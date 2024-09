Tin sáng 13/9: Người dân miền Bắc đón tin vui về thời tiết; 2 mẹ con nhảy từ tầng 9 sau 1 năm vụ cháy chung cư mini giờ ra sao?

Tin sáng 12/9: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn nhiều nơi; rau xanh ở chợ Hà Nội tăng giá mạnh GĐXH - Miền Bắc còn mưa lớn cục bộ ở phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình; rau xanh tăng giá gấp 2-3 lần so với trước bão số 3, đặc biệt là rau ăn lá...

Bắc Bộ đón nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to

VTCnews cập nhật theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay (12/9), Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 14h ngày 12/9 có nơi trên 40mm như: Châu Thành (Nghệ An) 46mm, Ea Bông (Đắk Lắk) 62,2mm, Nam Xuân (Đắk Nông) 53,4mm, Hoài Đức (Lâm Đồng) 34,4mm, Ngan Dừa (Bạc Liêu) 66,8mm, U Minh (Cà Mau) 56,4mm.

Miền Bắc sẽ đón nắng sau những ngày mưa lũ.

Chiều tối và đêm 12/9, Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 15-35mm, có nơi trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, đêm 12/9 khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ chiều 13/9 đến ngày 14/9, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong đêm 14 và ngày 15/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong những ngày tới.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông.

Ngoài ra, đêm 12/9, nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3.

Ngày 13/9, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m.

TP.HCM: Bé trai 12 tuổi tử vong trong hồ chứa nước tưới cỏ sân bóng đá

Theo VietNamNet đưa tin, ngày 12/9, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra làm rõ vụ bé trai (12 tuổi) được phát hiện tử vong trong hồ chứa nước tưới cỏ của sân bóng đá nằm trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A.

Khoảng 19h tối qua (11/9) người quản lý sân bóng đá tại hẻm 985 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A đi kiểm tra thì phát hiện bé trai khoảng 12 tuổi tử vong tại khu vực hồ chứa nước tưới cỏ.

Công an khám nghiệm hiện trường hồ chứa nước nơi phát hiện bé trai 12 tuổi tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, sân bóng trên hoạt động vài tháng nay. Nơi bé trai rơi xuống tử vong là hồ chứa nước rộng hơn 20m2 dùng cho việc tưới cỏ, cây xanh của sân bóng.

Hiện công an vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Nhiều trường cho sinh viên đi học trở lại sau mưa lũ

VTCnews cập nhật trường Đại học Khoa học và trường Đại học Nông Lâm (Thái Nguyên) phát đi thông báo cho sinh viên đi học trở lại bình thường từ ngày 12/9.

Nhà trường lưu ý, sinh viên ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, không thể di chuyển đến trường vì lý do khách quan có thể đến trễ hơn sau khi giao thông đi lại an toàn. Những trường hợp này cần thông tin ngay cho giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn, hỗ trợ.

Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp (Đại học Thái Nguyên) quyết định cho giảng viên và sinh viên trở lại trường học từ ngày 13/9. Nhà trường sẽ thông báo lịch học bù những buổi đã nghỉ học sau.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng căn cứ tình hình thực tiễn của thời tiết sau bão, mở cửa đón học viên, sinh viên đi học trở lại từ chiều nay 12/9.

Với sinh viên không thể đi học trực tiếp do ảnh hưởng của mưa lũ (sinh sống trong khu vực ngập lụt không thể di chuyển) có thể chủ động liên hệ với giảng viên giảng dạy để xin tài liệu, hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu hoặc làm bài tập để đảm bảo nội dung học tập.

Sinh viên đã trở lại trường học sau những ngày mưa lũ.

Sau khi công tác khắc phục hậu quả sau bão hoàn tất, sinh viên trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) cũng trở lại học tập bình thường từ ngày 12/9.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng thông báo các hoạt động nhập học, đón tân sinh viên diễn ra bình thường vào ngày 14/9, không có sự thay đổi.

Cuộc sống mới của 2 mẹ con nhảy từ tầng 9 sau 1 năm vụ cháy chung cư mini

Chị Thời và con trai Trần Đại Phong (18 tuổi) là những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy chung cư mini ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân hồi tháng 9/2023 đã có cuộc sống mới.

Theo VTCnews đưa tin, chị Thời hiện tại đã có nơi ở mới, con trai vừa tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, về sức khỏe chị còn chưa tốt. Được biết, di chứng sau vụ hỏa hoạn thảm khốc khiến chân tay chị chẳng chịt vết thương. Cuối tháng 10/2023, sau 2 tuần ra viện, tay phải của chị bất ngờ cong và sưng đau. Hình ảnh phim chụp cho thấy nẹp bị lệch, xương ống tay gãy trở lại bắt buộc chị phải phẫu thuật lần hai.

Chị Thời kể về cuộc sống tại nơi ở mới và cả những dự định trong tương lai.

Đến nay, tuy chưa tháo nẹp vít tại cánh tay bị gãy, thi thoảng vết mổ vẫn chảy rò dịch do viêm mãn tính nhưng chị có thể vận động như bình thường, tự chạy xe máy ra ngoài.

Chị Thời đam mê công việc kế toán, thích thú khi được làm việc với các con số. Từ cô học trò nghèo của một huyện ngoại thành Hà Nội, chị thi đỗ đại học, sau khi ra trường được làm đúng việc bản thân yêu thích. Nhưng chính vụ hỏa hoạn xảy ra hồi tháng 9/2023 khiến chị dang dở với nghề.

Thời gian tới, chị dự kiến sẽ quay trở lại công việc để có thể ra ngoài giao lưu cùng bạn bè, đồng nghiệp, vừa đỡ bí bách, cũng vừa để kiếm thêm thu nhập, lo trang trải sinh hoạt cho 2 mẹ con.

Quảng Bình: Mất 260 triệu đồng sau khi nghe điện thoại của.... "cán bộ thuế dởm"

Báo Người lao động đưa tin tối 12/9, ông Đoàn Ngọc Anh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - cho biết vừa nhận được trình báo của ông H.V.L (SN 1975, ở xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) về việc bị mất 260 triệu đồng.

Theo tờ trình của ông L. ngày 8/9, có một người gọi điện thoại tự giới thiệu tên Hùng - làm việc tại Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa.

Người đàn ông trình báo cơ quan chức năng về việc mình bị người tự xưng "cán bộ thuế" thực hiện hành vi lừa đảo (Ảnh minh họa).

Sau đó, người này cho một số điện thoại được giới thiệu tên Nhi, yêu cầu ông L. gọi làm theo hướng dẫn để chấm dứt hồ sơ cá nhân trên cổng thông tin điện tử... Ông L. liền bốc máy gọi cho một đối tượng nữ có tên Nhi. Khi vừa bốc máy, Nhi tự giới thiệu đang làm việc tại tầng 2 - Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa.

Người phụ nữ này gửi cho ông L. một trang có tên Vietnam@.com và yêu cầu ông L. cung cấp thông tin CCCD, mã số thuế… để đối chiếu. Ông L. chẳng mảy may nghi ngờ liền làm theo.

Khoảng 1 giờ sau cung cấp thông tin cho các đối tượng lạ, ông L. phát hiện tiền trong tài khoản không còn. Máy điện thoại bị xâm nhập và xóa luôn phần mềm ngân hàng. Số tiền ông L. mất trong tài khoản là 260 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.

