Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Dịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
1. Đặt vé & chọn nhà xe
Đặt vé sớm qua hãng uy tín hoặc nền tảng chính thức.
Xác nhận rõ: giờ chạy – điểm đón/trả – loại xe – số ghế/giường.
Yêu cầu vé điện tử/tin nhắn xác nhận.
Tránh mua vé sang tay, vé không có thông tin chuyến.
2. Thời gian & điểm đón
Có mặt trước giờ chạy ít nhất 20–30 phút.
Xác định đúng bến/điểm trung chuyển (Tết dễ thay đổi vị trí đón).
Lưu số hotline nhà xe/phụ xe để liên hệ khi cần.
3. Hành lý
Ghi tên + số điện thoại trên túi/vali.
Đồ quý giá (tiền, giấy tờ, điện thoại) luôn mang theo người.
Không gửi chung đồ giá trị trong khoang hành lý.
Không nhận giữ hoặc mang giúp đồ người lạ.
4. An toàn trên xe
Thắt dây an toàn (nếu có).
Không thò tay, đầu ra cửa sổ.
Không xuống xe ở cao tốc hoặc điểm dừng không cho phép.
Nếu thấy lái xe chạy quá nhanh, mệt mỏi → báo phụ xe/nhà xe.
5. Sức khỏe & thoải mái
Mang thuốc say xe, thuốc cá nhân.
Chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ.
Không ăn quá no trước khi đi xe đường dài.
Đeo khẩu trang khi xe đông, kín.
6. Đi đêm – đi đường dài
Ưu tiên hãng xe lớn, có 2 tài xế thay ca.
Chia sẻ thông tin chuyến xe + biển số cho người thân.
Hỏi trước các điểm dừng nghỉ chính thức.
7. Phòng ngừa móc túi – thất lạc
Không để điện thoại, ví ở túi ngoài khi ngủ.
Hạn chế ngủ sâu nếu để đồ trên kệ chung.
Chia nhỏ tiền, để nhiều vị trí khác nhau.
