Tin sáng 22/12: Cơ chế tiền lương mới cho viên chức từ ngày 1/7/2026; Hà Nội dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026
GĐXH - Một trong những thay đổi lớn nhất là việc chuyển từ cơ chế lương chủ yếu dựa vào ngạch - bậc và thâm niên sang cơ chế lương gắn với vị trí việc làm, kết quả và hiệu quả công việc.
Hà Nội dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026
Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, TP dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch tại 5 điểm và Tết Nguyên đán 2026 tại 31 điểm, với tổng số 38 trận địa pháo hoa. Phương án và kế hoạch sẽ được báo cáo Thường trực Thành ủy căn cứ tình hình thực tế. Pháp luật & Xã hội đưa tin.
Cụ thể, Tết Dương lịch có tổng số 5 điểm bắn với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn từ 23 giờ 45 phút đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm).
Vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, TP tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa. Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.
Thời gian bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ là 0h ngày 17/2/2026 (thứ Ba, đêm Giao thừa). Các điểm bắn được bố trí nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Cơ chế tiền lương mới cho viên chức từ ngày 1/7/2026
Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách thức trả lương đối với hơn một triệu viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Một trong những thay đổi lớn nhất là việc chuyển từ cơ chế lương chủ yếu dựa vào ngạch - bậc và thâm niên sang cơ chế lương gắn với vị trí việc làm, kết quả và hiệu quả công việc. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Bẫy vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội dịp cuối năm
Theo ghi nhận của Công an TP Hà Nội, nhiều đối tượng đã lập hàng loạt tài khoản Zalo giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Trên nền tảng Zalo, các tài khoản này rao bán vé máy bay với mức giá rẻ bất thường so với thị trường, kèm theo hình ảnh văn phòng làm việc, giấy phép kinh doanh, thậm chí cả những phản hồi tích cực của “khách hàng” để tạo dựng lòng tin. An Ninh Thủ Đô đưa ra lời cảnh báo.
Không ít tài khoản sử dụng ảnh đại diện chỉnh chu, tên gọi chuyên nghiệp, khiến người mua khó phân biệt thật – giả, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý nóng ruột tìm vé cận Tết.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua vé máy bay trực tuyến, đặc biệt qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo. Người dân nên ưu tiên đặt vé trực tiếp trên website chính thức hoặc qua tổng đài của các hãng hàng không để đảm bảo an toàn.
Trong trường hợp mua vé qua trung gian, cần lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có địa chỉ kinh doanh rõ ràng, thông tin pháp lý minh bạch và được cấp phép hoạt động. Trước khi chuyển tiền, người mua cần kiểm tra kỹ mã vé, lịch trình bay, tên hành khách và chủ động liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để xác nhận thông tin.
Tuyệt đối không chuyển thêm tiền khi được yêu cầu với lý do “chuyển nhầm”, “lỗi hệ thống” hoặc các tình huống bất thường khác.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng lưu giữ bằng chứng, tin nhắn, sao kê chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.
Miền Bắc sắp chuyển mưa nhỏ rải rác
Dự báo từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/12, miền Bắc sẽ chuyển sang hình thái mưa nhỏ rải rác. Khu vực miền Trung hôm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Tiền Phong online đưa tin.
Dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/12 khả năng có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 25/12 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mua két sắt ve chai, phát hiện hộp vàng bỏ quên
Sau khi mua phế liệu, chị Đào Thị Hương mang về kiểm tra thì thấy bên trong chiếc két sắt hỏng có 5,5 chỉ vàng. Chị liền báo công an để tìm người trả lại. Thông tin trên Pháp luật TP.HCM
Thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an Quảng Trị tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Phan Đình Thanh (trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu) tàng trữ trái phép hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Theo quy định, từ năm 2026, một số trường hợp người lao động dù đã hưởng lương hưu hằng tháng vẫn có thể được nhận thêm trợ cấp một lần.
Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, có sương mù. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng cao có nơi đến 27 độ.
Hàng loạt trường "hot" tại Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026–2027. Dù không tổ chức thi tuyển theo cách truyền thống, tỷ lệ chọi cao những năm trước cho thấy cuộc đua vào lớp 6 vẫn rất căng thẳng, tạo áp lực sớm cho phụ huynh và học sinh.
Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển TP Huế, hai ngư dân Quảng Trị không may bị lật thuyền nan. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân địa phương, cả hai được đưa vào bờ an toàn.
Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.
Trong quá trình giao dịch, các nhân viên nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường từ khách hàng như: Liên tục nhận các cuộc gọi lạ, tâm lý căng thẳng, lo lắng, thiếu tập trung...
Sau 7 ngày Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.
Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị bố nghi ngờ lấy trộm tiền, dùng vật cứng đánh gây thương tích khắp người, phải nhập viện.
Sau thời gian dài lẩn trốn, đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang trốn tại tỉnh Đồng Nai.
Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".