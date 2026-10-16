Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

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Năm 2027, tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu?

Theo quy định, năm 2027 tuổi nghỉ hưu của nữ là 57 tuổi 4 tháng. Ảnh minh họa: TL

Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được quy định như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

- Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam Lao động nữ Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu 2021 60 tuổi 3 tháng 2021 55 tuổi 4 tháng 2022 60 tuổi 6 tháng 2022 55 tuổi 8 tháng 2023 60 tuổi 9 tháng 2023 56 tuổi 2024 61 tuổi 2024 56 tuổi 4 tháng 2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng 2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi 2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng 2029 58 tuổi 2030 58 tuổi 4 tháng 2031 58 tuổi 8 tháng 2032 59 tuổi 2033 59 tuổi 4 tháng 2034 59 tuổi 8 tháng Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi

Theo quy định nêu trên, tuổi nghỉ hưu năm 2027:

Lao động nam: 61 tuổi 6 tháng.

Lao động nữ: 57 tuổi 4 tháng.

12 học sinh lớp 11 đạt thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT Hà Nội năm học 2026-2027

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách nhiều thủ khoa của kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT Hà Nội năm học 2026-2027. Ảnh minh họa: TL

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Quyết định số 3432/QĐ-SGDĐT về việc công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027.

Kỳ thi có gần 5.600 học sinh đến từ 205 trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự, được tổ chức theo hai bảng.

Theo Quyết định, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công nhận có 3.331 học sinh đoạt giải, gồm: 166 giải nhất, 526 giải nhì, 969 giải ba và 1.670 giải khuyến khích.

Trong số 37 thí sinh đạt điểm thủ khoa ở hai bảng có 12 em đang học lớp 11. Các em đạt thủ khoa ở các môn: Hóa học, Lịch sử, tiếng Hàn, tiếng Nhật, Lịch sử, Ngữ văn, Toán, Sinh học.

Cứu ngư dân mất tích, trôi dạt trên biển gần 2 ngày

Quân y kiểm tra sức khỏe cho ông Nguyễn Tiến Châu. Ảnh: Ngọc Hòa

Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa hỗ trợ cứu giúp ngư dân quê Hà Tĩnh gặp nạn trên biển.

Khoảng 5h30, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được tin báo của ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1970, trú thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu cá QB-22313TS về việc phát hiện, cứu giúp một người đang trôi dạt trên biển. Người được cứu giúp là ông Nguyễn Tiến Châu (SN 1970, trú thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh).

Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Châu cho biết, khoảng 15h ngày 13/10, ông dùng thuyền thúng ra vùng biển gần bờ để câu mực thì bị sóng đánh trôi dạt cùng thuyền thúng. Ông Châu mất tích, thân nhân, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 5h ngày 15/10, ông Châu được tàu QB-22313TS phát hiện, cứu vớt khi đang trôi dạt cách bờ khoảng 5 - 6 hải lý.

Hiện sức khỏe của ông Châu bình thường, Đồn Biên phòng Lý Hoà đã liên lạc với gia đình và UBND xã Thiên Cầm để đưa người này về nhà.

Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa ở những khu vực nào?

Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lên phương án can thiệp hệ thống cây hoa sữa trên toàn địa bàn. Ảnh minh họa: TL

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lên phương án can thiệp hệ thống cây hoa sữa trên toàn địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, trước mắt, để giảm thiểu tình trạng mùi hương quá nồng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân, công tác cắt tỉa chùm hoa được ưu tiên triển khai ngay tại các tuyến phố, ngõ hẹp có mật độ cây trồng dày đặc, tán cây vươn sát ban công và cửa sổ nhà dân.

Những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng như khu vực quanh bệnh viện, trạm y tế, trường mầm non, trường học hay các địa bàn có nhiều phản ánh bức xúc của cử tri cũng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Cơ quan chức năng yêu cầu quy trình cắt tỉa phải đảm bảo kỹ thuật, giữ độ an toàn cho cây và nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng hóa chất để hãm hoa.

Đối với định hướng lâu dài, Hà Nội sẽ lập danh mục di dời đối với những cây hoa sữa trồng với khoảng cách bất hợp lý, mật độ quá dày trên cùng một tuyến đường hoặc nằm trong không gian vỉa hè quá chật hẹp, không đủ độ thông thoáng để phân tán hương thơm.

Trước đó, ngày 14/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 21383 gửi Sở Xây dựng về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn.

Giá xăng, dầu giảm

Ngày 15/10, giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa: TL

Thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam, ngày 15/10, giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Quỹ bình ổn được chi sử dụng 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Xăng sinh học và dầu diesel không được chi sử dụng quỹ.

Sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng, dầu bán lẻ như sau:

Xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027 GĐXH - Cơ quan điều tra xác định có 46 bị hại đầu tư vào đồng tiền số Antex, bị chiếm đoạt 67 tỉ đồng, Shark Bình có đơn xin được khắc phục toàn bộ hậu quả; Bộ Công Thương đề xuất dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn từ đầu năm 2027...