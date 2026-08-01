Tin sáng 1/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông; kỷ luật 2 sinh viên nữ có phát ngôn thiếu chuẩn mực

Cả 3 miền trên phạm vi cả nước tiếp tục có mưa

Theo bản tin dự báo thời tiết, gần đây, cả 3 miền trên cả nước đều có mưa dông. Thời gian mưa ở các khu vực khác nhau. Khu vực Bắc Bộ mưa tập trung về đêm và sáng. Còn tại Trung Bộ và Nam Bộ mưa từ chiều đến đêm. Nguyên nhân do Bắc Bộ chịu tác động của gió Đông Nam trên cao, đới gió ẩm này hoạt động mạnh về đêm và sáng. Còn ở Trung Bộ và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam. Các nguồn ẩm này hoạt động mạnh từ chiều đến đêm.

Dự báo thời tiết từ đêm 1/8 đến ngày 9/8 phạm vi cả nước như sau:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 3-4/8 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm); khoảng 1-2 ngày cuối mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 4-5/8 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo thời tiết, cả 3 miền trên cả nước tiếp tục có mưa dông. Ảnh minh họa: TL

Hà Nội: Mỗi cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh một lần trên một phương tiện

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Theo đó, mỗi cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh một lần trên một phương tiện căn cứ trên giá trị phương tiện giao thông xanh ghi trên hóa đơn hợp pháp nhưng không vượt mức tối đa theo quy định.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ ban hành quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và chi trả chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh. Thành phố cũng hướng dẫn doanh nghiệp vận tải tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, đồng thời hỗ trợ 30% lãi suất vay đối với các đơn vị thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết. (Xem thêm thông tin tại đây)

Theo UBND TP Hà Nội, các thông tin về điều kiện, đối tượng, mức hỗ trợ, quy trình, hồ sơ và thời gian giải quyết sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các sở, ngành, chính quyền địa phương và hệ thống truyền thông cơ sở. Ảnh: Bảo Loan

Kỷ luật 2 nữ sinh phát ngôn thiếu chuẩn mực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Theo SKĐS, liên quan vụ hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có phát ngôn và thái độ gây tranh cãi trên mạng xã hội, ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã họp dưới sự chủ trì của GS.TS Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Văn Long, sau khi xem xét vụ việc, Hội đồng kỷ luật quyết định đình chỉ học tập đối với hai nữ sinh trong thời hạn một năm. Sau thời gian này, hai sinh viên sẽ học lại cùng khóa kế tiếp theo quy định của nhà trường.

Trước đó, đêm 25/7, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hai nữ sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong ca trực của mình đã phát livestream trên TikTok để vui đùa nhưng chứa nội dung phản cảm. Sự việc bị lan tỏa trên nhiều kênh mạng xã hội.

Hai nữ sinh phát ngôn thiếu chuẩn mực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh cắt từ clip

Tạm giam trùm tiền ảo LIBFX chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Theo VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 bị can, gồm Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú ở xã Gia Lâm, Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nhà đầu tư khoảng hơn 60 tỷ đồng. Năm 2019, do tìm hiểu về thị trường coin, Hoàng Gia Tân cùng nhóm kỹ thuật tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX và quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số trên. Tiền các nhà đầu tư nộp vào sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra mở rộng, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Bị can Hoàng Gia Tân.

Công an giữ khẩn cấp người đàn ông nhận nửa tỷ đồng để "chạy án” vụ cá độ bóng đá

Theo báo Xây dựng, ngày 31/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thành (SN 1975, trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi lực lượng Công an Khánh Hòa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn, một người có liên quan đến vụ án lo sợ bị xử lý nên tìm gặp Thành nhờ giúp đỡ.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thành (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Thành nhận có thể "chạy án" và yêu cầu nạn nhân đưa 500 triệu đồng. Tin tưởng lời hứa, nạn nhân đã giao đủ số tiền theo yêu cầu. Sau đó, Thành tiếp tục yêu cầu nạn nhân đưa thêm 200 triệu đồng nhưng bị từ chối. Khi nạn nhân yêu cầu hoàn trả tiền, Thành chỉ trả lại 250 triệu đồng, đồng thời, đưa ra thông tin gian dối rằng người nhận tiền "chạy án" chỉ hoàn lại được số tiền này.

Theo cơ quan điều tra, số tiền còn lại 250 triệu đồng đã bị Thành chiếm đoạt để trả nợ và cất giữ. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Công Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tin sáng 26/7: Bắc Bộ sắp bước vào đợt mưa diện rộng, học sinh cả nước sẽ có đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8 GĐXH - Theo dự báo, ngày 26/7 và 27/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, trong khi Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to.



