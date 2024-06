Tin sáng 17/6: Bỏ đề xuất cấm tuyệt đối vượt đèn vàng; vì sao cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch?

Tin sáng 16/6: Công an vào cuộc vụ giám thị ép thí sinh mang bài thi vào nhà vệ sinh để chụp ảnh; chồng không được ly hôn khi vợ đang mang thai GĐXH - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra vụ giám thị ép thí sinh mang bài thi vào nhà vệ sinh để chụp ảnh; Từ 1/7 tới, chồng không được ly hôn khi vợ đang mang thai.

Bỏ đề xuất cấm tuyệt đối vượt đèn vàng

Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất đã bỏ quy định cấm tuyệt đối vượt đèn vàng





Thông tin trên Người lao động, tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng. Trước đó, trong Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội ngày 22-5 ở đợt 1 của kỳ họp thứ 7 quy định: khi có tín hiệu đèn vàng, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng.

Như vậy, so với dự thảo trình Quốc hội, dự thảo trình Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp 34 vừa qua đã có sự thay đổi theo hướng kế thừa Luật Giao thông đường bộ hiện hành.

Quy định hiện hành của Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Trong trường hợp đèn vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Theo Điều 12 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất về chấp hành báo hiệu đường bộ, bao gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên như sau: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

Tín hiệu đèn giao thông có 3 màu gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau:

Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;

Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp.

Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác theo quy định.

Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Thảo luận tại hội trường hôm 23-5, đại biểu Nguyễn Hải Dũng (đoàn Nam Định) cho rằng trường hợp một số ngã tư không có bộ đếm giây, khi đến đường giao nhau, lái xe vừa chớm qua vạch dừng thì đèn vàng bật sáng. Lúc này họ sẽ rất khó xử, bởi nếu đi tiếp thì trái luật, đứng im cũng không được vì luật quy định đèn vàng phải dừng lại trước vạch, lùi để trở lại trước vạch cũng không được vì luật cấm lùi ở đường giao nhau.

Theo đại biểu, trường hợp này người điều khiển phương tiện không có lỗi bởi "không biết trước hiệu lệnh". Họ đã giảm tốc độ ở đèn xanh nhưng "không thể biết lúc nào đèn vàng sẽ bật sáng để dừng lại trước vạch". "Do đó ông Dũng đề nghị cân nhắc quy định về đèn vàng cho hợp lý.

Vì sao cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch?

Trên Người lao động thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu những tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, tài khoản của nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị "bốc hơi" hơn 170 tỉ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.

Theo đó, nhóm lừa đảo công nghệ cao đã liên hệ và yêu cầu bà Hương mở tài khoản. Sau đó, bà Hương huy động tiền vào tài khoản. Bằng nhiều cách khác nhau, nhóm lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản này mỗi lần vài chục tỉ đồng.

Công an TPHCM cảnh báo ma túy trộn trong thực phẩm, thuốc lá điện tử

Công an cảnh báo ma túy trộn trong thực phẩm chức năng và thuốc lá điện tử.





Tiền phong thông tin, ngày 16/6, Công an TPHCM đã phát đi thông tin cảnh báo về sự xuất hiện các loại ma tuý núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử nhắm đến các đối tượng học sinh, sinh viên.

Thủ đoạn của các đối tượng là trộn ma túy trong bánh, kẹo, đồ uống, thực phẩm chức năng, thuốc lá điện tử và thiết kế với bao bì bắt mắt, hương vị thu hút để dễ dàng tiếp cận giới trẻ. Các loại ma túy này gây ra ảo giác, có thể xuất hiện hiện tượng co giật, hôn mê…cho người sử dụng.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng trao đổi, mua bán qua các nhóm kín, mạng xã hội nước ngoài và sử dụng các đơn vị trung gian để vận chuyển.

Theo Công an TPHCM, người dân nếu vô tình sử dụng các loại hàng hóa, thực phẩm bị pha trộn, tẩm ướp này rất dễ ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, thị trường cũng xuất hiện loại ma túy mới với tên gọi "socola bay", được rao bán công khai trong các hội nhóm như: Hội đồng bay lắc (hơn 6.000 thành viên); Socola Monkey Chill – Chuyên sỉ lẻ toàn quốc (hơn 6.000 thành viên); Socola bay Luxury (hơn 1.000 thành viên).

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức để nhận biết dấu hiệu thường gặp ở người sử dụng ma túy, theo dõi các thông tin về tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới…

Các bậc phụ huynh cần quan tâm, giáo dục, khuyến cáo con em không tham gia tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, các dạng thực phẩm chức năng, thuốc kích thích tinh thần không rõ nguồn gốc.

Nhiều cán bộ và công chức bị lừa đảo trên không gian mạng

Trên Tiền phong đăng tải, theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục tuyên truyền sâu rộng, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về cách nhận diện các phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, số vụ và người bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn gia tăng và có những diễn biến phức tạp, gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân.

Đáng chú ý, có không ít bị hại là CBCCVC, đảng viên đang làm việc tại các cơ quan thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là những người có hiểu biết về pháp luật và kỹ năng an toàn trên không gian mạng, đồng thời thường xuyên được tiếp cận các thông tin tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo, biện pháp phòng ngừa nhưng vẫn chủ quan, mất cảnh giác, hám lời nên đã trở thành nạn nhân của tội phạm này.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến như: Kết bạn làm quen qua mạng xã hội (facebook, zalo...), hứa hẹn tình cảm yêu đương, tặng quà rồi lừa đảo; chiếm quyền quản trị (hack) hoặc làm giả tài khoản mạng xã hội của người khác sau đó nhắn tin, lừa gạt người thân quen của chủ tài khoản chuyển tiền. Các đối tượng lừa đảo tạo lập các website sàn giao dịch tài chính, thương mại điện tử (lazada, shopee...), chứng khoán quốc tế để lôi kéo người dân tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện báo người dân liên quan đến vụ án mua bán ma túy, rửa tiền, xử phạt nguội vi phạm giao thông, cập nhật thông tin căn cước công dân hoặc cơ quan thuế thông báo nộp thuế; tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng; thủ đoạn cho vay tiền qua app.

Đặc biệt cao cấp hơn, đối tượng lừa đảo sử dụng phần mềm "Deepface", "Deepvoice" để cắt ghép hình ảnh, tạo các cuộc gọi video giả mạo gần giống hình ảnh, giọng nói của chủ tài khoản khiến bạn bè, người thân nhầm tưởng đối tượng là người quen đang cần giúp đỡ, nhờ chuyển tiền.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần thực hiện tốt khẩu hiệu "4 không": Không sợ - Không tham - Không kết bạn với người lạ - Không chuyển khoản; "2 phải": Phải thường xuyên cảnh giác - Phải liên hệ với Cơ quan Công an khi có nghi ngờ để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Nữ hành khách đãng trí bỏ quên hơn 20 triệu đồng trên tàu Thống Nhất

Toàn bộ tài sản đã được gửi chuyển trả cho hành khách. Ảnh: VNR

Đoàn tàu Thống Nhất SE3 Hà Nội - Sài Gòn xuất phát từ ga Hà Nội vào 19h20 ngày 14/6, đến ga Đà Nẵng lúc 11h51 ngày 15/6. Sau khi dừng trả khách và di chuyển tiếp về Sài Gòn, tiếp viên Trần Thanh Bằng phụ trách toa số 9 dọn vệ sinh thì phát hiện tại giường 21 có 1 ví da màu đen hành khách để quên dưới gối.

Tiếp viên Bằng đã báo trưởng tàu sự việc. Ngay lập tức trưởng tàu và bảo vệ đoàn tàu đã tới hiện trường, kiểm tra phát hiện trong ví có: Chứng minh thư sĩ quan quân đội, 2 giấy chứng minh thư nhân dân đều mang tên H. Th. Th. H.

Ngoài ra trong ví còn có hơn 20 triệu đồng.

Qua xác minh được biết hành khách đi tàu từ Huế vào Đà Nẵng ngày 15/6. Lãnh đạo tàu đã bàn giao toàn bộ tài sản của hành khách gửi lại ga Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 8/6 trên tàu Thống Nhất SE3 xuất phát từ ga Hà Nội tới ga Huế thì tiếp viên trên tàu cũng phát hiện một ví da màu đen ở giường số 2. Tra cứu cho thấy, đây là giường khách nước ngoài đã xuống ở ga Huế. Kiểm tra trong ví có nhiều loại ngoại tệ giá trị cùng hộ chiếu, thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tùy thân khác đều mang tên Simpson Ian Murray.

Nhiều phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc ''lấy chồng giàu''

Trên VTV.vn thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do bị can Danh Thị Mau, sinh năm 1972 và Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1984 cùng nơi đăng ký thường trú tại ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thực hiện.

Quá trình điều tra xác định khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, bị can Danh Thị Mau cấu kết với Nguyễn Thị Loan tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người dân tộc Khmer, có trình độ học vấn thấp, những phụ nữ đã bỏ chồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận rồi dụ dỗ, thuyết phục những người này như sẽ mai mối cho lấy chồng giàu, cuộc sống sung sướng, có tiền gửi về gia đình, toàn bộ chi phí từ Việt Nam sang Trung Quốc đều do các bị can chi trả, đồng thời hứa hẹn cho gia đình những người phụ nữ số tiền từ 90 triệu đồng đến 120 triệu đồng/người.

Khi các nạn nhân đồng ý, các đối tượng nhanh chóng đưa những người phụ nữ sang Trung Quốc bằng đường mòn, lối mở. Sau khi qua đến Trung Quốc, các đối tượng cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, người Việt Nam mai mối những người phụ nữ này cho những người đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng/người, số tiền này các đối tượng sẽ chung chia với nhau.

Sau khi lấy chồng, một số người phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập nên bỏ trốn về Việt Nam, một số khác, do cư trú bất hợp pháp nên bị Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Cũng với hình thức tương tự, từ năm 2015 đến năm 2019, bị can Danh Thị Mau còn cấu kết với người đàn ông tên Chiến, người phụ nữ tên Luôn và một số đối tượng khác tìm kiếm, dụ dỗ và đưa nhiều người phụ nữ khác qua Trung Quốc để mai mối gả cho những người đàn ông Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị những ai trước đây bị các bị can Danh Thị Mau, Nguyễn Thị Loan, người đàn ông tên Chiến, người phụ nữ tên Luôn dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy chồng thì liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, địa chỉ số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc gặp đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Điều tra viên, số điện thoại: 0941.560.500 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

