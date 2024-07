Tin sáng 18/7: Thông tin mới vụ 6 người Việt tử vong tại Thái Lan; dự báo điểm chuẩn xét tuyển đại học ở các khối truyền thống sẽ tăng

Tin sáng 17/7: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố một kỷ lục mới; diễn biến mới nhất vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 mẹ con tử vong ở Hà Nội GĐXH - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây công bố về một kỷ lục mới có liên quan đến tiền gửi của người dân, bất chấp lãi suất thấp; Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) xác định, vụ tai nạn giao thông tại xã Dương Liễu khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.

CSGT thông tin vụ mô tô đặc chủng mở đường cứu em bé 2 tháng tuổi

Ngày 17/7, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP HCM) vừa thông tin về vụ việc cán bộ đơn vị dùng xe đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở em bé 2 tháng tuổi gặp tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh 2 cán bộ CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn mở đường cho ô tô chở em bé đến bệnh viện

Cụ thể, hơn 15 giờ ngày 16/7, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đến khu vực vòng xoay Hàng Xanh (thuộc phường 17, quận Bình Thạnh), tổ CSGT thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn đã nhận được tín hiệu hỗ trợ từ cửa kính ô tô.

Người lái xe cho biết đang trên đường đến bệnh viện, trong xe là một em bé 2 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy cấp, bị khó thở, tím tái và co giật liên tục.

Nhận thấy tình huống cần được hỗ trợ khẩn cấp, 2 CSGT đã ngay lập tức điều khiển xe đặc chủng mở đường, phối hợp cùng người dân đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng của các chiến sĩ CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện một cách an toàn và được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Đội Tuần tra dẫn đoàn cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc cháu bé bị khó thở, co giật. Gia đình đã lập tức đưa bé từ Bình Dương đến TP HCM để cấp cứu.

Nhưng do tình hình nguy cấp mà lúc này các phương tiện giao thông trên đường khá đông đúc nên gia đình đã rất lo sợ, hoảng loạn.

Vợ chồng trẻ bị lừa, ôm con nhỏ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang thì gặp CSGT

NLĐ đưa tin, chiều 17/7, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho hay vừa hỗ trợ một gia đình có con nhỏ về quê Tuyên Quang an toàn.

Không có tiền, vợ chồng anh Duy cùng con nhỏ 9 tháng tuổi xin xe quá giang và đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang

Trước đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện hai vợ chồng anh Đỗ Bá Duy (SN 2001) và chị Bàn Mai Hương (SN 2002) cùng con nhỏ là Đỗ Gia Tùng (9 tháng tuổi; trú xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đi bộ trên tuyến Quốc lộ 1 nên đưa đến Trạm CSGT Hòa Hiệp.

Tại đây, anh Duy cho biết vì tin lời quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội nên đã đưa cả gia đình từ Tuyên Quang vào Bình Dương, làm phụ hồ tại một công trình xây dựng ở KCN Bình Dương (tỉnh Bình Dương)

Tuy nhiên, hơn 1 tháng làm việc, vợ chồng anh không được chủ thầu trả lương nên không có tiền ăn uống, tiền nhà trọ, tiền sữa cho con. Đáng nói, giấy tờ tùy thân bị chủ sử dụng lao động giữ luôn, không trả.

Ngày 12/7, vì không có tiền, vợ chồng anh quyết định đi bộ về lại Tuyên Quang. Quá trình đi, vợ chồng anh Duy được người dân hỗ trợ bắt xe container dọc đường để quá giang. Qua 5 ngày, với 4 lần bắt xe, vợ chồng anh đến địa phận Đà Nẵng rồi tiếp tục đi bộ và được người dân phát hiện đưa về Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp để hỗ trợ.

Trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Duy, các cán bộ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã lo cơm nước, mua sữa cho cháu bé, quyên góp một số tiền nhỏ làm lộ phí và vận động xe khách chạy tuyến phía Bắc đưa gia đình anh Duy về quê an toàn.

Chia sẻ thêm, người này cho hay gia đình ở quê thuần nông, có hoàn cảnh khó khăn. Cứ ngỡ làm công nhân ở Bình Dương sẽ đỡ vất vả hơn nên anh mới đưa gia đình vào Nam, rồi không may gặp đối tượng lợi dụng, trục lợi.

"Chủ thầu hứa hẹn trả lương tháng 6 triệu đồng. Vợ chồng tôi vào làm thợ, từ 8 giờ sáng đến 20 giờ và được họ đưa đón về trọ, còn con thì gửi nhà trẻ. Tuy nhiên, làm hơn 1 tháng, tôi ứng lương thì chủ thầu hứa hẹn không trả, người dân ở xung quanh nói đã có nhiều người gặp cảnh tương tự như hai vợ chồng tôi" - anh Duy chia sẻ thêm.

Thông tin mới vụ người Việt tử vong tại Thái Lan

NLĐ đưa tin, ngày 17/7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc 6 người thiệt mạng tại khách sạn ở Bangkok, Thái Lan tối ngày 16/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan chức năng Thái Lan cho biết 4 trong 6 người tử vong là công dân Việt Nam.

Nghi phạm Sherine Chong trong vụ 6 người Việt tử vong tại khách sạn ở Thái Lan. Ảnh: Khaosod

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo sát và làm rõ nguyên nhân vụ việc, cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ công tác điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước thông báo cho gia đình nạn nhân và hướng dẫn các thủ tục hậu sự cũng như triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp với Bộ Công an xác minh nhân thân của các nạn nhân trên.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát to lớn này" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Vụ án nghiêm trọng này được phát hiện chiều tối 16/7 trong khi các nạn nhân có thể đã tử vong trong 24 giờ trước đó. Cả 6 thi thể nằm trong một phòng ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt tại trung tâm Bangkok.

Trong cuộc họp báo vừa diễn ra trưa 17/7, cảnh sát Thái Lan cho biết cuộc họp báo diễn ra tại đồn cảnh sát Lumpini. Thiếu tướng cảnh sát Thiradej Thammasuthee, chỉ huy Bộ phận Điều tra của Cục Cảnh sát vùng đô thị, cho biết trong đêm qua cảnh sát đã thẩm vấn con gái của 1 trong số 6 người tử vong cùng nhiều nhân chứng khác.

Từ những thông tin này, cảnh sát hiện nghi ngờ bà Sherine Chong (56 tuổi, có hộ chiếu Mỹ) đã đầu độc 5 người trong nhóm, sau đó tự kết liễu bằng cách uống thuốc độc. Nhiều khả năng loại thuốc được sử dụng còn mạnh hơn xyanua.

Cảnh sát cũng cho rằng động cơ vụ án liên quan đến chuyện nợ nần, ngoài ra không còn động cơ nào khác. Do đó, hung thủ nhiều khả năng không có liên hệ với ai ngoài nhóm 6 người kể trên. Việc kiểm tra các hoạt động ra vào phòng cũng cho thấy chỉ có 6 người này.

Vụ 4 mẹ con tử vong ở Hà Nội: Xe tải chở quá tải, tài xế dương tính ma túy

Ngày 17/7, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) khiến 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ, nguồn tin của PV PNVN cho biết: Tài xế điều khiển xe tải BKS 88C-288.49 là Đoàn Văn Lương (SN 1986, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng). Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết tai nạn, cơ quan chức năng xác định xe tải BKS 88C-288.49 chở quá tải 74%, tài xế dương tính với ma túy.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: M.X.H.

Trước đó, khoảng gần 11h trưa ngày 16/7, Công an huyện Hoài Đức nhận được tin báo vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư giao cắt tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Chàng thuộc địa bàn xã Dương Liễu (Hoài Đức), giữa 2 xe ô tô và 1 xe máy. Hậu quả khiến 4 người trên xe máy tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ben mang BKS: BKS 88C-288.49 chở đất, đá, cát sỏi khi vừa qua ngã tư thì đâm vào xe BKS: 29C-597xx . Sau đó xe 29C -597xx văng vào xe máy do chị L.T.H sinh năm 1992 điều khiển chở theo 3 người con là cháu N.T.K.O sinh năm 2011, cháu N.T.T.M sinh năm 2013, cháu N.T.S sinh năm 2015, trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy và 4 mẹ con trên xe máy bị xe tải 29C- 597xx ép vào thành cầu ngay sau ngã tư. Hậu quả 4 mẹ con tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải bị thương hiện cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đan Phượng. Còn tài xế BKS 88C-288.49 là Đoàn Văn Lương (SN 1986, trú tại huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó được làm rõ.

Ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Hoài Đức, các phòng, ban huyện, UBND xã Dương Liễu trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo và tổ chức cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tổ chức và chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và xã Dương Liễu, xã Cát Quế tổ chức thăm hỏi, động viện, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân 25 triệu đồng; xã Cát Quế hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng; xã Dương Liễu hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng và tổ chức giải quyết hỗ trợ theo chính sách xã hội.

Cũng trong chiều qua, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách đã trực tiếp tới hiện trường vụ tai nạn giao thông, làm việc với các cơ quan chức năng của Ban An toàn giao thông Hà Nội và địa phương, thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông (mức hỗ trợ 5 triệu/một người tử vong).

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị cơ quan chức năng của địa phương: Khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực tiếp có liên quan tới vụ tai nạn giao thông theo quy định pháp luật; tổ chức họp phân tích đánh giá nguyên nhân và xử lý trách nhiệm của các cá nhân tổ chức gián tiếp có liên quan theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm bình phục và ổn định cuộc sống. Các cơ quan chức năng rà soát và khẩn trương áp dụng các giải pháp tuyên truyền, kết hợp tổ chức giao thông phù hợp điều kiện giao thông hỗn hợp nhiều giao cắt và cầu trên địa bàn khu vực, xử lý nghiêm các vi phạm.

Dự báo điểm chuẩn xét tuyển ở các khối truyền thống sẽ tăng

VNN đưa tin, dựa vào phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT được Bộ GD-ĐT công bố sáng nay (17/7), các chuyên gia đều cho rằng, điểm trung bình ở nhiều môn đã tăng lên so với các năm trước. Điều này cũng có thể khiến điểm chuẩn ở một số tổ hợp cũng tăng theo.

Điểm trung bình và trung vị của các môn thi trên toàn quốc tăng so với năm 2023.

Cụ thể, GS Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, phổ điểm thi năm nay cho thấy sự chuyển biến tích cực. Điểm dưới 5 của tất cả các môn đều có sự cải thiện đáng kể, kể cả với những môn thường có điểm dưới trung bình tương đối lớn như Toán, Lịch sử, Vật lý.

Ngoài ra, trong phổ điểm các môn thi như Toán, Vật lý, đặc biệt là Hoá học và Địa lý, số điểm 10 cũng nhiều hơn so với những năm trước. Do đó, dự báo điểm chuẩn ở các tổ hợp truyền thống như A00, A01, B00, C00, D01 cũng sẽ tăng.

“Tuy vậy, qua đánh giá phổ điểm thi vẫn thấy điểm các môn Khoa học Xã hội như Ngữ văn, Địa lý có tỷ lệ điểm giỏi cao, điểm dưới trung bình thấp; trong khi các môn Khoa học Tự nhiên như Toán, Vật lý có tỷ lệ điểm giỏi mặc dù đã cải thiện nhưng điểm dưới trung bình vẫn cao hơn so với môn khác”, ông Đức đánh giá.

Do đó, ông Đức cho rằng công tác định hướng thi, xét tuyển vào đại học ở tổ hợp Khoa học tự nhiên cần được lưu ý, chú trọng hơn.

GS Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Trong khi đó, GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng ĐH Thái Nguyên, đánh giá nhìn vào phổ điểm thi đã có độ chụm, phản ánh học vấn cấp phổ thông không có độ lệch lớn.

“Từ kết quả phổ điểm, tôi thấy mừng bởi từ vùng sâu, vùng xa cho đến vùng phát triển, độ chụm của học vấn phổ thông thể hiện ở tất cả điểm số các môn, độ chênh lệch nhau không nhiều và không đáng kể. Với một đồ thị phân bổ như vậy chứng tỏ rằng quá trình tổ chức giảng dạy, quá trình ra đề, phân tích dữ liệu đã đạt được yêu cầu”, GS Quang nói.

Cũng theo chuyên gia này, đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang triển khai và sang năm sẽ tổ chức thi, quá trình tổ chức dạy học cần coi trọng học vấn nền tảng, cân bằng giữa các lĩnh vực và coi trọng tính chất tổ hợp, tính chất liên ngành và tính chất tích hợp.

“Như vậy, quá trình đánh giá học sinh ở kỳ thi sang năm, việc ra đề cũng sẽ coi trọng nội dung này, đánh giá năng lực học vấn tổng hợp của người học và khi đó giúp các em có được tư duy, phương pháp để sau này giải quyết được những vấn đề thực tiễn cuộc sống”, GS Quang nói.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay phân bố khá tốt, chẳng hạn như môn Lịch sử. Ngoài ra, phổ điểm môn tiếng Anh cũng bắt đầu có chuyển biến tích cực hơn so với phổ điểm của các năm trước đây.

“Với nhiều khoảng điểm và sự phân hóa kết quả giữa các môn học, điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay hoàn toàn đủ điều kiện cho các trường căn cứ xét tuyển theo các tổ hợp tuyển sinh”, ông Sơn chia sẻ.

Riêng đối với công tác ra đề thi năm nay, ông Sơn đánh giá đã làm đều tay và dần có thể tiếp cận được những công nghệ ra đề mới. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng đề thi ở các kỳ thi sau sẽ có mức độ đồng đều hơn, không có độ vênh nhiều giữa điểm thi của các môn. Điều này sẽ tạo ra được mặt bằng chung để đánh giá chất lượng dạy và học.