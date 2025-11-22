Tin sáng 22/11: Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão trong thời gian tới; Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10

Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão nữa trong thời gian tới

Theo SKĐS, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, không khí lạnh được dự báo tăng cả về tần suất lẫn cường độ, khả năng gây rét đậm, rét hại trong tháng 12. Về lượng mưa, Bắc Bộ và phía Bắc Nghệ An có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm (15–30 mm). Từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị đạt 100–200 mm, riêng khu vực Huế – Đà Nẵng 200–400 mm.

Đáng lưu ý, từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn cuối tháng 11 và đầu tháng 12, với lượng mưa dự báo 250–500 mm, một số điểm trên 600 mm.

Trong thời kỳ dự báo, Biển Đông có thể xuất hiện 1–2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng đất liền. Ngoài ra, trên phạm vi cả nước, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra, đặc biệt trong những ngày chuyển mùa.

Các chuyên gia khí tượng nhận định bão, áp thấp và không khí lạnh mạnh có thể gây gió lớn, sóng cao, ảnh hưởng đến an toàn tàu thuyền; miền Trung cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; còn mưa lớn, dông lốc có thể tác động tiêu cực đến giao thông, nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.

Miền Bắc có thể đón nhận 1-2 cơn bão nữa trong năm 2025. Ảnh minh họa

MTTQ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Trung Bộ, tiếp nhận gần 113 tỷ đồng

Theo VTC News, chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ" với mong muốn kêu gọi đồng bào cả nước và kiều bào, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay góp sức để đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định truyền thống "Thương người như thể thương thân", "Tương thân tương ái" trong những lúc khốn khó luôn là giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam, được MTTQ Việt Nam khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần ấy lại được nhân lên và tỏa sáng.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Mỗi tấm lòng - sự sẻ chia dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý, mỗi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, đảm bảo đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại lễ phát động, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền hơn 113 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Sở GD-ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026



Theo VietNamNet, ngày 21/11, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở dự kiến tham mưu thành phố tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như các năm trước. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 do Bộ GD-ĐT ban hành và tạo điều kiện cho học sinh lớp 9 có thêm thời gian để ôn tập trước kỳ thi.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025.

Như vậy, Hà Nội cũng cần điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trong tình huống đó, để phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ GD-ĐT ban hành. Theo dự kiến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Hà Nội sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

"Nếu Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào khoảng thời gian ngày 11 và 12/6 thì Hà Nội không thể tổ chức kỳ thi lớp 10 cùng vào khoảng thời gian đó được. Bởi còn phải đảm bảo nhân sự coi thi, chấm thi, địa điểm tổ chức thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; trong khi Hà Nội là địa bàn có số lượng thí sinh dự thi rất đông, vì vậy càng cần phải làm cẩn trọng. Theo kế hoạch, học sinh Hà Nội sẽ kết thúc năm học vào ngày 31/5. Nếu tổ chức thi ngay vào đầu tháng 6, khi vừa kết thúc năm học thì các học sinh sẽ không có thời gian ôn tập", vị này nói.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng để tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp, thuận lợi cho học sinh.

Thí sinh dự thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025.

Bẫy lừa 'làm nhiệm vụ nhận hoa hồng' suýt cuốn mất 250 triệu đồng của một người dân ở Cao Bằng



Ngày 21/11, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, ngày 20/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kịp thời phối hợp với Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Cao Bằng ngăn chặn thành công vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, bằng hình thức làm nhiệm vụ trên sàn thương mại điện tử Shopee để nhận "hoa hồng" hấp dẫn, không để người dân mất số tiền 250.000.000 đồng.

Cụ thể, anh N (trú tại xã Nguyễn Huệ, Cao Bằng) nhận được cuộc gọi mời tham gia làm nhiệm vụ đặt các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử để hưởng lợi nhuận. Thấy công việc đơn giản mà lại có thêm thu nhập, anh N đã tham gia theo đường link do các đối tượng cung cấp giả mạo sàn thương mại điện tử Shopee. Tại đây, các đối tượng đã hướng dẫn anh N hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra để nhận tiền "hoa hồng" với lợi nhuận lên đến 35% số vốn ban đầu bỏ ra.

Sau đó, anh N đến Ngân hàng BIDV Cao Bằng đề nghị được rút sổ tiết kiệm trước kỳ hạn và vay thêm số tiền lớn với lý do giải quyết công việc.

Thấy anh N có nhiều dấu hiệu bất thường nên nhân viên ngân hàng đã tạm thời dừng giao dịch chuyển tiền, đồng thời khuyến cáo anh N về việc có thể anh N đang bị các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Ngân hàng BIDV đã thông tin vụ việc đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý.

Ngày khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, đưa ra các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng phổ biến hiện nay, đề nghị anh N không tiếp tục làm theo hướng dẫn các đối tượng. Sau khi nghe giải thích, anh N đã nhận ra bản chất vụ việc, dừng thực hiện giao dịch chuyển tiền, không để mất số tiền lớn.

Cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng tuyên truyền anh N không làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Vụ bé gái lớp 8 ở Thái Nguyên bị bạo hành: Công an bắt 3 đối tượng liên quan

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, ngày 20/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), Lương Quốc Trung (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965) cùng trú tại Tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật hình sự. Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, 3 đối tượng này là thủ phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với cháu của mình là cháu P.A, xảy ra ngày 16/11/2025 tại phường Linh Sơn. Hậu quả làm cháu bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; kết quả giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu P.A là 5%.

Đối tượng Lương Quốc Trung có 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Lương Quốc Trung có 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Nguyễn Ngọc Thành có 02 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành đều dương tính với các chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để sớm đưa các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.