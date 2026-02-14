Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Nhà sáng lập Tập đoàn TH - Anh hùng Lao động Thái Hương khẳng định: "TH là một Tập đoàn doanh nhân yêu nước, đặt lợi ích của Tập đoàn trong lợi ích chung của quốc gia. Sứ mệnh của TH được thiết lập rõ ràng từ những ngày đầu đó là: "Vì một Việt Nam hùng cường - Vì tầm vóc Việt". Tập đoàn không ngừng nghỉ theo đuổi 5 giá trị cốt lõi: "Vì hạnh phúc đích thực", "Vì sức khỏe cộng đồng", "Hoàn toàn từ thiên nhiên", "Thân thiện với môi trường - Tư duy vượt trội", "Hài hòa lợi ích".

Nhìn lại năm 2025, những giá trị ấy đã được cụ thể hóa bằng các dấu ấn nổi bật, từ sự ghi nhận cấp Nhà nước bằng việc phong tặng danh hiệu cao quý, tăng trưởng kinh doanh bền bỉ, cho tới những bước tiến mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Danh hiệu Anh hùng Lao động - mốc son của hành trình 15 năm phụng sự

Ngày 27/12/2025, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tập đoàn TH với hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Danh hiệu cao quý này ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của TH trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng nền tảng thể lực, trí lực cho thế hệ tương lai đất nước. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH true MILK ra đời, càng làm tăng thêm ý nghĩa cho cột mốc đặc biệt này.

Trước hơn 2.200 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước, bà Thái Hương đã đại diện cho tập thể TH vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng.

Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho Tập thể TH cũng vinh danh một trong những thành tựu quan trọng và ý nghĩa nhất của TH: tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, làm thay đổi bản chất ngành sữa và đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi sạch.

TH đã đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đưa người nông dân vào một mắt xích trong chuỗi giá trị, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất của mình. TH đã thành công, điều đó xuất phát từ triết lý: Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững - đó chính là hạnh phúc đích thực. Đó là một trong những giá trị cốt lõi mà TH luôn kiên định theo đuổi.

Cùng với sự dẫn lối và thực tiễn hoạt động của TH, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 8-12 lít/người/năm (2008) lên 36 lít/người/năm hiện nay, tỷ lệ sữa tươi trên thị trường sữa dạng lỏng từ mức chỉ có 8% năm 2008, hiện đã tăng lên đến 60%.

Cũng trong năm 2025, một phần thưởng cao quý khác đã được trao tặng tới Nhà Sáng lập của TH. Ngày 4/11, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga tới bà, ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực an ninh lương thực. Đây là sự ghi nhận quốc tế đầy ý nghĩa, tiếp nối chuỗi giải thưởng uy tín mà Anh hùng Lao động Thái Hương được vinh danh trong năm 2025, như giải thưởng Nhà lãnh đạo phát triển bền vững xuất sắc 2025 Global Brand Awards (vương quốc Anh), giải thưởng Doanh nhân xuất sắc ASEAN (Singapore)…

Tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga tới Anh hùng Lao động Thái Hương.

Tăng trưởng hai con số - hơn một thập kỷ bền bỉ giữa biến động

Năm 2025, Tập đoàn TH vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số - một thành tích hiếm có trong ngành, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động, khó khăn.

Thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều thách thức: khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đại dịch COVID-19, những biến động địa chính trị,… khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy. Vượt qua những khó khăn đó, TH vẫn vững chắc dẫn đầu thị trường sữa tươi với 51,9% thị phần và duy trì đà tăng thị phần hầu hết các ngành hàng như sữa chua, nước uống sữa trái cây, trà tự nhiên... Chuỗi cửa hàng TH true mart ghi nhận doanh số vượt trội so với các năm, tiếp tục được mở rộng trên toàn quốc. Danh mục các sản phẩm cũng ngày càng mở rộng với hơn 220 sản phẩm, trong đó có sự trình làng của nhiều dòng sản phẩm thực phẩm chế biến mới TH true FOOD.

Tính đến cuối năm 2025, TH đã sở hữu đàn bò sữa chăn nuôi tập trung hơn 73.000 con. Các nhà máy chế biến và sản xuất sữa tươi sạch thuộc Tập đoàn TH đã cán mốc chế biến hơn 1 triệu lít sữa tươi/ngày. Các thương hiệu sản phẩm từ sữa tươi sạch của TH luôn nằm trong top đầu ngành sữa Việt Nam và đã chinh phục các thị trường khó tính hàng đầu thế giới.

TH sở hữu Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín đạt nhất thế giới (Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận năm 2020).

Đây cũng chính là trái ngọt của TH sau 15 năm kiên trì theo đuổi mô hình "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch", tập trung phát triển vùng nguyên liệu và chăn nuôi đàn bò sữa.

Ngoài cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín đạt kỷ lục lớn nhất thế giới năm 2020 tại Nghệ An, Tập đoàn TH hiện vận hành các trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung theo chuỗi khép kín Thanh Hóa, Cao Bằng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, An Giang,...

Đưa ly sữa Việt ra thế giới – những bước tiến quan trọng

Một trong những sự kiện nổi bật của TH năm 2025 là việc khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga – bước đi quan trọng hiện thực hóa khát vọng đưa ly sữa Việt nói chung và thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK ra thế giới.

Năm 2025 cũng ghi dấu những đóng góp xã hội bền bỉ của TH. Trong các sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hơn một triệu ly sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe của TH đã được trao tặng như những "trạm tiếp sức" dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh diễu hành và người dân tham gia đại lễ.

Sản phẩm TH tiếp sức lực lượng diễu binh, diễu hành tại sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ những cánh đồng nguyên liệu rộng lớn ở Nghệ An, những trang trại công nghệ cao, những nhà máy hiện đại trong và ngoài nước, đến ly sữa học đường và các hoạt động cộng đồng, hành trình của TH vẫn luôn xoay quanh điểm chung: phụng sự con người và đất nước bằng những giá trị bền vững.

Nhìn lại 2025, đây là năm mà những nỗ lực bền bỉ suốt 15 năm của TH đã được kết tinh thành những dấu mốc đáng tự hào và cũng là một điểm khởi đầu cho chặng đường mới, chặng đường mà Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành cùng đất nước, vì một Việt Nam hùng cường và vì tầm vóc Việt.

PV