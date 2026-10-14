Tin sáng 14/10: Mưa dông lại kéo dài ở Trung Bộ và Nam Bộ; Khi nào cư dân tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được tự làm sổ đỏ?

Mưa dông lại kéo dài ở Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Mưa dông lại kéo dài ở Trung Bộ và Nam Bộ. Ảnh: PV

Ngoài ra vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m; biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khi nào cư dân tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được tự làm sổ đỏ?

Theo VTC News, nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý điều hành hoặc tham gia góp vốn thành lập, hợp tác đầu tư.

12 dự án gồm: CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị quyết đề xuất cơ chế giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho người mua nhà tại các dự án này.

Khu chung cư HH Linh Đàm. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Theo đó, sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai), chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ, gửi cơ quan chức năng để thực hiện cấp sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân mua nhà tại các công trình, dự án.

Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính nêu trên nhưng không hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng, người mua nhà được trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Như vậy, theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, người mua nhà có thể chủ động thực hiện thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ mà không phải phụ thuộc vào việc chủ đầu tư nộp hồ sơ, với điều kiện chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo Nghị quyết.

Hà Nội hướng tới 100% điểm trông giữ ô tô thu phí không dùng tiền mặt

VTV cho biết, UBND TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo Quyết định quy định việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe tạm thời trên địa bàn.

Dự thảo đề xuất các yêu cầu về quản lý phương tiện, thanh toán, hóa đơn, chứng từ và kết nối dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động trông giữ xe. Phạm vi áp dụng dự kiến là các hoạt động trông giữ xe có thu giá dịch vụ tại bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe tạm thời và khu vực đỗ xe thuộc công trình.

Dự thảo yêu cầu các đơn vị trông giữ xe trang bị hệ thống nhận diện phương tiện, thiết bị đọc thông tin định danh, hệ thống kiểm soát ra vào và phần mềm quản lý có khả năng tự động tính phí. Các giao dịch phải được ghi nhận đầy đủ, bảo đảm minh bạch về số tiền phải trả và tình trạng thanh toán.

Bãi đỗ xe trên phố Nguyễn Công Hoan (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Dữ liệu về biển số, loại phương tiện, thời gian vào - ra, tình trạng chỗ đỗ, thông tin thanh toán và hóa đơn phải được chia sẻ với hệ thống thông tin quản lý tập trung của thành phố.

Ngoài ra, các cơ sở trông giữ xe phải niêm yết công khai mức giá, cách tính thời gian trông giữ và phương thức thanh toán được chấp nhận. Người gửi xe được nhận thông tin về thời gian vào, ra, số tiền và phương thức thanh toán bằng biên nhận điện tử hoặc chứng từ.

Về lộ trình, dự thảo đặt mục tiêu 100% bến xe loại 1 ứng dụng công nghệ trước ngày 31/12/2026. Các bến xe loại 2 và những điểm trông giữ phương tiện khác phải triển khai theo tiến độ quy định.

Đề xuất tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn trong khách sạn, quán bar, karaoke

Thông tin trên VOV, theo dự thảo, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy định tại những địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng vẫn có khu vực dành riêng cho người hút thuốc.

Trên cơ sở đánh giá, Bộ Y tế sẽ đề xuất Chính phủ quy định chuyển các địa điểm này thành nơi cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà khi đáp ứng những điều kiện cần thiết.

Dự thảo xác định danh mục và lộ trình các địa điểm cần chuyển thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà theo mức độ ưu tiên.

Đề xuất tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn trong khách sạn, quán bar, karaoke.

Trong đó, nhóm được ưu tiên trước là phương tiện giao thông công cộng gồm tàu thủy, tàu hỏa; tiếp đến là khu vực cách ly của sân bay. Nhóm tiếp theo gồm khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, quán bar, karaoke và vũ trường.

Như vậy, các địa điểm hiện được bố trí khu vực hút thuốc riêng có thể tiến tới không còn khu vực này, thay vào đó áp dụng quy định cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi không thực hiện đồng loạt mà phải có lộ trình phù hợp với từng thời kỳ, bảo đảm tính khả thi.

Học chương trình liên kết cần minh bạch và tự nguyện

Quy định không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục với nước ngoài tại Hà Nội đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền lựa chọn của phụ huynh. Ngoài học phí, các gia đình còn quan tâm đến chất lượng chương trình và quyền lợi của học sinh nếu không đăng ký tham gia.

Theo quy định của thành phố Hà Nội về hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, việc tham gia chương trình phải bảo đảm tính tự nguyện. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai thông tin về chương trình, đối tác, học phí và các khoản thu, điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả đầu ra dự kiến cùng quyền và nghĩa vụ của người học. Đây là những căn cứ để phụ huynh tìm hiểu trước khi quyết định cho con tham gia.

Ảnh minh hoạ

Ở bậc THPT, việc lựa chọn chương trình liên kết còn gắn với mục tiêu và định hướng học tập của học sinh. Phụ huynh cần xem xét nội dung chương trình có bổ trợ kiến thức chính khóa, phù hợp với kế hoạch học tập của con và đem lại hiệu quả tương xứng với chi phí hay không. Thời lượng, phương pháp giảng dạy và mục tiêu đầu ra cũng là những căn cứ quan trọng để đánh giá, thay vì chỉ dựa vào tên gọi hoặc yếu tố nước ngoài.

Để bảo đảm tính tự nguyện trong thực tế, nhà trường cần cung cấp thông tin đầy đủ, dành thời gian để phụ huynh tìm hiểu và giải thích rõ phương án học tập đối với học sinh không tham gia. Những thắc mắc, phản ánh về học phí, nội dung chương trình hoặc dấu hiệu ép buộc cũng cần được tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan quản lý giáo dục cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định, bảo đảm quyền lựa chọn của phụ huynh được tôn trọng trong quá trình tổ chức tại trường học.

Giả danh nhận tiền gửi hợp tác xã, chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vui (SN 1958, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng việc từng làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long và sự tin tưởng của người dân, Vui đưa ra thông tin gian dối rằng hợp tác xã tiếp tục nhận tiền gửi, qua đó nhận tiền của nhiều người với lý do gửi hộ rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Hoàng Thị Vui. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Mặc dù biết hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay và huy động tiền gửi từ năm 2014, Vui vẫn sử dụng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tiền của 15 người dân trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến tháng 3/2026, với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

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