2025 được thông tin trên VTV.

Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2025.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tổ chức, cá nhân bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền.

Mức xử phạt bằng tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 200 triệu đồng.

Bãi bỏ một số quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Chính phủ ban hành Nghị định số 173/2024/NĐ-CP bãi bỏ một phần Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện và bãi bỏ Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP.

Tại Nghị định số 43/2009/NĐ-CP, Chính phủ bổ sung số thứ tự 19 (thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu) vào Mục A của Phụ lục I trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh (ban hành kèm theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ).

Nghị định số 173/2024/NĐ-CP đã bãi bỏ toàn bộ Nghị định số 43/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Nghị định số 173/2024/NĐ-CP cũng bãi bỏ một phần Nghị định số 59/2006/NĐ-CP như sau:

Bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 và Điều 6 (Điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh), Điều 7 (Điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện), Điều 8 (Kiểm tra điều kiện kinh doanh); bãi bỏ điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9, điểm 10, điểm 11, điểm 12, điểm 14, điểm 17 và điểm 18 tại Mục A về Hàng hóa và toàn bộ Mục B về Dịch vụ của Phụ lục I Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; bãi bỏ Phụ lục II Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và Phụ lục III Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 173/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2025.

Vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn bị phạt tới 100 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2024/NĐ-CP ngày 10/12/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Theo Nghị định, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn từ 1 tháng đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện đã sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, e và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Buộc hủy bỏ kết quả, sản phẩm, số liệu, bản tin, ấn phẩm có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc bổ sung hoặc lắp đặt trạm quan trắc, phương tiện đo khí tượng thủy văn; buộc tổ chức thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2025.

Sửa quy định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 159/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định 159/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm; Kiểm lâm trung ương; Kiểm lâm cấp tỉnh; Kiểm lâm cấp huyện; công chức Kiểm lâm; Tổ chức Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ...

Theo đó, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ là tổ chức hành chính thuộc Cục Kiểm lâm đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do Trung ương quản lý; thuộc Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do địa phương quản lý. Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ có bộ phận giúp việc là Trạm Kiểm lâm...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/2/2025.

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân

Chính phủ ban hành Nghị định 164/2024/NĐ-CP ngày 25/12/2024 quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2025.

Về chức năng của cơ quan thanh tra Công an nhân dân, Nghị định 164/2024/NĐ-CP nêu rõ: Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra Công an nhân dân giúp Thủ trưởng Công an cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Nghị định 164/2024/NĐ-CP quy định cụ thể nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này; Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an theo quy định của pháp luật.

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo kết quả thẩm định và các văn bản giải trình, tham gia ý kiến (nếu có), người ra quyết định thanh tra chỉ đạo hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra, báo cáo, xin ý kiến Thủ trưởng Công an cùng cấp về dự thảo kết luận thanh tra.

Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Công an cùng cấp, người ra quyết định thanh tra phải hoàn thiện và ban hành kết luận thanh tra.

Việc công khai kết luận thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra. Đối với kết luận thanh tra có chứa đựng nội dung thuộc bí mật nhà nước thì người ra quyết định thanh tra trích sao theo quy định và thực hiện công khai đối với các nội dung không chứa đựng bí mật nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Ngày 18/12/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 08/2024/TT-TTCP Hướng dẫn thực hiện quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư có hiệu lực từ ngày 3/2/2025.

Thông tư gồm có 04 chương, 27 điều, 51 mẫu văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/2/2025 thay thế Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Một trong những điểm nhấn của Thông tư số 08/2024 là việc quy định cụ thể các mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra. Thông tư số 08/2024 cũng nêu rõ từng bước trong quy trình thanh tra, từ việc thu thập thông tin chuẩn bị thanh tra, ban hành quyết định thanh tra, xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, đến công bố quyết định và triển khai thực hiện...

Đối tượng đăng ký thuế

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 quy định về đăng ký thuế.

Trong đó, Điều 4 Thông tư 86/2024/TT-BTC quy định về đối tượng đăng ký thuế như sau:

- Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

+ Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế.

+ Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế.

- Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, bao gồm:

+ Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế).

+ Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/2/2025.

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật

Chính phủ ban hành Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Nghị định này quy định về chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất muối hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Đối tượng hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối (sau đây gọi là cơ sở sản xuất) bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Nghị định quy định trách nhiệm của các đối tượng thụ hưởng từ ngân sách nhà nước phải cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về thông tin, số liệu thiệt hại.

Nghị định số 9/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2025; thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Thiệt hại do thiên tai xảy ra từ ngày 1/9/2024 chưa được nhận hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 9/2025/NĐ-CP.

Dùng băng dính che biển số để né phạt nguội, tài xế lĩnh hậu quả nặng

Đội CSGT đường bộ số 4 lập biên bản xử phạt từ 20 - 26 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với tài xế dùng băng dính đen che biển số. VTC News đưa tin.

Sáng 30/1, mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh ô tô hiệu Hyundai Accent với biển số bị dán băng dính khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội chỉ đạo đơn vị địa bàn nhanh chóng xác minh, làm rõ. Ngay trong ngày, Đội CSGT đường bộ số 4 xác định được người điều khiển xe và yêu cầu đến làm việc.

Chiều tối cùng ngày, anh T.Q.T (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội), là tài xế lái chiếc xe trên đã đưa phương tiện đến Đội CSGT đường bộ số 4.

Chiếc xe có biển số bị bịt băng dính

Tại cơ quan công an, anh T.Q.T thừa nhận đã dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát, sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông. Chiếc xe được xác định mang BKS 30F-282.73.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 lập biên bản vi phạm hành chính với anh T.Q.T, do có hành vi dán, che lấp chữ, số trên biển kiểm soát, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

85 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày mùng 3 Tết

Ngày mùng 3 Tết, lưu lượng phương tiện đã tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Đặc biệt là tại tuyến đường có địa điểm du xuân, giải trí, đền, chùa. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, ngày 31/1 (mùng 3 Tết) cả nước xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 52 người. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 18 vụ, giảm 2 người chết, giảm 11 người bị thương.

Như vậy, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (25 - 31/1), toàn quốc xảy ra 364 vụ tai nạn giao thông, làm chết 170 người, bị thương 309 người.

Trong ngày mùng 3 Tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 4.814 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 62 xe ô tô, 2.222 xe mô tô, 34 phương tiện khác, tước 283 giấy phép lái xe.

Cục CSGT thống kê trong mùng 3 Tết có 2.012 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 974 trường hợp vi phạm về tốc độ, 4 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 27 trường hợp chở quá số người quy định, 8 trường hợp vi phạm ma túy.

Người dân bắt đầu du xuân, đi đến các địa điểm du lịch làm tăng lượng phương tiện lưu thông và cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện của người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ sẽ tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông:

Lái xe cần kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của xe trước khi di chuyển như phanh, lốp…; Khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù, mưa to che khuất tầm nhìn, cần bật đèn chiếu sáng, giảm tốc độ, chú ý quan sát; Đi đúng tốc độ cho phép, đúng phần đường, làn đường quy định;

Trên những đoạn đường cong cua, đường đèo dốc, không vượt xe nhất là các phương tiện có tải trọng lớn, kích thước xe dài, không dừng đỗ xe trái quy định; Người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ, chỉ dẫn và hiệu lệnh của lực lượng CSGT trên đường.

Trong quá trình lưu thông đề nghị người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo và đường dây nóng của Phòng CSGT (Zalo Phòng CSGT Hà Nội, số điện thoại 0243.942.4451).

Kịch bản nào cho thị trường vàng 2025?

Giá vàng đã trải qua một năm 2024 đầy biến động, với hàng loạt kỷ lục được thiết lập, nhiều người băn khoăn giá có tăng "nóng" trong năm 2025? VOV đặt câu hỏi.

Báo này thông tin: Theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính Ngân hàng - Đại học Nguyễn Trãi, giá vàng thế giới năm 2025 có thể xảy ra 2 kịch bản:

Giá vàng sẽ giảm sâu nếu tình hình lạm phát toàn cầu tiếp tục giảm mạnh, các chính sách tiền tệ được kiểm soát hiệu quả và căng thẳng địa chính trị lắng dịu. Lúc đó giá có thể điều chỉnh về mức 2.200 - 2.400 USD/ounce. Điều này phản ánh sự suy giảm nhu cầu mua vàng trú ẩn khi nhà đầu tư tìm kiếm các kênh sinh lợi khác.

Kịch bản nào cho thị trường vàng 2025?

Giá vàng sẽ tăng trưởng mạnh nếu nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái hoặc các cuộc xung đột địa chính trị leo thang. Theo đó, giá vàng có thể vượt mức 2.700 - 3.000 USD/ounce. Trong trường hợp này, vàng sẽ lấy lại vị thế là nơi trú ẩn an toàn trước những bất ổn tài chính.

Cũng theo ông Huy, diễn biến của giá vàng thế giới năm 2025 sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chính sách tiền tệ toàn cầu là một trong những nhân tố chi phối khá quan trọng. Hiện cả Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đều giảm lãi suất vào cuối năm 2024 và có khả năng tiếp tục cắt giảm trong năm 2025 để kích thích tăng trưởng kinh tế. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, hỗ trợ giá kim loại quý đi lên.

Ngoài ra, tình hình căng thẳng địa chính trị cũng sẽ là yếu tố tác động mạnh đến giá vàng năm 2025.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của tiền số đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng, đặc biệt khi nhiều quốc gia công nhận tiền số là tài sản hợp pháp. Các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin đang thu hút một lượng lớn nhà đầu tư, đặc biệt là giới trẻ và các quỹ đầu tư, làm giảm dòng vốn đổ vào vàng.

Đối với giá vàng trong nước, ông Huy cho rằng luôn chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, nhưng lại có những đặc thù riêng. Cụ thể đó là sự điều tiết của Nhà nước.

Chính phủ đang tiếp tục các biện pháp quản lý và bình ổn thị trường vàng, tránh để biến động giá vàng thế giới tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Các chính sách nhằm giảm thói quen tích trữ vàng của người dân sẽ được đẩy mạnh, hướng tới việc chống “vàng hóa” nền kinh tế và giải phóng nguồn lực để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Nhu cầu vàng vật chất trong nước cũng khá lớn khi người dân Việt Nam có truyền thống tích trữ vàng, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi, dẫn đến nhu cầu vàng vật chất tăng cao. Tuy nhiên, xu hướng này đang dần thay đổi khi các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán và tiền số trở nên phổ biến hơn.

Vì vậy, ông Huy dự đoán, năm 2025, giá vàng trong nước cũng sẽ xảy ra 2 kịch bản. Nếu giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước có thể dao động quanh 60 - 65 triệu đồng/lượng. Ngược lại, nếu giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước có thể vượt 75 - 80 triệu đồng/lượng, nhưng mức tăng sẽ bị giới hạn bởi sự điều tiết của Nhà nước.

Bỏ quên túi chứa nhiều tiền vàng tại sân bay

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết chị Bùi Thị Huyên, Đội xe đẩy Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, liên tiếp trong 2 ca trực Tết, phát hiện tài sản bỏ quên giá trị lớn tại khu vực công cộng Nhà ga hành khách T1. Người Lao Động đưa tin.

Nhiều nữ trang được tìm thấy trong chiếc túi bị bỏ quên. Ảnh: NIA

00 giờ 20 sáng 28/1 (29 Tết), chị phát hiện chiếc túi bỏ quên chứa rất nhiều nữ trang: 10 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, 2 lắc tay kim loại màu vàng, 3 dây chuyền, khuyên tai và hơn 3,5 triệu đồng bỏ quên trên xe đẩy tại sảnh A, Nhà ga hành khách T1.

Tiếp đến ca trực chiều 30/1 (mùng 2 Tết), chị lại tiếp tục phát hiện 1 chiếc túi bỏ quên chứa tiền mặt nhiều mệnh giá khác nhau có tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Chị đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng An ninh cơ động để bàn giao theo quy định. Khi được đề nghị chụp ảnh lưu niệm với chủ nhân của tài sản bỏ quên, chị Huyên xin phép chụp vội để về ngay vị trí đảm bảo công việc.

Chị Bùi Thị Huyên bàn giao tài sản bỏ quên cho chủ nhân. Ảnh: NIA

Liên tiếp trong nhiều năm cái tên Bùi Thị Huyên đã trở nên thân thuộc gắn với hàng chục vụ phát hiện tài sản bỏ quên có tổng tài sản lên tới nhiều tỉ đồng. Chị cũng nhiều lần được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng Nội Bài khen thưởng vinh danh.

Với đức tính trung thực, thẳng thắn, tinh thần làm việc trách nhiệm, thái độ chân tình, vui vẻ, chị Huyên được nhiều đồng nghiệp yêu quý và gắn cho danh hiệu "cô gái vàng trong làng phát hiện tài sản bỏ quên".

Diễn biến thời tiết những ngày tới thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo vài ngày tới không khí lạnh tăng cường trở lại kết hợp hội tụ gió trên cao nên nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc hạ thấp, trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Miền Bắc duy trì nắng ấm trước khi đón không khí lạnh tăng cường trở lại.

Do không khí lạnh suy yếu nên đêm và sáng 1-2/2 (mùng 4 và mùng 5 Tết), thời tiết ở miền Bắc ấm hơn. Tuy nhiên, sau đó không khí lạnh tăng cường trở lại kết hợp hội tụ gió trên cao nên nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc hạ thấp, trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại.Trạng thái thời tiết nêu trên cũng duy trì ở khu vực Bắc Trung Bộ những ngày tới.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định các nơi còn lại ở miền Trung và Nam Bộ những ngày tới có mưa vài nơi, trời nắng.