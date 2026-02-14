Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách tổng hợp các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống Camera AI trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến ngày 10/1/2026.

Hơn 2000 trường hợp vi phạm đã bị Camera AI phát hiện trong 10 ngày đầu năm 2026.

Với sự hỗ trợ của công nghệ nhận diện tiên tiến, danh sách này đã ghi nhận 2.162 trường hợp vi phạm, phản ánh chính xác tình hình giao thông thực tế trên các tuyến đường trọng điểm của Thành phố ngay trong những ngày đầu năm mới.

Việc công khai danh sách vi phạm không chỉ nhằm mục đích xử phạt mà còn là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ để người dân nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông dưới sự giám sát của các "mắt thần" công nghệ.

Hướng dẫn các bước xác nhận và nộp phạt qua ứng dụng iHanoi.

Chủ phương tiện vi phạm hiện có hai lựa chọn linh hoạt để thực hiện nghĩa vụ của mình. Cách thứ nhất là trực tiếp đến trụ sở các Đội CSGT để làm việc theo quy trình truyền thống. Tuy nhiên, phương án thứ hai đang được cơ quan chức năng khuyến khích mạnh mẽ là xử lý trực tuyến toàn trình thông qua ứng dụng iHanoi.

Việc xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực TTATGT đường bộ trên ứng dụng iHanoi cũng là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Người dân không phải trực tiếp đến cơ quan Công an, giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh, đồng thời góp phần minh bạch, đơn giản hóa thủ tục trong xử lý vi phạm TTATGT.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

DANH SÁCH VI PHẠM Ô TÔ THỜI GIAN TỪ 01/01/2026 ĐẾN 10/01/2026 STT BIỂN KIỂM SOÁT THỜI GIAN VI PHẠM GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.