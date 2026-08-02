Tin sáng 2/8: Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo; Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo

Theo VOV, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP là bổ sung khoản 1a vào trước khoản 1 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt hành vi chở trẻ em trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn.

Nôi lắp ngược trên xe cho trẻ sơ sinh. Ảnh: NHS UK

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.

Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

VTV cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Đặc biệt, Nghị định số 301/2026/NĐ-CP đã bổ sung quy định (tại khoản 3a trước khoản 3 Điều 8) về việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi khi người yêu cầu có đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ trong quy trình liên thông nhóm thủ tục "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế".

Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN

Trong đó quy định về trình tự, cách thức chuyển dữ liệu điện tử giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp, Hệ thống thông tin quản lý cư trú và Hệ thống cấp, sản xuất và quản lý căn cước; thời gian đồng bộ dữ liệu, thời gian phản hồi trạng thái tiếp nhận hồ sơ giữa các hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, xử lý hồ sơ liên thông điện tử; và việc tích hợp thông tin Giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ em theo quy định của pháp luật về căn cước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2026.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 2/8

Thông tin trên VTC News, theo dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay 2/8 có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Gió nhẹ giúp không khí không quá oi bức dù ban ngày nhiệt độ vẫn ở mức khá cao.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 25-27°C, mang lại cảm giác mát mẻ vào sáng sớm và ban đêm. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng lên mức 31-33°C. Tuy nhiên, do mây phát triển cùng các cơn mưa rào xuất hiện rải rác nên nền nhiệt thực tế có thể giảm nhanh sau mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 2/8: Có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33°C.

Độ ẩm trong không khí duy trì ở mức cao, kết hợp với thời tiết nhiều mây khiến bầu không khí khá ẩm. Người dân nên mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài vì mưa có thể xuất hiện bất chợt.

Đáng chú ý, trong các cơn mưa dông, khu vực Hà Nội khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời.

Công an TP Hải Phòng phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với 12.000 lượt người tham gia

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, với gần 12.000 lượt cá cược và tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định gần 60 tỷ đồng.

Theo đó, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang "Bong88". Hoạt động này có với quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, Nguyễn Bá Chí (SN 1993, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) được xác định là một trong những đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây. Cụ thể, Chí có quan hệ, móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên và một số địa phương khác để hình thành mạng lưới tổ chức cá độ bóng đá qua Internet.

5 đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Thông qua các mối quan hệ, Chí cùng một số đối tượng tiếp nhận tài khoản cá cược cấp độ Master "KWPxxx" (tài khoản tổng đại lý). Sau đó tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý và cung cấp cho nhiều người chơi tại nhiều địa phương.

Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của đối tượng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai 4 Tổ công tác, đồng loạt thực hiện các biện pháp đấu tranh các đối tượng trong đường dây tại nhiều địa bàn trên cả nước.

Căn cứ tài liệu điện tử, các chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan Công an xác định, từ ngày 30/5 đến ngày 17/7, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12.000 lượt cá cược, với tổng số tiền khoảng 60 tỷ đồng.

Phương án xử lý các thí sinh gian lận trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Ngày 1/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thông tin về việc xử lý các thí sinh có liên quan đến vụ gian lận xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm quy chế thi, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị họp thống nhất phương án xử lý các thí sinh vi phạm.

Cơ quan chức năng xác định có 6 thí sinh vi phạm các quy định, quy chế thi. Trong đó, có 5 thí sinh bị xử lý hủy toàn bộ các bài thi, môn thi (gồm 3 thí sinh tại phòng thi số 061, 1 thí sinh tại phòng thi số 064 và 1 thí sinh tại phòng thi số 065 của điểm thi Trường THPT Lê Trực). Còn 1 thí sinh đang xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý.

Trường THPT Lê Trực. Ảnh: T.L

Theo tìm hiểu, trong số các thí sinh bị hủy kết quả thi có con trai ông L.M.Đ., Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, dự thi ở phòng số 061. Kết quả thi gồm toán 9,5 điểm, ngữ văn 8,25 điểm, vật lý 7,75 điểm và hóa học 8,5 điểm.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định.

Ô tô đỗ tại Euro Village, Đà Nẵng bị trộm tài sản trị giá hơn 500 triệu

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ trộm tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng xảy ra tại khu đô thị Euro Village, phường An Hải. Hai đối tượng gây án là Nguyễn Văn Vỹ và Đặng Ngọc Lê Tình (cùng SN 2009, trú phường An Hải) đang sống lang thang thuộc diện quản lý của Công an địa phương.

Trước đó, sáng 20/7, ông H.N.B (SN 1986, trú phường An Hải) trình báo bị kẻ gian đột nhập xe ô tô lấy trộm 300.000 đồng tiền mặt cùng lượng lớn trang sức (6 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc đeo tay, 3 mặt dây chuyền) với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 27/7, lực lượng chức năng đã triệu tập Vỹ và Tình để đấu tranh.

Hai đối tượng cùng phương tiện gây án. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Tại cơ quan Công an, cả 2 đối tượng khai nhận: Khoảng 1h30 ngày 20/7, Vỹ điều khiển xe máy chở Tình quanh khu đô thị Euro Village để tìm ô tô quên khóa cửa. Sau khi lục soát bất thành 4 xe, đến khoảng 2h20, cả hai phát hiện xe ô tô BKS 51K-270.xx đỗ trước một căn nhà trên đường Bằng Lăng 1 không khóa. Vỹ đứng ngoài cảnh giới để Tình chui vào xe trộm số tiền mặt và hộp trang sức nói trên. Khoảng 11h cùng ngày, các đối tượng mang toàn bộ tài sản trộm được đến khu vực chợ Bắc Mỹ An bán lấy 1,7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Công an đã thu giữ phương tiện gây án (xe máy Honda Dream BKS 43K2-5128), 1 điện thoại iPhone XS Max cùng nhiều trang sức bạc bị lấy trộm (5 nhẫn, 2 dây chuyền, 2 mặt dây chuyền, 2 lắc đeo tay).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành định giá tài sản và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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