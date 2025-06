Tin sáng 14/6: Bão diễn biến phức tạp, cảnh báo gió giật mạnh từ Quảng Ninh đến Nam Định; Bộ trưởng Nội vụ được giao thông báo lịch nghỉ Tết, Quốc khánh 2/9

Tin sáng 13/6: Hàng triệu tài xế nhận tin vui, sắp bỏ quy định giới hạn lái xe 48 giờ/tuần; nghỉ hưu trước tuổi, 2 cán bộ Hà Nội được chi trả hơn 2,5 tỷ đồng GĐXH - Bộ Công an cho rằng cần sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng bỏ quy định "thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 48 giờ/tuần"; TP Hà Nội vừa phê duyệt chi gần 47 tỷ đồng để chi trả chế độ chính sách nghỉ hưu trước tuổi, trong đó 2 cán bộ được chi trả hơn 2,5 tỷ đồng.

Bão diễn biến phức tạp, cảnh báo gió giật mạnh từ Quảng Ninh đến Nam Định

Bão số 1 đang diễn biến rất phức tạp trên vịnh Bắc Bộ.

Bão số 1 đang có diễn biến phức tạp. Trong ngày 14/6, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Quảng Đông của Trung Quốc.

Đến 16h ngày 14/6, tâm bão trên khu vực ven biển của Quảng Tây - Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 11, giật cấp 13.

Trong đêm 14/6 và ngày 15/6, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền Trung Quốc, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp và tan dần.

Với diễn biến nói trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong đêm nay, từ Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trên biển, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, riêng phía đông 5-7m, biển động dữ dội.

Khu vực phía tây bắc của Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Huế trong đêm nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.

Bộ trưởng Nội vụ được giao thông báo lịch nghỉ Tết, Quốc khánh 2/9

Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ (có hiệu lực thi hành từ 1/7).

Nghị định phân quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, tiền lương áp dụng với người sử dụng lao động và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Đáng chú ý, nghị định nêu rõ nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Nội vụ thực hiện để áp dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Như vậy, Bộ trưởng Nội vụ sẽ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết sau đây: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch là 5 ngày; ngày Chiến thắng là 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh là 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Trong năm nay, công chức, người lao động có 22 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết gồm 11 ngày chính thức và 11 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, hoán đổi ngày làm việc.

Hà Nội vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 126 xã, phường từ ngày 20/6

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo Tiền phong, sau khi chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng và nhân lực, từ ngày 20-26/6, TP Hà Nội sẽ vận hành thử nghiệm đồng loạt mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các sở ngành và 126 xã, phường.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, từ ngày 20-26/6, thành phố sẽ vận hành các dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính công phục vụ người dân; vận hành các dịch vụ, nhóm việc liên quan đến các sở, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp. Ngày 27/6, thành phố tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; tiếp tục triển khai đồng bộ tại các đơn vị.

Kế hoạch nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND các xã, phường thực hiện giải quyết các tình huống giả định trước, trong và sau khi vận hành chính quyền địa phương cấp xã mới.

TP Hà Nội đưa ra các tình huống giả định gồm: Tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị; vận hành việc tiếp nhận, xử lý phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng iHanoi hoặc trực tiếp tại quầy tiếp dân.

Vận hành việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính tại cấp xã gồm: Sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử. Vận hành việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gồm: Hộ tịch, đất đai, xây dựng…

Việc vận hành các dịch vụ trên được thực hiện tại trụ sở cơ quan 126 xã, phường mới; các điểm tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn thành phố. Trong đó có 12 chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các điểm phục vụ hành chính công tác các xã, phường mới.

Sau quá trình vận hành thử nghiệm, bộ máy 126 xã, phường của TP Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Cụ ông ở Hải Dương suýt bị cán bộ Viện Kiểm sát 'rởm' lừa 200 triệu đồng

Đại diện UBND thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho biết, vào sáng 13/6, lực lượng công an địa phương phối hợp với ngân hàng ngăn chặn thành công vụ giả danh cán bộ lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng 9h cùng ngày, cụ ông N.Q.V (SN 1946, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà) được một người đàn ông gọi điện đến, tự giới thiệu bản thân là Viện Kiểm sát tối cao. Trong cuộc nói chuyện, người này yêu cầu cụ V. hợp tác điều tra vì có liên quan đến vụ ma túy và phải khai báo các tài khoản ngân hàng.

Tin lời cán bộ này, cụ V. "khai" bản thân có 3 quyển sổ tiết kiệm, trong đó 1 quyển 200 triệu đồng. Thấy vậy, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do họ cung cấp và đề nghị cụ giữ bí mật, nếu để rò rỉ thông tin, nạn nhân sẽ bị đọc lệnh bắt.

Tiếp đến, các đối tượng gọi điện bằng Zalo cho nạn nhân nhìn thấy hình ảnh cán bộ đang nói chuyện. Qua hình ảnh Zalo, cụ V. thấy có 2 người đàn ông mặc quân phục, 1 người mặc quần áo công an đeo hàm Đại úy và 1 người mặc trang phục của Viện Kiểm sát nhân dân khiến nạn nhân sợ hãi.

Sau đó, nạn nhân đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Thanh Hà làm thủ tục chuyển tiền cho đối tượng. May mắn, trong quá trình giao dịch, nhận thấy biểu hiện bất thường của cụ V., nhân viên ngân hàng đã báo lên cấp trên và thông tin cho Công an thị trấn Thanh Hà.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Thanh Hà nhanh chóng cử lực lượng tiến hành xác minh, phối hợp với ngân hàng giải thích cho cụ V. hiểu và ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua không gian mạng.

Giáo viên dạy kèm học sinh dịp hè tại nhà có vi phạm quy định về dạy thêm?

Thông tin trên SKĐS, theo khoản 1 (Điều 2, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT) của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm: Dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Nếu giáo viên dạy kèm tại nhà có thu tiền của học sinh, việc này cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Điều 4 và Điều 6, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

Các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm (Điều 4)

- Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống.

- Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Điều này nhằm tránh tình trạng giáo viên "ép" học sinh học thêm với mình.

- Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lí, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường nếu đáp ứng các điều kiện khác.

Yêu cầu đối với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền (Điều 6)

- Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về: Các môn học được tổ chức dạy thêm; Thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; Địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; Danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm; Các thông tin này phải được công khai trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm.

- Người dạy thêm ngoài nhà trường phải đảm bảo: Có phẩm chất đạo đức tốt; Có năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm.

Đặc biệt, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng hoặc giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm.

Như vậy, việc giáo viên dạy kèm học sinh tại nhà trong dịp hè, đặc biệt là khi có thu tiền, không phải lúc nào cũng vi phạm quy định. Tuy nhiên, giáo viên cần nắm rõ và tuân thủ các điều khoản về đăng ký kinh doanh, công khai thông tin, và đặc biệt là các trường hợp không được phép dạy thêm đối với học sinh tiểu học hoặc học sinh đang được chính giáo viên đó giảng dạy trên lớp.

Quảng Bình: Thông tin vỡ đập Dạ Lam là chưa chính xác

Phía trong thân đập Dạ Lam vẫn đảm bảo khi nước dâng cao. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN





Trao đổi trực tiếp với phóng viên TTXVN tại hiện trường, ông Lê Thuận Văn cho biết: Từ tối 11/6 đến trưa 13/6/2025 trên địa bàn xã Thái Thủy có tổng lượng mưa trung bình là 466 mm. Để ứng phó với thiên tai bất thường, từ 4 giờ ngày 13/6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình) đã chỉ đạo đơn vị thi công chủ động đào rãnh thoát lũ phía hữu đập. Tuy nhiên, mực nước hồ lên quá nhanh nên đơn vị thi công đã phải dỡ đê quai bảo vệ bên ngoài để không ảnh hưởng lớn đến an toàn thân đập Dạ Lam.

"Việc phá dỡ đê quai (phục vụ thi công cống lấy nước) để tháo nước, hạ thấp mực nước trong hồ nhằm đảm bảo an toàn cho hạng mục đập chính chứ không phải là vỡ đập chính Dạ Lam. UBND xã Thái Thùy đã thông báo cho các thôn, người dân phía hạ lưu được biết để phối hợp và có các phương án ứng phó với thiên thai, hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại", ông Văn nhấn mạnh.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục, ông Trần Xuân Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Bình cho hay, đập Dạ Lam có dung tích khoảng 500.000 m3 và đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa. Việc đơn vị thi công phá dỡ đê quai để bảo vỡ thân đập chính Dạ Lam là điều cần thiết, cấp bách trong điều kiện nước trong đập chính đang dâng cao. Bởi, nếu đập Dạ Lam bị vỡ sẽ ảnh hướng lớn đến vùng hạ du.