Tin sáng 12/9: Cuối tháng 9, miền Bắc có khả năng xuất hiện không khí lạnh; hàng loạt trường đại học tuyển bổ sung

Miền Bắc có khả năng xuất hiện không khí lạnh vào cuối tháng 9



Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, diễn biến thời tiết trong 1 tháng tới (từ nay đến 10/10), số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trên Biển Đông khoảng 2,2 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam khoảng 1,1 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Nhận định về diễn biến mưa, cơ quan khí tượng cho biết, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực Nam bộ và các nơi khác ở Trung bộ có nhiều ngày có mưa rào và giông. Trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. "Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc, song cường độ còn yếu.

Bộ Y tế đề xuất phân cấp giải quyết 4 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm

Theo Báo SK&ĐS, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Dự thảo Thông tư này đang lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, dự kiến áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Y tế dự thảo Phân cấp giải quyết 4 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế cho Cục An toàn thực phẩm. Dự thảo nêu rõ, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế cho Cục An toàn thực phẩm gồm:

1- Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

2- Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định

3- Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

4- Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế đề xuất phân cấp giải quyết 4 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế cho Cục An toàn thực phẩm...

Hàng loạt đại học top đầu, ngành 'hot' tuyển bổ sung thí sinh



Theo VTC News, Sau khi kết thúc đợt 1 xét tuyển đại học năm 2025, hàng loạt trường đại học trên cả nước (từ công lập đến tư thục) lần lượt thông báo tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu, trong đó nhiều trường top đầu, ngành hot với mức điểm chuẩn cao như Y Dược, Sư phạm.

Đơn cử, tại trường Đại học Y Hà Nội sau khoảng chục năm chưa từng tuyển bổ sung, năm nay đã đăng thông tin tuyển thêm 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội, dù đây là ngành mới mở. Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Bên cạnh đó, loạt cơ sở giáo dục đào tạo nghành Y Dược nổi tiếng cũng ra thông báo xét tuyển bổ sung: trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung 210 sinh viên các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển bổ sung 130 sinh viên cho 3 ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển thêm 33 chỉ tiêu ngành Y khoa với mức nhận hồ sơ từ 24,25 điểm.

Với ngành "hot" bậc nhất năm nay là Sư phạm, nhiều trường cũng chưa đủ chỉ tiêu và tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung 7 ngành (Công nghệ Giáo dục, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học) với 230 chỉ tiêu.

Trường Đại học Quy Nhơn xét tuyển bổ sung 5 ngành Sư phạm: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý. Trường Đại học An Giang tuyển bổ sung tới 11 ngành Sư phạm.

Hàng loạt đại học top đầu, ngành 'hot' phải tuyển bổ sung thí sinh 2025. (Ảnh minh hoạ)

TP.HCM mưa dông, mái tôn bị cuốn bay, đường ngập, cây xanh gãy đổ

Theo báo Công lý, sau trận mưa dông chiều tối 11/9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng, hàng loạt cây xanh gãy đổ, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân. Hơn 16h chiều, mưa lớn kèm dông gió mạnh trút xuống nhiều phường, xã ở TP.HCM. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như biến thành sông. Đáng nói, cơn mưa xảy ra vào giờ tan tầm gây ảnh hưởng đến việc di chuyển, sinh hoạt của người dân.

Không chỉ gây ngập nhiều tuyến đường mà mưa dông còn khiến hàng loạt cây bị ngã đổ, gây cản trở giao thông. Lúc 17h cùng ngày, trên đường Hồng Bàng, đoạn qua cầu vượt Cây Gõ, phường Minh Phụng, hàng loạt mái tôn nhà dân bị lốc xoáy cuốn bay khiến người dân khiếp sợ. Nhiều người phải bỏ lại xe giữa đường rồi lao nhanh vào trú ẩn nhà dân bên đường.

Ở phường Bình Phú, mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều cây xanh trong công viên Phú Lâm, đường Nguyễn Văn Luông, đường Chợ Lớn ngã đổ...

Người dân chật vật di chuyển giữa dòng nước lớn.

Điều tra vụ một người làm nghề cứu hộ giao thông bị đánh gây thương tích



Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 11/9, Công an xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông làm nghề cứu hộ giao thông bị đánh gây thương tích. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11/9, tại khu vực nút giao Ma Lâm thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân là anh P.T.M (SN 1989, trú thôn Phú Lộc, xã Hàm Kiệm).

Theo thông tin ban đầu, dịch vụ cứu hộ giao thông phía ông M. hỗ trợ xe ôtô bị sự cố tại km231 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Sau khi cứu hộ xong thì kéo xe bị sự cố về Km 208, khu vực nút giao Ma Lâm.

Khi ông M. điều khiển xe vá vỏ lưu động qua khỏi cầu vượt Ma Lâm, chuẩn bị rẽ vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì bất ngờ bị chặn đánh.

Vị trí xảy ra vụ việc gần một lán trại của dịch vụ cứu hộ giao thông T.T. Người đánh ông M. gây thương tích được cho là nhân viên của dịch vụ cứu hộ giao thông T.T. Trước đó, 2 bên dịch vụ có xảy ra xích mích tại hiện trường cứu hộ.

Hiện ông M. bị thương, phải nhập nhập viện để điều trị. Vụ việc đang được Công an xã Hàm Thuận xác minh, làm rõ.

Anh M. bị đánh gây thương tích phải nhập viện điều trị.



