Tin sáng 22/12: Cơ chế tiền lương mới cho viên chức từ ngày 1/7/2026; Hà Nội dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, TP tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa. Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.





Thời gian bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ là 0h ngày 17/2/2026 (thứ Ba, đêm Giao thừa). Các điểm bắn được bố trí nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân trong thời khắc chuyển giao năm mới.





Cơ chế tiền lương mới cho viên chức từ ngày 1/7/2026

Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách thức trả lương đối với hơn một triệu viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Một trong những thay đổi lớn nhất là việc chuyển từ cơ chế lương chủ yếu dựa vào ngạch - bậc và thâm niên sang cơ chế lương gắn với vị trí việc làm, kết quả và hiệu quả công việc. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Bẫy vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội dịp cuối năm

Theo ghi nhận của Công an TP Hà Nội, nhiều đối tượng đã lập hàng loạt tài khoản Zalo giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Trên nền tảng Zalo, các tài khoản này rao bán vé máy bay với mức giá rẻ bất thường so với thị trường, kèm theo hình ảnh văn phòng làm việc, giấy phép kinh doanh, thậm chí cả những phản hồi tích cực của “khách hàng” để tạo dựng lòng tin. An Ninh Thủ Đô đưa ra lời cảnh báo.

Cảnh giác khi mua vé máy bay online. Ảnh: CA Hà Nội

Không ít tài khoản sử dụng ảnh đại diện chỉnh chu, tên gọi chuyên nghiệp, khiến người mua khó phân biệt thật – giả, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý nóng ruột tìm vé cận Tết.





Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua vé máy bay trực tuyến, đặc biệt qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo. Người dân nên ưu tiên đặt vé trực tiếp trên website chính thức hoặc qua tổng đài của các hãng hàng không để đảm bảo an toàn.





Trong trường hợp mua vé qua trung gian, cần lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có địa chỉ kinh doanh rõ ràng, thông tin pháp lý minh bạch và được cấp phép hoạt động. Trước khi chuyển tiền, người mua cần kiểm tra kỹ mã vé, lịch trình bay, tên hành khách và chủ động liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để xác nhận thông tin.





Tuyệt đối không chuyển thêm tiền khi được yêu cầu với lý do “chuyển nhầm”, “lỗi hệ thống” hoặc các tình huống bất thường khác.





Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng lưu giữ bằng chứng, tin nhắn, sao kê chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.





Miền Bắc sắp chuyển mưa nhỏ rải rác

Dự báo từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/12, miền Bắc sẽ chuyển sang hình thái mưa nhỏ rải rác. Khu vực miền Trung hôm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Tiền Phong online đưa tin.

Miền Bắc có thể chuyển mưa nhỏ rải rác từ đêm 23/12.

Dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/12 khả năng có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 25/12 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.





Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.