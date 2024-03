Tin sáng 1/4: Thủ đoạn lừa đảo mới gây mất tiền oan ở ngân hàng; Những ai được hưởng chính sách lương hưu đặc biệt từ 1/7?

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo mới để tránh mất tiền oan ở ngân hàng

BIDV cho biết gần đây một số khách hàng nhận được tin nhắn SMS có brandname (thương hiệu) BIDV thông báo trúng thưởng, tặng quà, ưu đãi lớn… và gửi kèm đường link để khách hàng nhập các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản. Thực chất đây là đường link giả mạo, lừa đảo để khách hàng tiết lộ thông tin thẻ, thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

"Ngân hàng không gửi SMS kèm các đường link. Các tin nhắn có đường link đều là giả mạo. Do đó, khách hàng tuyệt đối không bấm vào các đường link gửi qua SMS mạo danh BIDV.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ tin nhắn giả mạo, khách hàng thông báo ngay cho BIDV tại các điểm giao dịch gần nhất, qua hotline 19009247 hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ" - BIDV gửi cảnh báo tới người dùng. Thông tin trên Phụ nữ Số.

Tin nhắn mạo danh BIDV thông báo khách hàng trúng thưởng

Trong khi đó, thông tin đáng chú ý được Sacombank nêu ra là các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng những công nghệ mới để chiếm quyền kiểm soát điện thoại người dùng và thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, trong đó nghiêm trọng nhất là chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Khác so với trước, các đối tượng không chỉ nhắm vào người dùng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android mà người dùng iPhone (iOS) cũng đã nằm trong danh sách nhắm đến của các đối tượng lừa đảo.

"Kẻ gian tìm cách dẫn dụ nạn nhân cài đặt các ứng dụng lạ, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị và trộm tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua Quyền trợ năng Accessibility trên các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android; tính năng Message Filtering trên iPhone (hệ điều hành iOS), khách hàng cần cẩn trọng, tắt các tính năng này" - đại diện Sacombank nói.

Một số thủ đoạn được Sacombank cảnh báo là kẻ gian có thể giả danh cán bộ nhân viên ngân hàng; cung cấp link và dẫn dụ khách hàng nhấn vào để cài đặt ứng dụng giả mạo của cơ quan nhà nước, ngân hàng.

Yêu cầu cấp quyền theo dõi thiết bị, từ đó điều khiển điện thoại của người dùng từ xa, lấy cắp danh bạ và thông tin tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, thậm chí là mạo danh để lừa đảo.

Các ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Để tăng cường bảo mật, ngoài đầu tư vào công nghệ, cảnh báo người dùng, các ngân hàng cũng triển khai nhiều giải pháp khác.

Mới đây, VietABank cho biết đã triển khai tính năng "Chặn đăng nhập ứng dụng VietABank EzMobile trên thiết bị lạ". Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được đăng nhập trên thiết bị di động thường xuyên sử dụng (thiết bị đồng nhập lần đầu) nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ tài khoản.

Trong trường hợp cần phải đăng nhập, khách hàng cần liên hệ tới tổng đài hoặc tới điểm kinh doanh gần nhất của VietABank để được hỗ trợ.

Những ai được hưởng chính sách lương hưu đặc biệt từ 1/7?

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7 tới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án tăng lương hưu ở 3 nhóm đối tượng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 3 nhóm đối tượng.

Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường. Việc điều chỉnh mức lương hưu không thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách để đảm bảo hài hòa, cân đối, không để người nghỉ hưu bị đẩy xa hơn, thiệt thòi khi cải cách tiền lương.

Nhóm thứ hai là những người hưởng lương ngân sách mà nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024. Bộ này cho rằng nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Nhóm thứ ba là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, nhà nước sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa.

Thẻ chi trả lương hưu hằng tháng (Ảnh: Hoa Lê)

Như vậy, những người hưởng lương ngân sách mà nghỉ hưu trước ngày 1/7 (trước thời điểm cải cách tiền lương) được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất cần được áp dụng mức bù để giảm chênh lệch giữa nhóm nghỉ trước và sau thời điểm trên.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, cao hơn 9% so với khối doanh nghiệp.



Tính đến tháng 12/2023, có 1,27 triệu người hưởng lương hưu mà khi nghỉ hưu hưởng chế độ tiền lương của nhà nước. Mức lương hưu bình quân của nhóm này là 6,1 triệu đồng/tháng. Thông tin trên Dân Trí.

Thị trường lao động dần bình thường như trước đại dịch

VnExpress đưa tin: 51,3 triệu người có việc làm trong quý I/2024, giảm nhẹ so với quý IV/2023 và dần quay lại xu hướng bình thường như trước khi Covid-19.

Báo cáo Tình hình lao động việc làm quý I, Tổng cục Thống kê cho biết số người có việc làm giảm 127.000 so với ba tháng cuối năm 2023 (khoảng 0,25%), tương tự như trước đại dịch. Xu hướng trước đại dịch là lao động có việc làm quý I năm sau thường giảm nhẹ so với quý IV năm trước, nhưng cao hơn cùng kỳ. Sự sụt giảm thường do yếu tố thời vụ và văn hóa lễ hội sau dịp Tết Nguyên đán.

Lao động có việc làm khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất với 40%; tiếp đến là công nghiệp, xây dựng 33% và nông lâm thủy sản thấp nhất, chiếm 27%. Quy mô lao động ngành dịch vụ cũng tăng cao nhất với hơn nửa triệu người trong khi hai khu vực còn lại đều giảm.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I năm nay tăng hơn 300.000 đồng so với quý IV năm ngoái, đạt 7,6 triệu đồng. Mức này được cải thiện nhưng tốc độ tăng chậm, khoảng 7,8% trong khi cùng kỳ năm 2023 tăng 10%. Thông thường, quý đầu năm ghi nhận thu nhập nhỉnh hơn do chính sách lương thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động cao nhất nước trong quý I, đạt 6,9 triệu đồng (trên 6%). Lao động các tỉnh Đồng Tháp đạt 8,2 triệu đồng (28,5%); Bạc Liêu 6,9 triệu đồng, (22,8%); Tiền Giang 7,9 triệu (tăng 15%). Ngược lại, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tốc độ tăng thu nhập thấp nhất, đạt 6,6 triệu đồng (khoảng 2,8%). Trong đó, Thanh Hóa 6,8 triệu (tăng 1,8%), Nghệ An 5,8 triệu đồng (giảm 0,5%).

triệu đồng Thu nhập bình quân lao động theo vùng kinh tế quý đầu năm 2023-2024 Nguồn: Tổng cục Thống kê 5.1 5.1 8.3 8.3 6.2 6.2 5 5 8.9 8.9 6.4 6.4 5.7 5.7 8.9 8.9 6.6 6.6 5.6 5.6 9.5 9.5 6.9 6.9 Quý I-2023 Quý I-2024 Trung du miền núi phía Bắc ĐB sông Hồng Bắc Trung Bộ và DH miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ ĐB sông Cửu Long 0 2.5 5 7.5 10 VnExpress

Thu nhập bình quân tháng của lao động một số ngành có tốc độ tăng khá so với cùng kỳ năm 2023. Lao động lĩnh vực bất động sản trên 12 triệu đồng (tăng 15,3%); tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 13 triệu đồng (tăng 12,7%); dịch vụ lưu trú và ăn uống 7,3 triệu đồng (tăng 9,3%); vận tải kho bãi 10,5 triệu đồng (9,2%).

Tổng cục Thống kê dẫn dự báo của phần lớn tổ chức quốc tế cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ thấp hơn 2023. Thị trường lao động và nhiều lĩnh vực dần phục hồi, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn khi số giải thể, ngừng hoạt động cao hơn thành lập mới.

Quý I, cả nước có hơn 36.200 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký là 332.200 tỷ đồng. Số quay lại hoạt động cũng tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ 2023, đạt hơn 23.600 đơn vị. Như vậy, mỗi tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới, quay lại hoạt động.

Gần 43% đơn vị kinh doanh nhìn nhận ổn định, còn lại đánh giá khó khăn do nhu cầu thị trường trong nước thấp, cạnh tranh cao và gặp khó khăn về vốn. Song đơn hàng hiện khởi sắc hơn ba tháng cuối năm 2023, tình hình dự báo sẽ cải thiện từ quý II.

Vành đai 4 khởi công, đất Hoài Đức có nơi vọt lên trên 160 triệu đồng/m2

Đường Vành đai 4 triển khai thi công khiến giá đất ven Hà Nội thời gian này ‘sốt’ trở lại trong gần 2 tháng qua. Có những lô đất đã vọt lên trên ngưỡng 160 triệu đồng/m2. Thông tin trên VietnamNet.

Ngay từ đầu năm 2024, thị trường nhà đất khu vực Hoài Đức, Hà Nội đã có tín hiệu ‘nóng’ trở lại sau một thời gian dài đóng băng, nguyên nhân chính là có tuyến đường Vành đai 4 đang thi công. Thị trường nhà đất Hoài Đức sôi động trở lại khi các nhà đầu tư có xu hướng đón đầu quy hoạch, với mật độ rất đông ở khu vực này.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Loan Nguyễn, người có 15 năm kinh nghiệm trong nghề môi giới tại xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội), chia sẻ, từ đầu năm 2024 trở lại đây, giá đất tại xã Song Phương đã tăng khoảng 10-15 triệu đồng/m2 so với cuối năm 2023.



Môi giới này cho biết, mức giá 90-100 triệu đồng/m2 là trung bình tại vị trí ngay sát Đại lộ Thăng Long và thẳng ra đường Liên khu 1. Người mua có thể trả được giá thấp hơn nhưng cũng không đáng kể.

Trái ngược với Song Phương, xã Tiền Yên là một khu đất ở vùng thấp, từ trước tới nay giá đất luôn thấp hơn so với những lô đất hướng gần Đại lộ Thăng Long.

Anh Vũ Trung (môi giới bất động sản) tại đây, nhận xét: “Giá nhà đất tại Tiền Yên có thay đổi so với cuối năm 2023 nhưng không đáng kể. Lô đất tại xã anh đang rao bán giá 29 triệu đồng/m2”.

Lý giải về nguyên nhân khiến lô đất này có giá ‘mềm’ hơn so với thị trường, anh Trung cho rằng, một phần vì vị trí không đẹp bằng những khu đất ở Vân Canh, Song Phương; một phần do chủ lô đất đang bán cắt vốn nên mới có giá như vậy. Bình thường, giá đất sẽ dao động trong khoảng 35-45 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, mức giá này thấp hơn so với các lô đất xã Vân Đồn kế bên. Anh Trung cho hay, giá các lô đất ở Vân Đồn nhỉnh hơn khoảng 10 triệu đồng/m2, tức là đang chào bán với giá từ 45-50 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, đó là bởi xã Vân Đồn cách Vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long chỉ khoảng 500m, xung quanh bán kính 3km lại có hàng loạt khu đô thị lớn như Hado Charm Villas, Bắc An Khánh, Nam An Khánh, Geleximco, Vinhomes Smart City...

Theo môi giới tên Thu Hoài, đỉnh điểm giá đất tại xã An Khánh, An Thượng lên chạm ngưỡng 165 triệu đồng/m2. Một số nơi khác, như Kim Chung, giá đất hiện cũng dao động từ 40-70 triệu đồng/m2, Di Trạch 30-70 triệu đồng/m2. So với thời điểm trước khi khởi công Vành đai 4, mức giá này đã tăng nhẹ.

Miền Bắc nắng nóng diện rộng, Hà Nội 36 độ C

Ngày 1/4, vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng khiến nắng nóng xuất hiện trên khắp cả nước. Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay với mức nhiệt cao nhất lên đến 35-37 độ C, tăng 2-4 độ C so với một ngày trước. Một số tờ VnExpress, Dân Trí, VietnamNet, Lao Động... đồng loạt đưa tin.

Theo đó, tại Tây Bắc Bộ, một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C. Thời điểm nóng nhất trong ngày từ 11h đến 16h.

Cao điểm nắng nóng trong hôm nay rơi vào khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Dù mới đầu hè, các địa phương này có thể xuất hiện mức nhiệt cao phổ biến 36-39 độ C. Độ ẩm xuống mức rất thấp 35-55% khiến cảm giác nóng bức gia tăng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài hết ngày 5/4, riêng Đông Bắc Bộ giảm nhiệt sau ngày 4/4.

Cuối tuần, nền nhiệt khu vực vẫn ở ngưỡng cao trên 30 độ C, đi kèm mưa rào rải rác và dông.

Biểu đồ mức nhiệt cao nhất tại một số địa phương trong 5 ngày tới, lấy mốc 30 độ C là ngưỡng bắt đầu oi nóng (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Tại Nam Bộ, tình trạng nóng bức cũng duy trì nhiều ngày tới. Trong khi đó, Tây Nguyên nắng nóng cục bộ.

Ảnh hưởng của nắng nóng xuất hiện trên cả nước kèm độ ẩm giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kèm nguy cơ cháy rừng.

Trong những khung giờ nền nhiệt tăng cao, người dân lưu ý các biện pháp che chắn cần thiết khi di chuyển, làm việc ngoài trời để tránh các tác hại của tia cực tím. Đồng thời, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Đáng lưu ý, tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần đến giữa tuần sau đó tăng trở lại. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn cùng kỳ tháng 4/2023.

Ngày 1/4, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 1/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía bắc 35-38 độ C, phía nam 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.