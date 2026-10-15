Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Shark Bình có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án

Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, thứ ba từ phải sang) cùng những người liên quan trong vụ án tiền số Antex, thời điểm bị điều tra (tháng 10/2025). Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech cùng 12 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế", thông tin trên Lao Động.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án tiền số Antex nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư. Song, nhiều sản phẩm của dự án không được phát triển theo đúng lộ trình đã công bố.

Đến tháng 5/2022, bị can Bình và các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển sang ví điện tử, quy đổi thành tiền Việt Nam để chia nhau, hưởng lợi. Trong đó, Shark Bình hưởng lợi 8,4 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, Shark Bình và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại, song trong kết luận điều tra không nêu rõ cụ thể số tiền.

Cùng với đó, quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã đăng báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến thời điểm ban hành kết luận mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỉ đồng.

Trong số này, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư. Những người này đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan, đồng thời yêu cầu trả lại tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 53 tỉ đồng.

Đối với 17 trường hợp còn lại, cơ quan điều tra đã liên hệ, mời đến làm việc nhưng những người này chưa đến cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, bị can Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả. Bị can được đánh giá có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Đáng chú ý, Shark Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Cũng trong quá trình điều tra, các bị can và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25 tỉ đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Một số bị can khác còn được ghi nhận đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực khắc phục hậu quả vụ án.

Hà Nội yêu cầu rà soát, lên phương án dịch chuyển bớt cây hoa sữa

Một số tuyến phố ở Hà Nội trồng cây hoa sữa với mật độ dày, khiến hương hoa tỏa ra nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và các phường, xã về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của Nhân dân, theo VTC News.

Theo nội dung văn bản, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chỉ đạo, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân.

Các cơ quan này được giao nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt; cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Nổ lớn tại Hải Phòng, 2 người bị thương nặng

Tại hiện trường vụ nổ ở Hải Phòng, người dân xung quanh phát hiện 2 người nằm bất động, xung quanh có nhiều giấy màu đỏ và đồ đạc rơi vỡ.

Chiều 14/10, một vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà dân thuộc thôn Đoàn Kết, xã An Trường, TP Hải Phòng, thông tin trên VOV.

Tiếp cận hiện trường, người dân phát hiện hai người đang nằm bất động; xung quanh có nhiều giấy màu đỏ, nghi là giấy được dùng để cuốn pháo. Nhiều vật dụng sinh hoạt trong nhà bị vỡ nát, văng khắp nơi; một phần mái nhà và gạch đá xung quanh đổ vỡ.

Lực lượng chức năng và người dân xung quanh đã khẩn trương đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Các đơn vị thuộc Công an TP Hải Phòng đã tăng cường lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Bộ Công Thương đề xuất phải công bố giá xăng dầu mới trước thời điểm áp dụng ít nhất 30 phút.

Theo Tiền Phong, Bộ Công Thương vừa gửi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo lần thứ 14 nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu khỏi danh mục các biện pháp bình ổn, đồng thời chấm dứt trích lập, chi sử dụng quỹ từ ngày 1/1/2027. Riêng nguồn tạm ứng ngân sách theo Nghị quyết 69/NQ-CP được xử lý theo phương án hoàn trả.

Nếu dự tính đến đầu năm 2027, số dư quỹ được tạm ứng tại các doanh nghiệp đầu mối chưa đủ trả lại ngân sách, Bộ Công Thương tiếp tục điều hành trích lập đến khi đủ hoàn trả.

Sau khi tổng hợp, quyết toán quỹ, số dư thặng dư, nếu còn, phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Chính phủ phê duyệt báo cáo.

Dự thảo cũng bổ sung chế tài đối với doanh nghiệp chậm quyết toán. Đầu mối chậm quá 60 ngày sẽ bị đình chỉ kinh doanh tạm thời; quá 90 ngày bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và thực hiện phong tỏa tài khoản quỹ.

Cùng với phương án xử lý quỹ, dự thảo bổ sung công cụ bình ổn bằng giá tối đa, khung giá hoặc giá cụ thể có thời hạn trong trường hợp cần thiết. Khi hết thời hạn mà không có quyết định gia hạn, biện pháp bình ổn tự động hết hiệu lực; doanh nghiệp quay lại cơ chế tự quyết định, công bố và kê khai giá, trừ trường hợp có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Bé trai bán vé số tử vong trên đường ở TP.HCM, nghi bị điện giật

Khu vực gần hiện trường vụ việc. Ảnh: Đình Trọng

Sự việc bé trai tử vong nghi do điện giật xảy ra chiều tối 14/10, tại đường Thuận Giao 07, phường Thuận Giao, TPHCM, theo Lao Động.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện bé trai (khoảng 10 tuổi) nằm trên đoạn đường đọng nước trên đường Thuận Giao 07.

Khi đến kiểm tra, hỗ trợ cháu bé, người dân cảm thấy bị tê tay. Nghi cháu bé bị điện giật, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng và điện lực đến khu vực này để cắt điện.

Sau khi điện được cắt thì phát hiện bé trai đã tử vong. Vụ việc được trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thuận Giao nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường.

Theo ghi nhận, khu vực hiện trường xảy ra vụ việc có nước đọng trên đường. Gần vị trí này có một cột kim loại sử dụng để kéo dây điện.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo người dân, nạn nhân là cháu bé khoảng 10 tuổi, đi bán vé số mưu sinh cùng ông trên địa bàn phường Thuận Giao.