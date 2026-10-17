Tin sáng 17/10: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới; Tài khoản giao dịch điện tử nào phải xác thực VNeID trước 31/12?

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa? GĐXH - Tuổi nghỉ hưu 2027 trong điều kiện lao động bình thường được áp dụng theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP; Liên quan mùi hoa sữa nồng nàn ở Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to nhiều nơi

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV).





Thông tin từ Tạp chí Phụ nữ mới, những ngày vừa qua, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và đêm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 21 - 24 độ C. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 33 độ C và có khả năng tăng nhẹ trong 2 ngày tới.

Cập nhật số liệu từ các sản phẩm mô hình Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đến thời điểm này cho thấy, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục kiểu thời tiết mát mẻ. Ban ngày có nắng, ban đêm trời se lạnh trong 10 ngày tới và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ có thay đổi mạnh về thời tiết.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khoảng ngày 19 - 21/10, không khí lạnh phía Bắc có khả năng được tăng cường nhưng lệch về phía Đông chủ yếu ảnh hưởng gây mưa cho các tỉnh miền Trung và ít có tác động làm thay đổi thời tiết ở các tỉnh miền Bắc. Sau đó cứ khoảng 3 - 5 ngày lại có một sóng lạnh tăng cường lệch Đông.

Tháng 12/2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tài khoản giao dịch điện tử nào phải xác thực VNeID trước 31/12?

Ảnh minh họa

Thông tin trên Báo Xây dựng, theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 28/9/2026, các tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc những lĩnh vực được quy định phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Cụ thể, các tài khoản thuộc 11 lĩnh vực được tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Các lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Trong đó, đối với lĩnh vực thương mại điện tử, quy định áp dụng cụ thể với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Riêng các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được tạo lập trước ngày 28/9/2026 có thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Phí gửi ô tô ở trung tâm Hà Nội thay đổi ra sao theo bảng giá mới?

Thông tin trên VTC News, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Theo quyết định, giá dịch vụ trông giữ ô tô được phân chia theo phạm vi các tuyến đường thuộc Vành đai I, II, III và IV. Thành phố cũng quy định mức giá riêng đối với 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi cần hạn chế, gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Mức giá được xác định theo từng nhóm phương tiện, gồm ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn; xe từ 10 đến 24 chỗ và xe tải từ 2 đến 7 tấn; xe từ 25 đến 40 chỗ và xe tải trên 7 tấn; xe từ 40 chỗ trở lên. Các hình thức thu gồm trông giữ theo lượt 60 phút, hợp đồng ngày, hợp đồng ngày đêm và hợp đồng đêm.

Tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi, giá trông giữ ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn là 50.000 đồng/60 phút, tăng 20.000 đồng so với mức 30.000 đồng theo quy định ban hành năm 2017. Với xe từ 10 đến 24 chỗ và xe tải từ 2 đến 7 tấn, mức giá là 60.000 đồng/60 phút.

Ở các tuyến đường còn lại trong và trên Vành đai I, trừ khu vực đô thị lõi, giá trông giữ theo lượt 60 phút lần lượt là 45.000 đồng, 50.000 đồng, 60.000 đồng và 70.000 đồng, tương ứng với bốn nhóm phương tiện.

Từ 19/10, loạt điện thoại iPhone, Android sau sẽ không thể tải ứng dụng ngân hàng để rút/chuyển tiền

Thông tin trên Tạp chí An ninh tiền tệ, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo điều chỉnh yêu cầu về hệ điều hành đối với các ứng dụng ngân hàng số, nhằm tăng cường an toàn bảo mật và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cụ thể, từ ngày 19/10/2026, ứng dụng ACB ONE BIZ dành cho khách hàng doanh nghiệp yêu cầu thiết bị iPhone chạy iOS 15.5 trở lên và thiết bị Android chạy Android 7.0 trở lên.

Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành thấp hơn mức quy định, người dùng chưa cài đặt ứng dụng sẽ không thể tải ACB ONE BIZ từ App Store hoặc Google Play (CH Play). Người đang sử dụng ứng dụng cũng không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất và có thể nhận được thông báo thiết bị không tương thích từ kho ứng dụng.

ACB khuyến nghị khách hàng kiểm tra và nâng cấp hệ điều hành nếu cần thiết, sau đó cập nhật ACB ONE BIZ lên phiên bản 2.36.0 để tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích mới.

Với khách hàng sử dụng ACB SafeKey để xác thực giao dịch, ngân hàng lưu ý cần cập nhật đồng thời ứng dụng này lên phiên bản 3.2.0 sau khi nâng cấp hệ điều hành, nhằm đảm bảo quá trình xác thực và giao dịch diễn ra ổn định.

Không chỉ ACB, TPBank vừa qua cũng thông báo sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng TPBank và TPBank Biz đối với iPhone, iPad chạy hệ điều hành thấp hơn iOS 16.7, kể từ 0h ngày 1/11/2026.

Theo TPBank, thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính cần xác thực khuôn mặt, bao gồm chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng mỗi lần hoặc tổng hạn mức trên 20 triệu đồng mỗi ngày; thanh toán hóa đơn có giá trị trên 100 triệu đồng mỗi lần hoặc mỗi ngày; cùng các giao dịch tài chính khác thuộc diện yêu cầu xác thực khuôn mặt theo quy định.

Một tuyến cáp treo thông báo miễn phí vé, áp dụng ngay từ hôm nay

Thông tin từ Tạp chí Phụ nữ mới, từ ngày 17/10, du khách nữ đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, TP. Đà Nẵng sẽ được miễn phí vé cáp treo kết hợp tham quan cầu kính Ngọc Rồng. Đây là chương trình ưu đãi được khu du lịch triển khai nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cụ thể, theo thông báo đăng tải trên website chính thức của Cổng Trời Đông Giang, chương trình áp dụng cho tất cả du khách nữ, bắt đầu từ ngày 17/10 và kéo dài đến hết ngày 25/10/2026. Như vậy, thay vì chỉ diễn ra trong ngày 20/10, chính sách miễn phí được duy trì suốt 9 ngày liên tiếp, bao gồm cả hai dịp cuối tuần.

Đáng chú ý, ưu đãi không chỉ dành cho hành trình di chuyển bằng cáp treo mà còn bao gồm vé trải nghiệm cầu kính Ngọc Rồng, một trong những công trình nổi bật tại khu du lịch. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức lưu ý chương trình không áp dụng đồng thời với những ưu đãi khác.

Về giá vé, theo bảng giá năm 2026 được Cổng Trời Đông Giang công bố, dịch vụ cáp treo kết hợp cầu kính Ngọc Rồng hiện có giá 200.000 đồng đối với người lớn và 150.000 đồng đối với trẻ em cao từ 1 m đến 1,4 m. Với chương trình lần này, mỗi du khách nữ thuộc diện tính vé người lớn có thể tiết kiệm 200.000 đồng so với mua vé dịch vụ riêng lẻ.

Danh tính 2 cô gái phóng xe SH, lạng lách trên phố Hà Nội gây bức xúc

Thông tin trên Tạp chí Phụ nữ mới, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi lại cảnh 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô tô SH màu đen chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường Mễ Trì (Hà Nội). Hành vi của 2 cô gái tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông cùng thời điểm.

Nắm bắt thông tin trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, xác định chủ xe là N.T.V (sinh năm 2005, trú tại Phú Thọ); người điều khiển là N.B.A (sinh năm 2006, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là T.P.L (sinh năm 2005, trú tại Ninh Bình).

Theo kết quả xác minh, vào sáng 11/10, N.T.V cho N.B.A mượn xe Honda SH đang gắn biển kiểm soát 29AD-789.99, không đúng với biển số đăng ký thực tế là 14AA-911.59. N.B.A điều khiển xe chở T.P.L lưu thông theo hướng Mễ Trì – Lê Quang Đạo. Khi đến khu vực The Garden, người điều khiển có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, gây bức xúc.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan. Cụ thể, N.B.A bị xử phạt tổng cộng 22,75 triệu đồng về các hành vi lạng lách trên đường bộ, điều khiển xe gắn biển số không đúng với đăng ký, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đối với N.T.V, chủ phương tiện, người này bị xử phạt 14 triệu đồng về hành vi gắn biển số không đúng với đăng ký và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; đồng thời, biển số xe vi phạm bị tịch thu. Trong khi đó, T.P.L bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm.