10 giờ trước

GĐXH - Hà Nội vận động người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của người nhận thay chuyển sang nhận qua tài khoản chính chủ; năm học 2027 phải hoàn thành chương trình và kết thúc trước ngày 31/5/2027.