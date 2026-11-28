Thông tin trên Lao động, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, trong đó bổ sung ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương đối với người lao động vào dịp 27/7.

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Cùng với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đã áp dụng từ năm 2026, lịch nghỉ lễ, Tết năm 2027 có thêm ngày nghỉ mới, nâng tổng số ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong năm lên 13 ngày.

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2027 mới nhất đầy đủ, chi tiết

Căn cứ lịch năm 2027, chi tiết kỳ nghỉ lễ, Tết như sau:

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027: 3 ngày liên tục

Tết Dương lịch năm 2027, người lao động được nghỉ từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027. Tổng thời gian nghỉ là 3 ngày liên tục, gồm 1 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi: 7 ngày

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, người lao động nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027, tương ứng từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: 3 ngày

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4/2027. Do liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 16.4 đến hết ngày 18.4.2027.

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5: 4 ngày

Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2027 lần lượt rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy.

Đối với người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, kỳ nghỉ dự kiến kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 30/4 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2027.

Lịch nghỉ Ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh, liệt sĩ: 1 ngày

Theo quy định mới, người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương vào ngày 27/7 hằng năm. Năm 2027, ngày 27/7 rơi vào thứ Ba.

Lịch nghỉ Quốc khánh: 4 ngày liên tục

Dịp Quốc khánh 2/9/2027, người lao động được nghỉ từ thứ Năm, ngày 2/9 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9. Tổng thời gian nghỉ là 4 ngày liên tục, gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: 1 ngày

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2027 rơi vào thứ Tư, ngày 24/11. Người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương theo quy định.