Tin sáng 21/9: Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa; thực hư những bức ảnh 'ngày trở về' của bà Nguyễn Phương Hằng

Tin sáng 20/9: Thông tin mới nhất vụ ồn ào suất cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả; Hiến máu kịp thời, giúp bệnh nhân Làng Nủ qua cơn nguy kịch GĐXH - Lãnh đạo huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có quyết định thanh tra toàn diện trường mầm non Ánh Dương liên quan vụ ồn ào suất cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả; Đoàn viên thanh niên Công an Hà Nội hiến máu kịp thời, giúp bệnh nhân thôn Làng Nủ qua cơn nguy kịch.

Miền Bắc đón không khí lạnh, Trung Bộ còn mưa lớn

Thời tiết Hà Nội còn mưa 3 ngày đầu kèm gió đông bắc cấp 2-3, sau chuyển nắng thu, trời dịu mát. Ảnh minh họa





Theo các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới (21-30/9), thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn cục bộ kèm không khí lạnh yếu, sau giảm mưa, hửng nắng, tăng nhiệt.

Cụ thể, từ 21-22/9, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày 23-29/9, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Trung Bộ, bão số 4 đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra một đợt mưa rất lớn cho đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo đó, ngày 21-22/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có giông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ 23-29/9, những khu vực trên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Trung Bộ, từ 20-29/9, duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Cũng thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ 21-22/9 vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2-3; từ 23 trở đi đến cuối tháng phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ; nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 24-27 độ, trời khá dịu mát.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bộ Nội vụ đồng ý đề xuất nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán 2025

Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày.

Bộ Nội vụ có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội góp ý về phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh và một số ngày nghỉ lễ, tết khác trong năm 2025.

Cụ thể, Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, từ ngày 25/1/2025 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Về đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh, Bộ Nội vụ đồng tình phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày, từ ngày 30/8/2025 đến hết ngày 2/9/2025.

Về nghỉ lễ ngày 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm sau, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày, từ ngày 30/4/2025 đến hết ngày 4/5/2025. Theo phương án này, cả nước thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu ngày 2/5/2025 sang thứ Bảy ngày 26/4/2025.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng thống nhất dự thảo văn bản gửi Thủ tướng, dự thảo Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, để trình Thủ tướng đối với người lao động khu vực Nhà nước.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 1 phương án nghỉ Tết Âm lịch Ất Tỵ: nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Bảy ngày 25/1/2025 đến hết Chủ nhật ngày 2/2/2025 Dương lịch (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 4 ngày nghỉ hằng tuần).

Thực hư những bức ảnh "ngày trở về" của bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Hằng được tha tù trước thời hạn





Ngay sau thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam được ra tù trước thời hạn vào ngày hôm qua (19-9), nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh về ngày trở về của bà Hằng.

Trong khi đó, năm 2021, phiên tòa xét xử Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP HCM) có hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" của bà Nguyễn Phương Hằng có hàng trăm Youtuber và người dân đến theo dõi.

Một trang mạng có hàng chục ngàn lượt theo dõi đã đăng nội dung: "Nóng nhất lúc này, bà Nguyễn Phương Hằng được thả tự do vào ngày hôm nay, nhiều fan đến tận cổng đón chờ thần tượng trở về", phía dưới bài viết là tấm hình bà Nguyễn Phương Hằng mặc chiếc đầm màu trắng, mang dày và túi xách cũng màu trắng, phía sau có rất đông người, trong bức ảnh còn có cả lực lượng công an.

Tuy nhiên, thực chất đây là tấm ảnh cũ của bà Hằng, cụ thể là vào ngày 29-12-2021, thời điểm này bà Hằng có mặt tại TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tư cách là bị hại, trong vụ án đối tượng Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP HCM) có hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" của bà Nguyễn Phương Hằng.

Lúc này, bà Hằng đang được rất nhiều người quan tâm với những phát ngôn gây chấn động liên quan đến hoạt động từ thiện, hàng trăm YouTuber và người dân đến theo dõi phiên tòa khiến khu vực này vô cùng hỗn loạn. Lực lượng chức năng phải đến giữ trật tự hàng giờ đồng hồ.

Một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết ngày bà Nguyễn Phương Hằng ra tù không được thông báo rộng rãi trước, cho nên không có cảnh hỗn loạn hay nhiều người đến trước cổng trại giam đón chờ bà Hằng như mạng xã hội đã chia sẻ.

Ngoài chia sẻ một số hình ảnh liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù, một số tài khoản còn tung tin bà Hằng sau khi trở về đã đến Khu Du lịch Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, thông tin này cũng không chính xác, qua trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Nam cho hay từ hôm qua đến nay bà Hằng chưa tới công ty này.

Trước đó, lúc bà Nguyễn Phương Hằng đang trong tù, nhiều trang mạng xã hội cũng đồn đoán bà sẽ được ra tù trước dịp Lễ Quốc khánh 2-9, nhưng chính xác thì đến ngày 19-9 bà Hằng mới được ra tù.

Tài khoản bỗng nhận được 660 triệu đồng, tài xế taxi lập tức tìm cách trả lại

Chiều 20/9, Công an phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) cho biết, một tài xế taxi đã đến trụ sở Công an phường, nhờ tìm chủ nhân của số tiền 660 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh để trả lại.

Trước đó, ngày 18/9, anh Lê Quang Thuận (SN 1983, trú thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) lái xe taxi đến đường Quang Trung (phường Nguyễn Nghiêm) thì bất ngờ nhận tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản của anh vừa được chuyển vào 660 triệu đồng.

Nghi là tiền của người khác chuyển nhầm vì bản thân không làm ăn hay giao dịch số tiền lớn như vậy, anh Thuận lập tức đến Công an phường Nguyễn Nghiêm trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nguyễn Nghiêm đã xác minh được người chuyển nhầm tiền là anh Lê Anh Tuấn (SN 1990, trú phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi).

Qua liên lạc, anh Tuấn xác nhận có chuyển khoản tiền, kiểm tra lại thì đúng là chuyển nhầm vào tài khoản người khác, không phải tài khoản cần nhận.

Tại trụ sở Công an phường Nguyễn Nghiêm, đại diện Công an phường đã chứng kiến anh Thuận chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho anh Tuấn.

Anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Lê Quang Thuận cùng lực lượng Công an phường Nguyễn Nghiêm đã hỗ trợ, giúp đỡ anh nhận lại số tiền của mình.

Hà Nội đặt mục tiêu cắt giảm 5% chi phí thường xuyên

Theo Công văn của Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước (NSNN) đã đề ra, phấn đấu tăng thu, tăng cường tiết kiệm chi, chủ động cân đối NSNN trong những tháng còn lại của năm 2024.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao ở mức cao nhất. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện quy định thuế đối với nhà, đất; mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, mở rộng cơ sở thu mới.

Phấn đấu thu NSNN năm 2024 vượt trên 10% dự toán thành phố giao, thu NSNN trên địa bàn năm 2025 cao hơn khoảng 5% so với ước thực hiện năm 2024 để đảm bảo nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán, tăng chi tạo nguồn cải cách tiền lương và xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; cắt giảm, tiết kiệm 5% dự toán chi thường xuyên được giao.

Phấn đấu giải ngân trên 95% số kế hoạch vốn năm 2024 được giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm.

Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng đúng quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; không để lãng phí thất thoát tài sản công.

Quy định mới về đánh số nhà từ 15/10

Bộ Xây dựng ban hành quy định mới về đánh số nhà có hiệu lực từ 15/10. Ảnh minh họa





Theo Thông tư 08, việc đánh số nhà mặt đường phố sẽ áp dụng theo quy định tại Điều 6 với nội dung hướng dẫn như sau: Đánh số nhà mặt đường, phố được sử dụng dãy số tự nhiên (1, 2, 3..., n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định tại khoản 2 Điều này. Nhà bên trái lấy số lẻ (1, 3, 5, 7...), nhà bên phải lấy số chẵn (2, 4, 6, 8...).

Trường hợp một nhà có cửa mở ra hai đường, phố khác nhau thì nhà đó được đánh số theo đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn; nếu các đường, phố có mặt cắt ngang tương đương thì đánh số nhà theo đường, phố có cửa chính vào nhà hoặc đánh số theo đường, phố đã được đánh số liên tục.

Chiều đánh số nhà mặt đường, phố thực hiện theo quy định sau đây: Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc;

Trường hợp đường, phố đặc thù không thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này thì chiều đánh số nhà do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định (ví dụ: đường, phố dạng hướng tâm thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ trung tâm thành phố, tỉnh, quận, huyện, thị xã, thị trấn hướng ra phía ngoài trung tâm); Các đường, phố đã được đánh số nhà trước khi Thông tư này có hiệu lực thì giữ nguyên chiều đánh số nhà.

Đối với đường, phố chưa có nhà xây liên tục (còn đất trống), UBND cấp huyện căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên tuyến đường, phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đánh số nhà và đảm bảo có số nhà dự phòng đối với nhà, công trình cho tuyến đường, phố đó; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng về tuyến đường, phố thì Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà để đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực.

Trường hợp phát sinh nhà chưa được đánh số nằm giữa hai nhà đã được đánh số liên tục trên đường, phố thì các nhà mới phát sinh được lựa chọn đánh số theo một trong 02 cách sau:

Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và chữ cái in hoa tiếng Việt (A, B, C,...), bắt đầu từ chữ A (ví dụ: số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20A, 20B, 20C, …);

Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và dấu gạch ngang và số tự nhiên, bắt đầu từ số 1 (ví dụ: số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20-1, 20-2, 20-3,…, 20-24, 20-25,….,22).

Đối với đoạn đường, phố mới xây dựng kéo dài phía cuối của đường, phố thì thực hiện đánh số nhà tiếp theo số nhà cuối cùng đã đánh của đường, phố đó theo quy định của Thông tư này.

Cánh số nhà trong ngõ, ngách:

Điều 7 Thông tư 08 quy định việc đánh số nhà trong ngõ, ngách như sau:

- Đánh số nhà trong ngõ:

+ Trường hợp ngõ chưa có tên riêng: Tên ngõ được đặt tên theo số nhà mặt đường, phố nằm kề ngay trước đầu ngõ (có số nhà nhỏ hơn).

+ Nguyên tắc đánh số áp dụng tương tự quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 6 Thông tư 08/2024/TT-BXD .

+ Chiều đánh số nhà trong ngõ: Trường hợp ngõ nối thông giữa 02 đường, phố và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố mà ngõ mang tên đến cuối ngõ.

Trường hợp ngõ nối thông giữa 02 đường, phố và chưa được đặt tên thì chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngõ.

Trường hợp chỉ có một đầu thông ra đường, phố thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối ngõ.

- Đánh số nhà trong ngách:

+ Trường hợp ngách chưa có tên riêng: Tên ngách được đặt tên theo số nhà mặt ngõ nằm kề ngay trước đầu ngách (có số nhà nhỏ hơn).

+ Nguyên tắc đánh số áp dụng tương tự quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 6 Thông tư 08/2024/TT-BXD .

+ Chiều đánh số: Trường hợp ngách nối thông giữa hai ngõ và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngách sát với ngõ mà ngách mang tên đến cuối ngách. Trường hợp ngách nối thông giữa 02 đường và chưa được đặt tên thì chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngách sát với đường có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngách. Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách.

Đối với các trường hợp nhà trong ngõ, ngách mà có tính chất đặc thù thì UBND cấp huyện sẽ quyết định việc đánh số...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2024. Bãi bỏ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Trào lưu tiệc "nhóm họ" đám cưới hàng chục mâm gây lãng phí lớn

Tại xã Ea Kly (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), phần lớn người dân sinh sống bằng nghề nông. Trước đây, tiệc "nhóm họ" được tổ chức nhẹ nhàng, chủ yếu dành cho họ hàng, hàng xóm thân thiết đến phụ giúp đám cưới.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều gia đình đã tổ chức tiệc "nhóm họ" rất hoành tráng. Có những trường hợp lượng khách gần bằng tiệc chính, gây lãng phí lớn.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Kly cho biết trước đây, tiệc "nhóm họ" hay bữa cơm thân mật chỉ khoảng 5 đến 7 mâm và do gia đình tự nấu nướng.

Gần đây, "người sau nhìn người trước" dẫn đến đua nhau tổ chức tiệc "nhóm họ" quy mô lớn. Giờ tiệc "nhóm họ" làm 30 đến 40 mâm là chuyện bình thường và đặt tiệc từ nhà hàng. Trung bình tiệc "nhóm họ" tương đương khoảng 60% đến 70% số bàn so với tiệc chính thức.

"Theo quan sát ở một số thôn, tiệc "nhóm họ" tối hôm trước chủ yếu là đàn ông tham dự nhưng tiệc chính hôm sau chủ yếu là phụ nữ. Lý do, phần lớn các tiệc phụ đều uống rượu nên tối hôm trước đàn ông dự tiệc về say, trưa hôm sau để vợ con đi. Điều này đã gây tốn kém về tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân" - vị này thông tin.

Tại xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra tình trạng tương tự nên Đảng ủy xã này đã ban hành kế hoạch vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh việc cưới hỏi, tang lễ, lễ hội.

Theo Đảng ủy xã Ea Kiết, hiện nay trên địa bàn đang diễn ra tình trạng tổ chức 2 bữa tiệc trong 1 đám cưới, đám hỏi, tân gia… gây lãng phí.

Đảng ủy xã yêu cầu chính quyền, các tổ chức đoàn thể tăng cường vận động cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện việc tổ chức lễ cưới phải đảm bảo lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán.

Đồng thời, phải thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, góp phần chống lãng phí, tiết kiệm, đảm bảo sức khỏe cho người tham dự, không phô trương, rườm rà, lãng phí…