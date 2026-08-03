Tin sáng 3/8: Dự kiến tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm; Đề xuất 7 nhóm người được bảo hiểm y tế chi trả khi khám tại nhà

Dự kiến tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm

Bộ Nội vụ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng lương vào Bộ luật Lao động. Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ.

Dự thảo Luật do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Về Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 112 về nghỉ lễ, Tết.

Cụ thể, dự thảo Luật bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 1 của điều trên như sau: "Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày (ngày 24 tháng 11 Dương lịch)".

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam" với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Nếu dự thảo Luật được thông qua, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong năm, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết từ 11 ngày lên 12 ngày.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo việc thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quyết định của Thủ tướng trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

52 giáo viên ngừng việc ở Hà Tĩnh đồng ý trở lại dạy sau khi được tăng lương

52/61 giáo viên Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus đồng ý trở lại làm việc từ ngày 3.8. Ảnh: Trần Tuấn

Chiều 2/8, bà Trần Thị Diệu Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus cho biết, sau khi tiếp tục đối thoại, thương lượng, đến thời điểm hiện tại đã có 52/61 giáo viên đồng ý trở lại làm việc từ ngày 3/8, thông tin trên Lao Động.

"Hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục thương lượng với các giáo viên còn lại" - bà Huyền nói.

Theo bà Huyền, nhà trường đã thống nhất điều chỉnh tăng lương cho giáo viên, mức thấp nhất 500.000 đồng/tháng, cao nhất 1,2 triệu đồng/tháng, tùy theo thâm niên của từng người.

Đồng thời, nhà trường hủy bỏ quy định truy thu học phí đối với con giáo viên đang học tại trường trong trường hợp giáo viên nghỉ việc trước khi hoàn thành tối thiểu 2 năm công tác sau khi con ra trường.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus hiện có 69 giáo viên đứng lớp, trong đó 8 người đang nghỉ thai sản. Như vậy, trong số 61 giáo viên đang làm việc, 52 người đã đồng ý trở lại trường.

Nhà trường đang tiếp tục đối thoại, thương lượng với 9 giáo viên còn lại với mục tiêu toàn bộ giáo viên trở lại làm việc từ ngày 3/8.

Theo hiệu trưởng nhà trường, trong trường hợp chưa đạt được thỏa thuận với toàn bộ giáo viên, từ ngày 3/8 trường vẫn tổ chức hoạt động bình thường, tiếp nhận trẻ đầy đủ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến phụ huynh.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La

Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy ngày 2/8. Ảnh VOV

Mới đây, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La, theo VOV.

Trước đó, cuối giờ chiều 1/8, mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Đến khoảng 19h, người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt dưới suối tại bản Chéo Bau và trình báo chính quyền địa phương. Sau đó, gia đình phối hợp với lực lượng tại chỗ bản Chéo Bau tổ chức tìm kiếm và xác định có 3 người mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Gia Phù đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân, cùng người dân trong bản triển khai công tác tìm kiếm theo phương châm "4 tại chỗ".

Quá trình xác minh cho thấy, cháu T.T.L, sinh năm 2012, điều khiển xe máy chở theo hai em là T.T.N, sinh năm 2021 và T.T.T, sinh năm 2023 đi làm nương nhưng không trở về.

Đêm 1/8, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể hai nạn nhân gồm T.T.L và T.T.N;. Đến ngày 2/8, thi thể nạn nhân T.T.T tiếp tục được phát hiện cách vị trí xe máy khoảng 4km.

Chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự theo phong tục địa phương và tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đề xuất 7 nhóm người được bảo hiểm y tế chi trả khi khám tại nhà

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám chữa bệnh y học gia đình, khám tại nhà và khám từ xa. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên quỹ bảo hiểm y tế được đề xuất chi trả chi phí khám chữa bệnh tại nhà cho nhiều nhóm người bệnh không thể, hoặc rất khó đến cơ sở y tế, thông tin trên VTC News.

Theo dự thảo, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán khi cơ sở khám chữa bệnh cử bác sĩ hoặc nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ chuyên môn. Địa điểm khám có thể là nhà riêng, trung tâm bảo trợ xã hội hoặc nơi người bệnh đang sinh sống theo quy định về cư trú.

Chính sách này hướng tới các nhóm có hạn chế về sức khỏe hoặc khả năng vận động, gồm người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; người từ 75 tuổi trở lên gặp khó khăn trong đi lại; người mắc bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc; người mắc bệnh mạn tính bị hạn chế vận động hoặc liệt; người cần chăm sóc giảm nhẹ ở giai đoạn cuối đời.

Ngoài ra, dự thảo còn mở rộng cho người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc trung tâm điều dưỡng, cùng trẻ dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.

Vụ nghi nổ khí gas sập mái nhà ở TPHCM: Phong tỏa hiện trường để điều tra

Căn nhà bị hư hỏng sau sự việc ở TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Theo thông tin ban đầu, gần sáng 2/8, người dân sống trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng nổ lớn, theo Lao Động.

Nhiều người vội vàng mở cửa chạy ra ngoài kiểm tra thấy khói bụi mù mịt và phát hiện một căn nhà trong hẻm đã bị bung phần mái và hư hỏng nhiều chỗ.

Bên trong hiện trường, người dân phát hiện cụ bà và một người đàn ông trong tình trạng trên người có vết thương.

Ngay lập tức, khu dân cư đã hỗ trợ sơ cứu, gọi xe cấp cứu và trình báo sự việc cho lực lượng chức năng địa phương. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để chăm sóc y tế.

Tại hiện trường, phần mái của căn nhà có một số mảng tường gạch đổ vỡ và văng ra khu vực xung quanh.

Sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường An Phú Đông vẫn đang phong tỏa hiện trường.

Sự cố nghi do rò rỉ khí từ bình gas trong nhà, gặp nguồn nhiệt dẫn đến phát nổ.

Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết để điều tra và làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ tối 31/7 đến sáng 2/8, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, gây thiệt hại ở nhiều địa phương, thông tin trên VOV.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ 3/8, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ lốc, sét, mưa đá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trên biển, Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có khả năng xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2 mét.

Về thiệt hại, mưa kèm dông lốc tại Lào Cai và Sơn La đã làm 3 người chết do nước cuốn, 1 người bị thương; 13 nhà bị ảnh hưởng, 30 nhà phải sơ tán, cùng 8 ha lúa bị ngập úng.

Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, rà soát thiệt hại và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.