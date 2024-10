Tin sáng 22/10: Từ ngày 1/1/2025, Giấy phép lái xe cấp trước 1/1/2025 thì được cấp, đổi lại như thế nào? Xem phim được nhận tiền, chuyên gia cảnh báo bẫy lừa đảo nhiều người mắc

Từ ngày 1/1/2025: Giấy phép lái xe cấp trước 1/1/2025 thì được cấp, đổi lại như thế nào?

Thông tin trên Báo Chính Phủ cho biết: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024 quy định trường hợp người có giấy phép lái xe đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1/1/2025) có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì thực hiện như sau:

Giấy phép lái xe hạng A1 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến dưới 175 cm 3 hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW;

Giấy phép lái xe hạng A2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A;

Giấy phép lái xe hạng A3 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B1;

Giấy phép lái xe hạng A4 được đổi, cấp lại sang chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng;

Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động;

Giấy phép lái xe hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng C giữ nguyên và đổi, cấp lại cùng hạng và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng D được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng E được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng FB2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng BE hoặc hạng C1E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng FC được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng CE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng FD được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng FE được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng DE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

Từ 1/1/2025, xoá bỏ hoàn toàn các tài khoản ngân hàng không chính chủ

Tại Họp báo mới đây của Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện xác thực sinh trắc học, biện pháp này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc phòng, chống lừa đảo. Thông tin trên Nhịp sống Thị trường.

Theo đó, có khoảng 38 triệu lượt khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học thành công và số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50%, số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm trên 70% so với trung bình 7 tháng năm 2024. Đặc biệt, tại một số đơn vị đã không phát sinh vụ việc lừa đảo trong tháng 8 và tháng 9.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và hoạt động ngân hàng số tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tạo sự đồng bộ và điều kiện thuận lợi cho phát triển TTKDTM, thúc đẩy hoạt động ngân hàng số, ứng dụng công nghệ mới và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chúng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường mạng. Nhờ dó, hoạt động TTKDTM và chuyển đổi số ngân hàng tiếp tục đạt kết quả tích cực

Nhiều ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số ở tốp đầu hiện đã đạt 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số. Đến nay, hơn 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Số liệu hoạt động thanh toán trong 8 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ 2023 cho thấy: Giao dịch TTKDTM tăng 59,05% về số lượng và 33,64% về giá trị, qua kênh Internet tăng tương ứng 50,85% và 33,15%, qua kênh điện thoại di động tăng 58,95% và 36,60%, qua QR Code tăng 109,03% và 111,37%.

Giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 6,46% về số lượng và tăng 30,51% về giá trị; qua Hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính tăng 34,03% về số lượng và 18,49% về giá trị.

Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về TTKDTM; các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Các TCTD, Nghị định 52/2024/NĐ-CP; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch triển khai Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNNVN về triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng sẽ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật hoạt động thanh toán, ngân hàng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chúng trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng.

NHNN cho biết đã ban hành Thông tư 17 quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, trong đó, một số quy định liên quan việc xác thực dữ liệu sinh trắc học của khách hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Cụ thể, khách hàng chỉ được rút tiền và giao dịch thanh toán qua phương tiện điện tử (như chuyển tiền online) khi đã hoàn tất việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2025, tất cả chủ tài khoản ngân hàng đều phải đăng ký sinh trắc học nếu muốn thực hiện giao dịch online.

Những tài khoản chưa thu thập thông tin sinh trắc học chỉ được cung cấp dịch vụ tại quầy. Theo đó, các đối tượng lừa đảo sẽ không thể lợi dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch.

Quy định mới này nhằm xóa bỏ các tài khoản ngân hàng không chính chủ và tăng cường mức độ an toàn cho người dân khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Xem phim được nhận tiền, chuyên gia cảnh báo bẫy lừa đảo nhiều người mắc

Xem phim, lướt mạng xã hội, nhấn like, share… là có ngay vài trăm ngàn cho một ngày. Hình thức lừa đảo này đã xảy ra từ khoảng ba năm nay khiến cho nhiều người sập bẫy. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội mới đây phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới thông qua cách thức mời xem phim online và bình chọn được trả phí.

Cụ thể, đầu tiên đối tượng làm quen với nạn nhân trên mạng xã hội Facebook, giới thiệu tải ứng dụng mạng xã hội Telegram để xem phim online và bình chọn được trả phí. Tiếp theo, khi có tài khoản mạng xã hội Telegram, đối tượng gửi kết bạn và nhắn tin hướng dẫn quy trình sử dụng dịch vụ kiếm tiền. Đồng thời, đối tượng sẽ gửi một đường link, hướng dẫn đăng nhập tài khoản và truy cập vào một trang web để xem phim, làm nhiệm vụ.

Nhiều người mắc bẫy chiêu lừa xem phim được nhận tiền.

Sau khi nạn nhân xem xong phim, tiến hành bình chọn, một số tiền nhỏ được trả vào tài khoản đăng ký của nạn nhân. Qua các lượt bình chọn tiếp theo, số tiền được trả tăng lên dần, lúc này các đối tượng sẽ dẫn dụ nạn nhân nạp tiền vào tài khoản tích lũy.

Sau khi hoàn thành các yêu cầu do đối tượng đưa ra, lúc này hệ thống báo nhập sai dữ liệu và yêu cầu muốn rút tiền về thì phải nạp số tiền bù trừ dữ liệu là hàng chục triệu đồng. Đây là các lý do được đối tượng lừa đảo đưa ra để bị hại nạp thêm tiền. Với suy nghĩ chỉ có cách nạp thêm tiền thì mới có thể lấy lại tiền, các bị hại càng lún sâu vào chiếc "bẫy" của những đối tượng lừa đảo.

Từ thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và được hướng dẫn giải quyết. Cơ quan công an khẳng định, không thể kiếm tiền từ những lời mời chào thực hiện nhiệm vụ trên mạng dù dưới bất cứ hình thức nào bởi đó chắc chắn là những chiếc "bẫy" của những kẻ lừa đảo.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các lời hứa hẹn về thu nhập cao, việc làm dễ dàng không cần bằng cấp. Thực hiện xác minh thông tin từ các nguồn chính thức, không tin tưởng vào những thông báo hoặc kênh thông tin không rõ ràng. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai. Thiết lập xác thực hai yếu tố cho tài khoản trực tuyến và cập nhật mật khẩu thường xuyên. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Truy thu gần 80 tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, 9 tháng đầu năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, lần lượt đạt trên 19,02 triệu người (tăng 9,9%); 93,45 triệu người (tăng 2,18%); 15,31 triệu người (tăng 8,02%). Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.



Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu truy thu tiền đóng của 5.746 lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia với số tiền 25,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng yêu cầu truy thu tiền đóng của 21.376 lao động đóng thiếu thời gian với số tiền là 59 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/9, tổng số tiền chậm đóng các đơn vị được thanh tra kiểm tra đã nộp theo kiến nghị là 991,7 tỷ đồng. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính về đóng bảo hiểm xã hội đã nộp Ngân sách Nhà nước là 15,2 tỷ đồng.

Một đại học Australia dừng nhận học sinh 5 tỉnh của Việt Nam

Một đại học ở bang New South Wales (Australia) đã thông báo dừng nhận học sinh Việt Nam từ 5 tỉnh, thành là Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hải Dương. VietnamNet đưa tin.

Thông tin từ một số công ty tư vấn du học Việt Nam cho biết, đã nhận thông báo từ ĐH Wollongong (ở bang New South Wales, Australia) về cập nhật thông tin xét hồ sơ với học sinh Việt Nam, có hiệu lực từ 15/8 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, Đại học Wollongong (University of Wollongong - UOW) và Cao đẳng Wollongong (University of Wollongong College - UOWC) không nhận hồ sơ học sinh đến từ 5 tỉnh rủi ro cao (high risk) tại Việt Nam, gồm: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hải Dương. Trường sẽ tiếp tục áp dụng việc xét quy trình đánh giá người học chân chính (GS) và yêu cầu bổ sung hồ sơ tài chính đối với tất cả các tỉnh thành, trừ học sinh đến từ TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Ngoài ra, sinh viên đến từ các thành phố/tỉnh khác (không thuộc 5 tỉnh trên) cần thỏa mãn việc xét GS và bổ sung giấy tờ tài chính trước khi nhận thư mời nhập học.

ĐH Wollongong, bang New South Wales, Australia. Ảnh: Uow.edu.au

UOW/UOWC cũng không cung cấp lộ trình học tiếng Anh kết hợp với khoá chính cho sinh viên Việt Nam, ngoại trừ sinh viên từ TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Hai trường này chỉ bắt đầu đánh giá GS 6 tháng trước ngày bắt đầu khóa học hoặc tạik giai đoạn đã có thư mời nhập học và chờ thỏa mãn yêu cầu về học thuật, chẳng hạn đang chờ bảng điểm cuối kỳ lớp 12 hoặc chờ bằng đại học. Trong trường hợp chờ điểm tiếng Anh như IELTS/PTE… trường chưa xét GS cho tới khi thỏa mãn về điều kiện tiếng Anh.

Đại học Wollongong đứng ở vị trí 162 thế giới và xếp hạng 12 tại Australia, theo Bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2024.

Hồi tháng 2/2024, Sở Giáo dục bang Nam Australia cũng thông báo tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vào các trường phổ thông công lập (lớp 1-12).

Dự báo thời tiết 22/10/2024: Không khí lạnh kèm mưa, gió mạnh ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Vịnh Bắc Bộ đang có gió Đông Bắc cấp 3-4. Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.

Dự báo khoảng chiều ngày 22/10, trên đất liền, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển mát; từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Thanh Hóa - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Trên biển, từ đêm 22/10, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Ở khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,5 - 4,5m.

Đợt không khí lạnh tăng cường tác động tới miền Bắc từ khoảng chiều 22/10. Ảnh minh họa: VNN

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết chiều và đêm 22/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác. Từ đêm 22/10 đến ngày 23/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến to và giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.