Tin sáng 16/7: ‘Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng mùa Euro 2024; kỳ tích bé trai chào đời khỏe mạnh sau khi được thông tim trong bào thai

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh ngừng thở trên taxi

Điều dưỡng Thảo chăm sóc bé sơ sinh 7 ngày tuổi sặc sữa, ngưng thở được chị cấp cứu ngoại viện. Ảnh: Minh Lý

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư khen nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo (SN 1990), Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã nhanh trí cấp cứu bé sơ sinh ngừng thở trên xe taxi.

Thư của Bộ trưởng có nội dung, qua phương tiện thông tin đại chúng, được biết điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo (Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) vào ngày 4/7/2024, bằng phản xạ nghề nghiệp nhanh nhẹn và kỹ năng cấp cứu thành công cháu bé bị ngừng thở trên xe taxi. Chị đã giúp cháu bé hô hấp trở lại và tiếp tục hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện, cứu sống cháu bé, đem lại hạnh phúc to lớn cho gia đình.

Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khen ngợi và biểu dương sự chuyên nghiệp, tính nhân văn, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo.

"Hành động của chị lan tỏa tấm gương sáng về y đức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ ngành Y tế" - Bộ trưởng Đào Hồng Lan viết trong thư khen.

Trong thư khen, người đứng đầu ngành y tế chúc nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, vững vàng trong chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Nhân chứng sống của đất văn vật" Nguyễn Bá Đạm qua đời ở tuổi 102

Ông Nguyễn Bá Đạm. Ảnh: Đặng Thủy

Theo Báo Hà Nội Mới, ông Nguyễn Bá Đạm, người được coi là "nhân chứng sống của đất văn vật", bạn tri kỷ của danh họa Bùi Xuân Phái, "kỳ nhân tiền cổ Hà thành", đã qua đời hôm 12/7, tại Hà Nội, ở tuổi 102.

Ông Nguyễn Bá Đạm, sinh năm 1922 tại làng Giáp Nhất (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). Cả cuộc đời gắn bó với đất Kinh kỳ, ông đã có nhiều đóng góp cho văn hóa và lối sống Hà Nội.

Là một giáo viên, ông Nguyễn Bá Đạm luôn giữ lối sống thanh bạch, giản dị của người Tràng An. Ông là bạn tri kỷ của danh họa Bùi Xuân Phái, là "người mẫu" mà họa sĩ này vẽ tới 242 ký họa chân dung. Các danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, nhà văn Nguyễn Tuân, nhà sưu tập nghệ thuật Đức Minh đều là bạn tâm giao của ông. Điều quý giá ở ông là một "tâm hồn Hà Nội" - thâm trầm, sâu sắc, tao nhã và tận tụy với công việc.

Ngoài dạy học, ông còn nghiên cứu, viết sách, viết báo về văn hóa, người Hà Nội. Những cuốn sách của ông như "Thuở ấy Hà Nội", "Hà Nội những câu chuyện kể từ cuối thế kỷ XIX-XX", "Hà Nội ngày ấy", trong đó có những sự việc, chứng tích xưa của đất Hà thành nay không còn tồn tại, được giới nghiên cứu trân trọng, bạn đọc yêu thích, đón nhận.

Ông còn có niềm đam mê sưu tập cổ vật, được mệnh danh là "kỳ nhân tiền cổ Hà thành". Ông sở hữu và từng sở hữu nhiều bộ tiền cổ quý giá, trong đó có bộ tiền cổ từ thời nhà Đinh (thế kỷ thứ X). Ông cũng nổi danh với những bộ sưu tập đồ gỗ.

Khi tuổi bách niên, sức yếu, mắt mờ, chân chậm, nhưng ông vẫn giữ thói quen nghiên cứu, viết hằng ngày.

Với những cống hiến suốt đời cho văn hóa, lối sống Hà Nội, ông được tặng Giải thưởng Lớn giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 11, năm 2018, do Báo Thể thao & Văn hóa, Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức.

Theo gia đình, tang lễ của ông Nguyễn Bá Đạm được tổ chức vào 8h15 ngày 17/7, tại Nhà tang lễ thành phố (125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kỳ tích bé trai chào đời khỏe mạnh sau khi được thông tim trong bào thai

Em bé được siêu âm tim ngay sau khi chào đời. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), bệnh viện này vừa tiến hành thông tim can thiệp bào thai thành công cho một em bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Ca mổ lấy thai diễn ra lúc 14h ngày 9/7 do sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Bé trai nặng 2,7kg chào đời khoẻ mạnh, khóc to, hồng hào như một em bé bình thường.

Vào tháng 12/2023, chị V phát hiện có thai và đi khám thai định kỳ. Đầu thai kỳ, thai nhi có biểu hiện động thai nhẹ nhưng sau 4 tuần điều trị thuốc và dưỡng thai thì tình trạng thai ổn định dần.

Ở giai đoạn 12 tuần tuổi, qua sàng lọc dị tật thai phát hiện thai nhi có nguy cơ thấp. Khi thai được 20 tuần tuổi, sản phụ đi kiểm tra phát hiện em bé có bất thường ở tim và được giới thiệu lên Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ được siêu âm tiền sản chẩn đoán em bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng không có lỗ van động mạch phổi – hở van 3 lá - vách liên thất kín (PAIVS).

Bệnh viện đã tiến hành chọc ối xét nghiệm ARRAY cho thấy bộ nhiễm sắc thể của bé bình thường. Sau đó, các chuyên gia của Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với các chuyên gia siêu âm Bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng theo dõi và đánh giá sự tiến triển các bất thường ở tim của bào thai.

Xác định thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng, các bác sĩ được sự đồng ý của sản phụ đã quyết định phẫu thuật thông tim can thiệp bào thai với hy vọng cứu sống được con.

Sau 2 tháng theo dõi, ngày 30/5, các bác sĩ của cả 2 bệnh viện đã hội chẩn và quyết định tiến hành can thiệp bào thai bán cấp để cứu sống em bé. Nếu không can thiệp bào thai, em bé có nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc tiến triển thành tim một thất, không có khả năng phẫu thuật sửa chữa sau sinh.

Ekip can thiệp rất căng thẳng vì tư thế em bé nằm trong bụng mẹ không thuận lợi cho phẫu thuật can thiệp vào buồng tim. Cuộc mổ kéo dài hơn 40 phút. Sau can thiệp, siêu âm kiểm tra tim thai thấy dòng chảy qua van động mạch phổi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim.

Sau phẫu thuật can thiệp nong van động mạch phổi thành công, các lần khám thai và theo dõi tiếp theo cho thấy em bé tăng trưởng tốt. Khi thai được 35 tuần 2 ngày, chị V có dấu hiệu sinh sớm, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai để đưa em bé ra ngoài chăm sóc cho an toàn.

Hai ekip của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 đã thực hiện ca mổ. Em bé khóc to, tự thở khí trời, được siêu âm tim tại chỗ ngay sau khi chào đời. Kết quả siêu âm cho thấy, các chức năng buồng tim của bé hoạt động tốt. Em bé đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng mùa Euro 2024

8 đối tượng bị bắt giữ có liên quan đến đường dây đánh bạc. Ảnh: CACC

Theo VTC News, Công an tỉnh Phú Yên vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng mùa Euro 2024 với số tiền ước tính lên đến 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, công an phát hiện nhóm đối tượng ở các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng. Trong đó, có trang web bong88.com.

Vào ngày 11/7, 8 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành đồng loạt tấn công, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Trần Đình Thắng (44 tuổi), Đoàn Quốc Hoàng (37 tuổi), cùng trú TP Tuy Hoà; Lê Văn Pháp (31 tuổi), Lê Nguyễn Việt Thịnh (33 tuổi), cùng trú huyện Phú Hoà; Nguyễn Khắc Đại (42 tuổi), Nguyễn Khánh Ninh (40 tuổi), cùng trú huyện Tuy An; Trương Minh Khang (28 tuổi), trú thị xã Đông Hoà và Nguyễn Văn Lợi (31 tuổi), trú TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Đình Thắng và Đoàn Quốc Hoàng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên.

Từ đầu tháng 5/2024 cho đến khi bị lực lượng công an triệt phá, đường dây cá độ bóng đá trên đã giao dịch đánh bạc qua tài khoản với số tiền ước tính lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Quá trình bắt, khám xét, lực lượng công an tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Hiện, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; khởi tố 3 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, 5 bị can còn lại về tội Đánh bạc.

Thống nhất mở rộng sân bay Cát Bi, đón 13 triệu hành khách/năm

Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Cát Bi. Ảnh: TL

Theo VietnamNet, Bộ GTVT vừa phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Cát Bi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp I. Cảng có công suất khoảng 13 triệu hành khách/năm và 250.000 tấn hàng hóa/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp I với công suất khoảng 18 triệu hành khách/năm và 500.000 tấn hàng hóa/năm.

Đối với nhà ga hành khách thời kỳ 2021-2030, quy hoạch nhà ga hành khách T2 mới tại khu vực phía Đông nhà ga hành khách T1 hiện hữu. Tổng công suất nhà ga hành khách T1 và T2 đạt khoảng 13 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay mở rộng nhà ga hành khách, nâng tổng công suất đạt khoảng 18 triệu hành khách/năm.

Về hệ thống đường cất hạ cánh thời kỳ 2021-2030, giữ nguyên đường cất hạ cánh hiện hữu với kích thước 3.050m x 45m, lề vật liệu rộng 7,5m. Đến năm 2050 sẽ quy hoạch đường cất hạ cánh số 2 cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu khoảng 215m về phía Nam, chiều dài khoảng 2.400m.

Về sân đỗ máy bay, quy hoạch cũng mở rộng sân đỗ hiện hữu đáp ứng khoảng 30 vị trí đỗ máy bay thời kỳ 2021-2030 và 40 vị trí đỗ vào năm 2050.