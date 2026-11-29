Infographic: Phương án chuyển ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên vận hành thế nào?
GĐXH - Nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A quy mô 16 làn xe, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng và TP Hà Nội thống nhất nghiên cứu phương án khai thác ga tạm Phú Xuyên.
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