Tin sáng 4/8: Thông báo quan trọng về ưu tiên xét tuyển công chức; 10 trường hợp được kinh doanh hàng miễn thuế từ 21/8/2026

34/34 tỉnh, thành đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trả lời về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên toàn quốc. Ảnh: VGP

VOV đưa tin, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi về kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nêu rõ: Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Quy định mới về ưu tiên trong xét tuyển công chức

Từ 1/8, Nghị định 300/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Ảnh minh họa: TL

Chính phủ đã ban hành Nghị định 300/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/8, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Nghị định 300/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định 170/2025/NĐ-CP về ưu tiên trong tuyển dụng công chức. Cụ thể:

"Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động; đội viên thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành".

Ngoài ra, Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển công chức; đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức; thủ tục tiếp nhận vào làm công chức; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức; thực hiện thay đổi vị trí việc làm đối với công chức; xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm…

Tìm được thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VTC News

Trên VTC News, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày 3/8, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, đến hết ngày 3/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 182 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, gồm 160 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt thuộc 4 vị trí mộ tập thể.

Đề xuất nâng tuổi người hiến tạng cho sống lên 25 tuổi

Đề xuất các chính sách mới khi sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo Báo Chính phủ, tại Hội nghị "Đẩy mạnh thông tin về hiến ghép mô, tạng" do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức, TS Nguyễn Hoàng Phúc (Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia) cho biết, sau gần 20 năm thi hành, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho hoạt động hiến, ghép tạng tại Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm đề xuất 8 chính sách mới. Một trong tám chính sách sửa đổi là quy định về điều kiện của người hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ hợp pháp (trừ hiến máu và các thành phần máu).

Người hiến máu hoặc thành phần máu phải là người từ đủ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi. Độ tuổi người hiến tạng khi còn sống: Người hiến tạng cho người là thành viên gia đình phải từ đủ 18 tuổi; người hiến tạng cho người không phải là thành viên gia đình phải từ đủ 25 tuổi.

Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng đề xuất thứ tự ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người gồm: trường hợp cấp cứu, trẻ em, người đã hiến mô, tạng khi có chỉ định ghép, người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng, người có thời gian chờ ghép lâu nhất trong danh sách chờ ghép Quốc gia.

Nối liền cánh tay cho bé 4 tuổi gặp tai nạn với áo chống nắng

Các bác sĩ đã nối thành công cánh tay phải của bệnh nhi bị đứt rời do tai nạn giao thông. Ảnh: BVCC

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108, mới đây, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi N.B.N (4 tuổi, Tuyên Quang) bị tai nạn giao thông khiến đứt rời cánh tay phải, được sơ cứu ở bệnh viện tuyến trước và chuyển đến bệnh viện sau 5 giờ cánh tay đứt rời.

Theo lời kể của người nhà người bệnh, bệnh nhi bị tai nạn giao thông vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 27/7/2026. Thời điểm xảy ra tai nạn, bệnh nhi ngồi phía sau xe máy và mặc áo chống nắng. Trong quá trình di chuyển, áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe, khiến cánh tay phải của trẻ bị nhổ giật và đứt rời hoàn toàn. Ngay sau tai nạn, bệnh nhi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương. Phần chi đứt rời được bảo quản đúng cách trong môi trường lạnh và chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108.

Khoảng 5 giờ sau chấn thương, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 và được các bác sĩ thuộc các chuyên khoa Cấp cứu, Gây mê, Hồi sức, Nhi, Phẫu thuật mạch máu và Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật đã khẩn trương hội chẩn, thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu trồng lại cánh tay đứt rời.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã hoàn thành ca mổ và tái lập được tuần hoàn cho cánh tay cháu bé.

Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế

Từ ngày 21/8/2026, Nghị định số 273/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó có điểm mới đáng chú ý là quy định tạo thuận lợi cho trường hợp kinh doanh hàng miễn thuế. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 21/8/2026, Nghị định số 273/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó có điểm mới đáng chú ý là quy định tạo thuận lợi cho người mua hàng miễn thuế thông qua việc khai thác dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 273/2026/NĐ-CP nêu rõ, trong quá trình thực hiện, trường hợp thông tin cá nhân của người mua hàng miễn thuế có thể khai thác được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia khác hoặc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì không yêu cầu người mua hàng miễn thuế xuất trình bản giấy các loại giấy tờ cung cấp thông tin này.

Quy định này được áp dụng đối với 10 trường hợp được kinh doanh hàng miễn thuế theo Nghị định 273/2026/NĐ-CP.