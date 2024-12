Tin sáng 21/12: Năm 2025, tài chính số hóa không còn cần đến mật khẩu; Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm dịp Tết dương lịch 2025

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm dịp Tết dương lịch 2025

UBND TP Hà Nội quyết định bắn pháo hoa ở 5 điểm chào Tết dương lịch 2025 và 30 điểm bắn chào Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tuổi Trẻ đưa tin.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm (6 trận địa) ở các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh từ 0-0h15 ngày 1-1-2025 chào đón Tết dương lịch - Ảnh: T.T.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và thủ đô trong năm 2025.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở 5 điểm chào mừng năm mới 2025.

Cụ thể, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm (6 trận địa) tại các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh từ 0-0h15 ngày 1/1/2025.

Hà Nội cũng sẽ tổ chức sự kiện Lễ hội âm nhạc chào năm mới (Countdown) vào tối 31/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và quảng trường Cách Mạng Tháng Tám để đón Tết dương lịch năm 2025.

Riêng Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (31 trận địa). Trong đó, 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp (10 trận địa), 21 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại 30 quận, huyện thị xã từ 0-0h15 ngày 29/1/2025 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

Cùng với bắn pháo hoa, thành phố có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ như Lễ hội ánh sáng quốc tế Hà Nội tại quận Tây Hồ (dự kiến vào 20h ngày 18/1); chương trình Rực rỡ Thăng Long 2025 tại khu vực sân khấu trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình và khu vực đường đua F1, dự kiến từ 21-23h59 ngày 28/1/2025.

Dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội cũng sẽ dành 1,1 triệu suất quà cho người dân diện chính sách với tổng kinh phí gần 568 tỉ đồng.

2025: Tài chính số hóa không còn cần đến mật khẩu

Theo Thông tư 50 được Ngân hàng Nhà nước ban hành, năm 2025, các ứng dụng ngân hàng sẽ không được trang bị chức năng lưu mật khẩu đăng nhập tài khoản của người dùng. VTC News đưa tin.

Kể từ ngày 1/1/2025, theo Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các ứng dụng ngân hàng sẽ không còn được phép lưu mật khẩu đăng nhập tài khoản người dùng. Quy định này nhằm đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tiêu chuẩn bảo mật của ngành tài chính, giải quyết những lỗ hổng cố hữu của phương thức bảo mật truyền thống như nguy cơ lộ lọt thông tin, tấn công mạng và đánh cắp mật khẩu.

Thay thế cho mật khẩu, các tổ chức tài chính bắt buộc phải áp dụng những công nghệ tiên tiến hơn, trong đó sinh trắc học được đánh giá cao nhờ tính an toàn và tiện lợi. Bên cạnh để đăng nhập ứng dụng, công nghệ sinh trắc học còn được sử dụng cho các giao dịch chuyển khoản, xác định tài khoản chính chủ.

Việc sử dụng sinh trắc học cũng đồng thời giúp trải nghiệm của người dùng tại các ứng dụng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN và các Thông tư 17 và 18 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/1/2025, khách hàng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản dù với bất kỳ giá trị nào.

Do đó, các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay đang triển khai mạnh mẽ quy trình xác thực sinh trắc học, yêu cầu khách hàng cập nhật thông tin cá nhân và thực hiện quét vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt tại quầy giao dịch hoặc qua ứng dụng trực tuyến. Nếu khách hàng không hoàn tất việc xác thực, tài khoản ngân hàng của họ sẽ bị khóa, dẫn đến gián đoạn các giao dịch.

Sinh trắc học bảo mật đến mức nào?

Tình trạng lừa đảo trực tuyến đang ở mức báo động khi năm 2024 ghi nhận thiệt hại ước tính lên đến 18.900 tỷ đồng, trong đó tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân tiếp tục gia tăng, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ mất tiền và thông tin nhạy cảm.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, công nghệ xác thực sinh trắc học nhanh chóng chứng minh hiệu quả vượt trội. Chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, biện pháp này mang lại kết quả rõ rệt trong việc phòng, chống lừa đảo. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: “Theo báo cáo từ các tổ chức tín dụng, sau khi thực hiện xác thực sinh trắc học, số vụ lừa đảo đã giảm đến 50% so với trước đây.”

Không chỉ dừng lại ở đó, số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm trên 70% so với trung bình 7 tháng đầu năm. Đáng chú ý, một số ngân hàng không ghi nhận bất kỳ vụ lừa đảo nào trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua.

Đồng hành cùng các ngân hàng trong việc triển khai công nghệ này, đại diện Viettel Money chia sẻ: “Viettel Money đã và đang đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ sinh trắc học trong các hệ thống xác thực người dùng. Việc triển khai sinh trắc học giúp quá trình nhận diện chính xác, nhanh chóng và đảm bảo an toàn hơn, tạo nền tảng vững chắc cho an ninh tài chính số. ”

Những tín hiệu tích cực này khẳng định rằng sinh trắc học không chỉ nâng cao tiêu chuẩn bảo mật mà còn trở thành công cụ hiệu quả trong việc ngăn chặn lừa đảo, bảo vệ an toàn tài chính và thông tin của người dùng trong kỷ nguyên số. Hãy nhanh chóng thực hiện xác thực sinh trắc học để bảo vệ tài khoản và đồng hành cùng xu hướng bảo mật hiện đại!

Từ 1/1/2025, tài xế ô tô kinh doanh vận tải không lái xe quá 10 giờ/ngày

Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 71/2024 quy định về quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe . Đáng chú ý, Thông tư số 71 có nội dung quy định người lái xe ô tô kinh doanh vận tải, ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên không lái xe quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. VietnamNet đưa tin.

Tài xế ô tô kinh doanh vận tải không lái xe quá 10 giờ/ngày. Ảnh: Đình Hiếu

Cụ thể, Điều 13 của Thông tư số 71 quy định trách nhiệm của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải, ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương và xe cứu hộ, như sau:

Chịu trách nhiệm quản lý thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trong thời gian được giao lái xe.

Chấp hành về thời gian lái xe theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.

Thông báo kịp thời cho đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện khi thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe không hoạt động hoặc mất kết nối.

Thông tư cũng quy định hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, bao gồm: dữ liệu định danh, dữ liệu hành trình, dữ liệu hình ảnh người lái xe.

Dữ liệu định danh bao gồm: Tên đơn vị kinh doanh vận tải, mã số thuế, tên cơ quan cấp giấy phép kinh doanh vận tải, biển số xe, số người được phép chở của phương tiện hoặc tải trọng cho phép phương tiện tham gia giao thông đường bộ, loại hình kinh doanh.

Dữ liệu hành trình bao gồm: Biển số xe, số giấy phép lái xe, tốc độ, thời gian, tọa độ và các thông tin này được cập nhật liên tục.

Dữ liệu hình ảnh người lái xe bao gồm: Biển số xe, số giấy phép lái xe, tốc độ, thời gian, tọa độ, hình ảnh người lái xe và các thông tin này được cập nhật liên tục.

Dữ liệu hành trình, dữ liệu hình ảnh người lái xe từ máy chủ dịch vụ được truyền theo cấu trúc bản tin quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này về máy chủ của Cục CSGT trong thời gian không quá 2 phút đối với dữ liệu hành trình, không quá 5 phút đối với dữ liệu hình ảnh người lái xe, kể từ thời điểm máy chủ dịch vụ nhận được dữ liệu.

Trường hợp đường truyền bị gián đoạn, chậm nhất trong thời hạn không quá 5 ngày phải gửi đồng thời dữ liệu cũ và dữ liệu hiện tại khi đường truyền hoạt động bình thường và phải có sự chấp thuận của Cục CSGT.

Dữ liệu cũ được truyền theo một kênh truyền riêng, độc lập với kênh truyền dữ liệu hiện tại. Sau khi hết thời hạn truyền lại dữ liệu cũ, hệ thống sẽ thực hiện tính toán lại toàn bộ các thông số.

MR Hunter Lê Khắc Ngọ bị truy nã quốc tế

Ngày 20/12, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức MR Hunter, 30 tuổi trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Người Lao Động đưa tin.

MR Hunter Lê Khắc Ngọ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam (tức Mr Pips, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, ai biết được thông tin về nơi trốn của Lê Khắc Ngọ thì cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (trú tại: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (tại số 7 Thiền Quang hoặc 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú, đồng thời giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ và 29 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Phó Đức Nam khi chưa bị bắt. Ảnh: T.L.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Nam cấu kết với Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành. Trong đó, có 1 công ty tại TP HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Hằng ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 giờ-21 giờ.

Các đối tượng lập 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Các trang này được lập trình, gắn với tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý.

Mỗi sàn giao dịch được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 - là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Cơ quan điều tra làm rõ: Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng... Các bộ phận này hoạt động độc lập, hỗ trợ lẫn nhau, tiếp xúc khách hàng qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật khiến khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây này.

Đến nay, Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.

Người đàn ông 47 tuổi hiến tạng cứu sống 5 người

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch, dù đã được các bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Dương tích cực điều trị nhưng anh P.V.B.A không qua khỏi. Gia đình anh hiến tặng gan, thận, giác mạc để cứu 5 người bệnh và hiến xác phục vụ nghiên cứu khoa học y tế. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Trước đó, trưa ngày 17/12, Khoa Hồi sức cấp cứu - BVĐK tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận người bệnh P.V.B.A (sinh năm 1977) được chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch. Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành hồi sức, áp dụng các biện pháp điều trị tích cực, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng xấu, tiên lượng không qua khỏi. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu với nỗ lực cứu sống nhưng đã không có kỳ tích xảy ra, người bệnh dần rơi vào tình trạng chết não.

Hội đồng chuyên môn họp họp đánh giá xác định người bệnh chết não.

Đối diện mất mát quá lớn, nhưng với tinh thần nhân văn cao cả, gia đình người bệnh đã quyết định hiến tặng các mô, tạng của người bệnh để mang lại sự sống cho những người khác. Đồng thời gia đình đồng ý hiến xác của người thân phục vụ nghiên cứu khoa học y tế.

Sau khi nhận được sự đồng ý hiến tạng và hiến xác của gia đình, với sự chỉ đạo quyết liệt, chính xác của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Dương, Hội đồng chuyên môn của BVĐK tỉnh Bình Dương đã tiến hành đánh giá chết não theo đúng quy trình. Sau 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não, khi có quyết định công bố chết não, BV đã phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về hiến tặng mô, tạng.

Được sự đồng ý của gia đình về việc hiến gan, thận, giác mạc, BVĐK tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, BV Chợ Rẫy, BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, BV Nhi đồng 2, BV Nhi Trung ương, BV 175 làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện lấy đa mô, tạng từ người hiến chết não. Đồng thời rà soát và tìm kiếm người bệnh có đủ điều kiện để được ghép tạng từ người hiến.

2h00 ngày 20/12, lãnh đạo BVĐK tỉnh Bình Dương, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cùng hơn 40 chuyên gia của các đơn vị lấy tạng đã thực hiện tri ân trang trọng và chân thành với người hiến tạng ngay trước khi tiến thành phẫu thuật lấy tạng.

Một lá gan khỏe mạnh đã được lấy ra đầu tiên và được chia đôi để ghép cho hai người bệnh đã sẵn sàng ghép tạng cho 2 người cần ghép tại BV Đại học Y dược TP.HCM. Ngay sau đó, hai quả thận cũng được lấy ra từ ổ bụng, nhanh chóng di chuyển về BV Nhi đồng 2 và ra sân bay để nhanh chóng lên máy bay vận chuyển về BV Nhi Trung ương ghép cho bệnh nhi bị suy thận giai đoạn cuối. Giác mạc từ người hiến đã được ê kip của Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển về ghép ngay cho người bệnh.

Đây là ca hiến tạng từ người cho chết não lần đầu tiên thực hiện tại BVĐK tỉnh Bình Dương. BVĐK tỉnh Bình Dương gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành đến người bệnh và gia đình người bệnh đã đưa ra quyết định hiến tạng cao cả.

Với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương, các mô, tạng được hiến đã được vận chuyển an toàn về cơ sở ghép và sân bay an toàn.

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến đã mang lại hy vọng và cuộc sống mới cho những người đang phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo, thể hiện tinh thần nhân văn, sự chia sẻ và trách nhiệm đối với xã hội. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giá trị của việc hiến tặng mô, tạng, lan tỏa thông điệp sâu sắc rằng “Cho đi là còn mãi”.

Theo thông tin từ BVĐK tỉnh Bình Dương, BV đang tiến hành chuẩn bị thực hiện các thủ tục pháp lý để nhận hiến tạng từ người cho chết não thứ 2.

Thời tiết cả nước dịp Giáng sinh và tết Dương lịch 2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa công bố bản tin dự báo thời tiết cả nước dịp Giáng sinh và tết Dương lịch 2025. Thông tin trên Thanh Niên Online.

Khu vực Hà Nội lễ Giáng sinh sẽ rét khoảng 14 - 15 độ C, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 19 - 20 độ C

Theo đó, thời tiết cả nước dịp Giáng sinh (từ ngày 24 - 25/12) ở các tỉnh miền Bắc đêm mây nhiều, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhẹ; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phổ biến từ 10 - 13 độ C, khu vực đồng bằng từ 13 - 15 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20 - 23 độ C.

Trong khi đó, ở Trung và Nam Trung bộ, các tỉnh Tây nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; khu vực Nam bộ mưa rào và giông tập trung ở các tỉnh miền Đông.

Trong kỳ thời điểm tết Dương lịch 2025, miền Bắc và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phổ biến từ 11 - 14 độ C, khu vực đồng bằng và Bắc Trung bộ phổ biến từ 14 - 17 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Trung Trung bộ có mưa rào, tập trung về đêm và sáng. Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.