Miền Bắc lại sắp thay đổi thời tiết?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, nhiều nơi trên cả nước tiếp tục có mưa dông, trong đó Bắc Bộ là nơi có mưa lớn nhất và kéo dài đến đêm 2/7.

Mưa xảy ra bất chợt trong ngày ở khu vực miền Bắc vì vùng hội tụ gió trên cao kết hợp dải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động mạnh. Thời gian mưa to thường tập trung về chiều tối và đêm, trong đó khu vực Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ có những điểm mưa to trên 200mm.

Mưa to trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất trên sườn đồi núi, lũ quét tại các sông suối nhỏ và ngập úng vùng trũng thấp.

Ngoài ra lũ có thể lên ở các sông khu vực Bắc Bộ trong 2 ngày tới.

Từ ngày 3/7 mưa giảm dần, ban ngày trời có nắng. Mưa dông xuất hiện vài nơi chủ yếu về chiều tối và đêm. Mức nhiệt ở miền Bắc không vượt quá 32 độ.

Khu vực Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa nhiều về chiều và tối nay. Dễ tiềm ẩn xảy ra nguy cơ gió lốc, sấm sét nguy hiểm. Nhiều nơi nguy cơ mưa to trên 70mm, có thể gây ra ngập úng vùng trũng thấp.

Thời tiết các nơi khác của khu vực Trung Bộ trời nắng mưa đan xen. Từ Phường Thành Vinh (Nghệ An) đến Phường Phan Thiết (Lâm Đồng) trời nóng với mức nhiệt 32-34 độ.

Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng diện rộng? GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ trời lúc nắng lúc mưa, không khí khá oi nóng. Từ ngày 15-16/6, khu vực này khả năng có nắng nóng diện rộng.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có mưa dông về chiều tối và đêm.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.