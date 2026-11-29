Hà Nội phát thông báo quan trọng đến hơn 80.000 người lao động đang hưởng lương hưu: Người dân cần lưu ý để tránh lỡ quyền lợi!

Hình minh họa

Tại Kế hoạch 452/KH-UBND, Hà Nội vận động người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của người nhận thay chuyển sang nhận qua tài khoản chính chủ.

Theo đó, hai nhóm đối tượng thuộc diện vận động bao gồm: 2.104 người đang nhận tiền mặt tại các điểm chi trả; 78.067 người đang nhận qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền. Nhóm này đã được tính trong số người nhận qua tài khoản.

Thành phố hiện có 608.641 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, 606.537 người nhận qua tài khoản, chiếm 99,65%.

Với những trường hợp đặc thù gặp khó khăn khi mở, sử dụng tài khoản hoặc làm thủ tục đổi phương thức nhận tiền, các đơn vị hỗ trợ theo nguyện vọng của người hưởng và phù hợp với điều kiện thực tế.

BHXH thành phố Hà Nội phối hợp với Bưu điện thành phố tổng hợp dữ liệu và chuyển cho BHXH cơ sở. BHXH cơ sở cùng UBND xã, phường, Bưu điện Trung tâm và các đơn vị liên quan đối chiếu dữ liệu, xác minh thực tế và lập danh sách vận động theo Mẫu số 01. Các trường hợp đặc thù được theo dõi theo Mẫu số 02.

Lịch kết thúc năm học của học sinh cả nước

Mốc thời gian quan trọng học sinh cần lưu ý là năm học phải kết thúc trước ngày 31/05//2027

Thông tin từ Sức khỏe 24h theo Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, năm học này có tổng cộng 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I gồm 18 tuần và học kỳ II gồm 17 tuần.

Một mốc thời gian quan trọng học sinh cần lưu ý là học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2027. Đây là thời hạn chung được áp dụng trên cả nước, làm căn cứ để các địa phương xây dựng kế hoạch giảng dạy, kiểm tra và tổng kết học kỳ.

Sau khi hoàn thành học kỳ I, học sinh sẽ bước vào học kỳ II của năm học 2026-2027. Theo khung kế hoạch chung, học kỳ II có 17 tuần thực học và toàn bộ năm học phải kết thúc trước ngày 31/5/2027.

Bên cạnh đó, học sinh cuối cấp cũng cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng khác. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở phải được thực hiện trước ngày 30/6/2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7/2027.

Dự báo xu thế bão, áp thấp trong 1 tháng tới và khu vực nguy cơ mưa to

Dự báo số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong giai đoạn cuối năm 2026 thấp hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam/Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai



Lao động thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ một tháng tới (từ nay đến ngày 20/12).



Về xu thế nhiệt độ, trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh giai đoạn cuối tháng 11. Sau đó sang tháng 12, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trong thời kỳ từ nay đến ngày 20/12 tại khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến cao hơn từ 10 - 25% (cao hơn tương ứng khoảng từ 5 - 15mm) so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chính tại khu vực Trung Bộ.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Về xu thế thời tiết biển, trong thời kỳ từ nay đến ngày 20/12, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm và ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền Việt Nam. Theo dữ liệu trung bình nhiều năm cùng kỳ, bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 1,2 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,4 cơn.

Cảnh báo rủi ro khi nhờ người khác nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu

Thông tin trên Xây dựng chính sách, theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đã tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu. Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thiết bị có kết nối Internet, người dân có thể chủ động kê khai, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính mà không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục, do tâm lý e ngại sử dụng công nghệ hoặc chưa nắm rõ cách thức thao tác, một số người dân đã nhờ người khác kê khai, nộp hồ sơ thay, thậm chí cung cấp mật khẩu tài khoản VNeID và mã OTP để người khác đăng nhập, thực hiện giao dịch. Đây là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân, bị lợi dụng danh tính và phát sinh những hệ lụy pháp lý khó lường.

Quy định mới nhất về đăng ký tạm trú đã chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết

Theo Việt Nam hàng ngày, Thông tư 116 ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó quy định đăng ký tạm trú.

Theo quy định hiện hành, công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới.

Trường hợp chỗ ở đó trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

Xử phạt 5 học sinh ở Phú Thọ sau vụ xô xát khiến 3 người bị thương nhẹ

Hình ảnh nhóm học sinh xô xát. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

VTC News thông tin, Công an xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 học sinh liên quan vụ xô xát xảy ra tại khu vực đường nội thị, thôn Tân Chiền. Vụ việc khiến 3 người bị thương nhẹ.

Trước đó, ngày 17/11, Công an xã Lập Thạch tiếp nhận tin báo về việc một nhóm học sinh THPT xảy ra đánh nhau tại địa điểm trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan và nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, vụ xô xát bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa 2 học sinh N.N.Q., trú tại xã Sông Lô và V.V.N., trú tại xã Lập Thạch.

Thay vì tìm cách trao đổi, hòa giải hoặc nhờ gia đình, nhà trường hỗ trợ giải quyết, 2 học sinh này đã rủ thêm 3 người khác đến khu vực đường nội thị thuộc thôn Tân Chiền để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm học sinh xảy ra xô xát khiến 3 người bị thương nhẹ.

Cơ quan công an xác định hành vi của những người liên quan vi phạm quy định về cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Tuy nhiên, vụ việc chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 26/11, Công an xã Lập Thạch ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 học sinh về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo quyết định xử phạt, một trường hợp bị phạt tiền 3.875.000 đồng, 4 trường hợp còn lại bị cảnh cáo.