Tin sáng 10/9: Tin mới nhất về vụ sập cầu Phong Châu; Sau Mái ấm Hoa Hồng, đình chỉ cơ sở bảo trợ trẻ em Chúc Từ ở TPHCM

Tin mới nhất về vụ sập cầu Phong Châu

Phú Thọ xác định 8 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu

Tối 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang báo cáo về sự cố sập, trôi cầu Phong Châu, gửi Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các cơ quan Trung ương. Báo cáo nêu rõ, sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó: 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện). Lực lượng chức năng đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. VTC đưa tin.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định được chính xác về số lượng phương tiện và số người bị mất tích.



Hiện, tỉnh Phú Thọ đang tập trung rà soát, xác định chính xác số lượng người và phương tiện gặp nạn; phối hợp với Quân khu 2, Hà Nội, Vĩnh Phúc rà soát các tuyến sông phía hạ lưu để tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, chuẩn bị phương án tìm kiếm cứu nạn khu vực chân cầu khi điều kiện cho phép, đảm bảo an toàn.

Tỉnh Phú Thọ cũng triển khai các phương án phân luồng giao thông từ xa (hướng dẫn các phương tiện đi theo các hướng cầu Ngọc Tháp, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Đồng Quang...); lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời, phục vụ đi lại của Nhân dân.

Bố trí lực lượng canh gác, cắm biển, rào tôn hộ lan cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại; đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tình hình sự cố; ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng xuyên tạc, thông tin sai sự thật.

Về giải pháp khắc phục trước mắt, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 quan tâm lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời, phục vụ đi lại của Nhân dân.

UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C hiện tại; đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại ngày càng tăng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Bác" thông tin cứu 4 người trong ôtô bị cuốn trôi 10 km

Chiều 9/9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), cho biết đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin về các nạn nhân bị rơi xuống sông (ngoài 5 nạn nhân được cứu ban đầu - PV) trong vụ sập cầu Phong Châu vào sáng cùng này. Theo đó, thông tin cứu được 4 người trong xe ôtô còn sống là chưa chính xác.



Một bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin và hình ảnh với nội dung: "Xe con rơi xuống cầu Phong Châu, Phú Thọ bị nước lũ cuốn trôi 10 km, hiện đã cứu được 4 người trong xe còn sống vào bờ an toàn. Cầu mong phép màu sẽ đến với những người khác".

Thông tin đăng kèm hình ảnh chiếc xe ôtô con màu trắng cùng với hành động cứu vớt người thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận. Nhiều trang, nhóm khác cũng đăng tải lại nội dung này.

Theo tìm hiểu ban đầu, hình ảnh trên là vụ việc tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) hôm 8/9. Vụ việc người dân đi ăn cưới để xe bên đường bị cuốn trôi. Sau đó, người dân xuống đưa xe lên bờ chứ không phải vụ việc ở cầu Phong Châu.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương rà soát các cầu vượt sông

Chiều 9/9, Ban An toàn TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác khắc phục hậu quả mưa bão số 3. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm trong văn bản chỉ đạo là yêu cầu các sở ngành khẩn trương rà soát các cầu vượt sông và cấm xe đi qua các cầu yếu. Thông tin trên các tờ Tiền Phong, Lao Động Thủ Đô, báo Giao thông.

Theo đó, Ban An toàn TP Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT) cùng với các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các cầu vượt sông trên địa bàn thành phố đang quản lý.

Ảnh minh họa

Ban An toàn TP Hà Nội nêu rõ, với các cầu yếu có nguy cơ bị đổ sập cần khẩn trương cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu và có biện pháp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian cấm lưu thông.

Lực lượng Thanh tra giao thông được giao phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, phân luồng các phương tiện qua các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng bão số 3; đặc biệt là các cầu yếu bị cấm lưu thông (nếu có), các vị trí bị úng ngập cục bộ, các vị trí cây xanh bị gãy, đổ sau cơn bão số 3; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt tại các bến khách ngang sông trong mùa mưa bão.

Ban An toàn thành phố Hà Nội đề nghị lực lượng công an phối hợp với thanh tra giao thông trong công tác phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng mưa bão số 3.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tập trung rà soát và có phương án tổ chức giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt tại các vị trí cầu yếu và điểm úng ngập cục bộ trên địa bàn; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua các cầu có nguy cơ bị đổ sập do ảnh hưởng mưa bão.

Sau Mái ấm Hoa Hồng, đình chỉ cơ sở bảo trợ trẻ em Chúc Từ ở TPHCM

Ngày 9/9, UBND quận Bình Thạnh cho biết, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ (Số 57/8 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh) trong thời gian 03 tháng kể từ ngày 7/9/2024. Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin.

Cụ thể, ngày 4/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh có nhận được thông tin về việc trẻ tại cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ (quận Bình Thạnh) bị đánh chảy máu miệng. Đồng thời, cơ sở có nhận nuôi các trẻ chưa có giấy khai sinh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngày 5/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh đã chuyển thông tin tới UBND Phường 15. Đồng thời, phối hợp UBND Phường 15, Cảnh sát khu vực Phường 15 tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở.

Thời điểm kiểm tra ghi nhận, tại cơ sở chỉ có 22 bé (10 bé trai, 12 bé gái). Các bé có giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ. Tuy nhiên, cơ sở không cung cấp được hợp đồng lao động của các bảo mẫu, giáo viên và người lao động tại cơ sở cũng như các sổ sách tài chính liên quan.

Liên quan tới việc giáo viên đánh trẻ tại cơ sở, bà Lê Thị Thu Hoa - chủ Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ trình bày, bà có nắm được thông tin cô giáo Nhung có bạo hành trẻ. Bà đã làm việc với cô Nhung cũng như quán triệt đến các bảo mẫu tại cơ sở cư xử đúng mực, không đánh đập bạo hành trẻ.

Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở bổ sung các hợp đồng lao động cũng như đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng các bé theo quy định. Đồng thời, đề nghị UBND Phường 15 và Công an Phường 15 tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của cơ sở, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ (quận Bình Thạnh).

Ngày 7/9, UBND quận Bình Thạnh chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh phối hợp UBND Phường 15 tiếp tục kiểm tra đột xuất nhằm xác minh, làm rõ nghi vấn bạo hành trẻ và các hoạt động khác.

Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận tại cơ sở có 22 trẻ có đầy đủ giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế trẻ em. Đoàn kiểm tra phối hợp Trung tâm Y tế quận cử lực lượng y tế Phường 15 đến cơ sở khám và phát thuốc cho trẻ. Theo đó, kết luận của bác sĩ là 21 trẻ ăn uống, vui chơi bình thường, ghi nhận có 01 trẻ đang bị sốt, khám bệnh trẻ bị viêm mũi, họng.

UBND quận Bình Thạnh chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, Trung Tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố, UBND Phường 15 và huy động lực lượng phụ nữ, đoàn thanh niên Phường 15 chuyển khẩn cấp 22 trẻ đang được nuôi dưỡng tại cơ sở đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân để được bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng.

Qua kiểm tra, xét thấy cơ sở không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội nên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ trong thời gian 03 tháng kể từ ngày 7/9.

Cơ sở không cung cấp được hồ sơ liên quan đến việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ thiện, viện trợ; không có báo cáo định kỳ hoạt động và tài chính của cơ sở cho cơ quan quản lý; không có hồ sơ giám sát nội bộ phòng, chống xâm hại, bạo lực đến với trẻ; nhân sự không đảm bảo theo phương án thành lập cơ sở (không có phó giám đốc, nhân viên y tế, chuyên viên dinh dưỡng, chuyên viên tâm lý).

Về nhân sự hiện tại, hiện cơ sở có 04 bảo mẫu và 06 nhân viên nấu ăn nhưng chưa cung cấp được hợp đồng lao động, giấy khám sức khoẻ...

Về điều kiện ăn uống và sinh hoạt của trẻ, hiện không có bếp ăn riêng biệt (dùng bếp từ thiện để cung cấp suất ăn cho trẻ); chưa có sự tách biệt chỗ ngủ của trẻ nam và nữ. Khu vực tắm còn rải rác không tập trung và xuống cấp, có nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ.

UBND quận Bình Thạnh chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh tiếp tục xác minh điều tra làm rõ các hoạt động nhận nuôi trẻ, chăm sóc trẻ và các nội dung liên quan đến Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ. Chỉ đạo UBND Phường 15, Công an Phường 15 tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát hoạt động tiếp theo của cơ sở (sau khi đã bị đình chỉ hoạt động).

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các chiến sĩ hy sinh trong bão

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Thiếu tá hy sinh trong bão Yagi

Ngày 9/9, Bộ Công an cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ Trại giam Quảng Ninh. VnExpress đưa tin.



Thiếu tá Trần Quốc Hoàng (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, khoảng 24h ngày 7/9, lũ quét dâng cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân tại Phân trại số 2. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho phạm nhân và Phân trại số 2 trong tình huống khẩn cấp, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Trại giam Quảng Ninh cùng với lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Đến 10h15 ngày 8/9, thi thể của anh Trần Quốc Hoàng được tìm thấy tại khu vực bờ suối thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, cách đơn vị khoảng 1km.

Ngày 9/9, Trại giam Quảng Ninh, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng Bộ Công an, đã tổ chức lễ tang đối với Thiếu tá Trần Quốc Hoàng.

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho quân nhân hy sinh khi chống bão số 3

Chiều tối 9/9, thông tin từ Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm (Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3) vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.

Đồng chí Nguyễn Đình Khiêm là quân nhân đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân phòng, chống bão số 3 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, vào hồi 8 giờ ngày 7/9, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đồng chí Nguyễn Đình Khiêm cùng đồng đội cơ động giúp nhân dân bản Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ứng phó với bão số 3. Quá trình cơ động làm nhiệm vụ trong mưa bão, đồng chí đã bị cây đổ đè trúng, được đồng đội đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu, nhưng do bị thương quá nặng, đồng chí đã mất tại bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Đình Khiêm đã nêu tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khiêm sinh năm 1997, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhập ngũ tháng 9/2015. Tại thời điểm hy sinh, đồng chí mang quân hàm Thượng úy.

Ngày 9/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 86/QĐP-BQP về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Nguyễn Đình Khiêm.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, ngày 9/9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã có Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm./.