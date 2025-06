Tin sáng 13/6: Hàng triệu tài xế nhận tin vui, sắp bỏ quy định giới hạn lái xe 48 giờ/tuần; nghỉ hưu trước tuổi, 2 cán bộ Hà Nội được chi trả hơn 2,5 tỷ đồng

Hai cán bộ Hà Nội được chi trả hơn 2,5 tỷ đồng khi nghỉ hưu trước tuổi

Ảnh minh họa: TL

Theo VTC News, TP Hà Nội vừa phê duyệt chi gần 47 tỷ đồng để chi trả chế độ chính sách cho 40 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc trong đợt 4 thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Tại Văn phòng Thành ủy, 4 cán bộ được chi trả tổng cộng hơn 6,69 tỷ đồng. Trong số này, có nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp; Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Đảng ủy khối các cơ quan thành phố.

Một số trường hợp như nguyên Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ thuộc Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thuộc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố được chi trả số tiền hơn 2,5 tỷ đồng mỗi người.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị có nhiều đối tượng hưởng chế độ nhất trong đợt này với 13 người, tổng kinh phí chi trả hơn 14,7 tỷ đồng.

Tại Sở Y tế, tổng kinh phí chi trả hơn 7,2 tỷ đồng cho 7 cán bộ, chủ yếu là lãnh đạo các cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc. Mỗi giám đốc cơ sở được nhận từ 1,4 đến hơn 1,8 tỷ đồng tùy theo thâm niên, phụ cấp chức vụ và số năm nghỉ hưu trước tuổi.

Sở Công Thương có 5 người nghỉ việc với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Sở Tài chính có 7 cán bộ được nhận tổng cộng hơn 10,2 tỷ đồng.

Đề xuất bỏ quy định không lái xe quá 48 giờ mỗi tuần

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 48 giờ/tuần. Ảnh minh họa: TL

Theo NLĐO, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng và hoàn thành dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ Công an cho rằng cần sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 Luật này theo hướng bỏ quy định "thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 48 giờ/tuần" mà chỉnh lý theo hướng thời gian làm việc của người lái xe trong một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động;

Bộ đề xuất giữ nguyên quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và lái xe liên tục không quá 4 giờ.

Lý do được Bộ đưa ra là theo kiến nghị của Hiệp hội vận tải và doanh nghiệp kinh doanh vận tải hiện nay, việc quy định thời gian lái xe trong tuần, thời gian lái xe liên tục của Luật Trật tự, an toàn giao thông là chưa phù hợp với quy định chung của một số nước trong khu vực và khó khăn cho hoạt động vận tải, bố trí lái xe của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật.

Mổ cấp cứu cho cô gái gặp chấn thương nặng, lần đầu tiên gặp ở Việt Nam

Nữ bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn sau vụ tai nạn gây chấn thương hiếm gặp. Ảnh: T.Thắng

Theo VietnamNet, tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô xảy ra với nữ sinh P.T.T.N (18 tuổi, Hưng Yên). Sau cú ngã, N bị bánh xe ô tô cán trực tiếp qua ngực. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện gần đó, đặt ống nội khí quản, dẫn lưu màng phổi hai bên rồi chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, thở an thần và thở máy.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân mạch nhanh, toàn bộ vùng ngực bị thương nặng, tràn khí dưới da lan rộng vùng đầu, mặt, cổ và ngực. Dẫn lưu màng phổi hai bên liên tục có khí thoát ra, nghi ngờ có tổn thương nghiêm trọng đường thở kèm đa chấn thương.

Chỉ định nội soi khí phế quản cấp cứu được đưa ra, kết quả cho thấy người bệnh bị vỡ phế quản gốc hai bên. Đây là một tổn thương rất nghiêm trọng và hiếm gặp với tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối, đe dọa trực tiếp đến tính mạng do rối loạn hô hấp và huyết động nặng nề. Người bệnh còn bị chấn thương sọ não, hàm mặt biến dạng, gãy xương hàm dưới, chấn thương gan và lách độ 2.

Sau khi xử trí lập lại lưu thông đường thở hai bên, tình trạng bệnh nhân ổn định lại, được chuyển về phòng hồi sức tích cực điều trị tiếp.

Bốn tuần điều trị từ ngày gặp tai nạn, cô gái 18 tuổi xuất viện với thể trạng ổn định. Ngày 12/6, khám lại sau 1 tháng xuất viện, người bệnh phục hồi gần như hoàn toàn. Kết quả soi khí - phế quản sau sửa chữa thông tốt, không hẹp.

Vợ mua vé số của chồng bán, chiều trở thành tỉ phú

4 tờ vé số trúng giải độc đắc vừa được đại lý vé số Hổ đổi thưởng.

Chia sẻ trên NLĐO, đại diện đại lý vé số Hổ ở Bạc Liêu cho biết vừa đổi 4 tờ vé số trúng giải độc đắc cho 2 cặp vợ chồng.

Các tờ vé số trúng giải độc đắc trên là của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng với dãy số 277402, xổ ngày 11/6.

Sau khi dò số và biết trúng giải độc đắc, người dân đã liên hệ đại lý đổi thưởng. Ngay trong chiều 11/6, đại lý vé số Hổ đã xuống thị trấn Phước Long để đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trên.

"Một cô ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã mua lại 2 tờ vé số mà chồng chuẩn bị đem đi bán và may mắn trúng giải độc đắc. Cô chú đã lớn tuổi và gia đình cũng thuộc diện tương đối" – đại diện đại lý vé số Hổ chia sẻ.

Triệt phá nhóm chiếm đoạt 21.000 thẻ tín dụng

Một trong những tang vật thu giữ của vụ án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo Vietnam+, ngày 12/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An Ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Thanh Bình triệt xóa một băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc thu thập và sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng quốc tế.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An Ninh mạng đã phát hiện nhóm đối tượng do T.Đ.D (trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu, đang hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra hai căn nhà trên đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng), phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật.

Qua đấu tranh, Công an xác định nhóm này đã sử dụng công nghệ cao, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để thu thập thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài. Đặc biệt, từ tháng 11/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế của các hãng VISA, Mastercard và Discover.

Sau đó, nhóm đối tượng sử dụng tiền trong các tài khoản này mua và thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU máy tính để bàn và 5 màn hình máy vi tính. Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục mở rộng vụ án.

Đơn vị cũng cho biết, đã phối hợp với Công ty Amazon và các công ty thẻ tín dụng liên quan nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật.