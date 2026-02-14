Mới nhất
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Thứ bảy, 18:28 14/02/2026
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách tổng hợp các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống Camera AI trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến ngày 10/1/2026. 

Hà Nội Công bố danh sách vi phạm giao thông qua Camera AI từ 1 / 1 đến 10 / 1 / 2026 - Ảnh 1.

Hơn 2000 trường hợp vi phạm đã bị Camera AI phát hiện trong 10 ngày đầu năm 2026.

Với sự hỗ trợ của công nghệ nhận diện tiên tiến, danh sách này đã ghi nhận 2.162 trường hợp vi phạm, phản ánh chính xác tình hình giao thông thực tế trên các tuyến đường trọng điểm của Thành phố ngay trong những ngày đầu năm mới. 

Việc công khai danh sách vi phạm không chỉ nhằm mục đích xử phạt mà còn là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ để người dân nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông dưới sự giám sát của các "mắt thần" công nghệ.

Hà Nội Công bố danh sách vi phạm giao thông qua Camera AI từ 1 / 1 đến 10 / 1 / 2026 - Ảnh 2.

Hướng dẫn các bước xác nhận và nộp phạt qua ứng dụng iHanoi.

Chủ phương tiện vi phạm hiện có hai lựa chọn linh hoạt để thực hiện nghĩa vụ của mình. Cách thứ nhất là trực tiếp đến trụ sở các Đội CSGT để làm việc theo quy trình truyền thống. Tuy nhiên, phương án thứ hai đang được cơ quan chức năng khuyến khích mạnh mẽ là xử lý trực tuyến toàn trình thông qua ứng dụng iHanoi.

Việc xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực TTATGT đường bộ trên ứng dụng iHanoi cũng là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Người dân không phải trực tiếp đến cơ quan Công an, giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh, đồng thời góp phần minh bạch, đơn giản hóa thủ tục trong xử lý vi phạm TTATGT.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

DANH SÁCH VI PHẠM MÔ TÔ, XE MÁY
STTBIỂN KIỂM SOÁTTHỜI GIAN VI PHẠM
111AU-030.96T08-01-202607:54
211F1-9970T09-01-202612:45
311H1-148.96T09-01-202607:39
412AA-494.21T03-01-202616:01
512L1-281.92T09-01-202615:41
612P1-212.23T10-01-202608:36
712P1-7839T07-01-202623:16
813F1-2700T07-01-202611:28
914AA-401.64T06-01-202621:34
1014AU-094.66T10-01-202615:20
1114B1-611.54T01-01-202613:15
1214P3-5767T10-01-202605:06
1314Z1-400.55T09-01-202616:38
1415AB-096.82T06-01-202623:53
1515AB-241.04T08-01-202613:15
1615AE-132.11T06-01-202601:44
1715AK-059.36T07-01-202616:01
1815AL-043.82T06-01-202623:53
1915AS-083.86T06-01-202621:08
2015B1-130.76T01-01-202607:47
2115C1-540.68T09-01-202614:10
2216F7-4614T05-01-202611:39
2317AA-839.72T08-01-202611:38
2417AA-983.92T09-01-202613:20
2517AG-074.54T06-01-202623:28
2617AH-051.65T08-01-202620:56
2717B1-492.91T01-01-202607:27
2817B3-213.11T04-01-202617:14
2917B5-664.66T08-01-202616:26
3017B6-477.87T04-01-202616:35
3117B7-083.56T10-01-202607:01
3217B7-583.25T08-01-202600:44
3317B8-163.44T05-01-202613:41
3417F4-2535T06-01-202611:50
3518B1-155.94T10-01-202612:04
3618B1-168.06T08-01-202617:15
3718B1-734.79T07-01-202621:23
3818B2-067.43T06-01-202608:20
3918B2-230.59T08-01-202606:27
4018B2-380.82T04-01-202609:40
4118D1-151.29T04-01-202608:37
4218E1-262.79T07-01-202610:31
4318E1-416.25T01-01-202609:17
4418F1-041.88T09-01-202615:38
4518F1-332.53T08-01-202622:40
4618F1-490.61T01-01-202612:49
4718FA-069.84T10-01-202604:49
4818FA-096.56T10-01-202616:30
4918G1-031.88T05-01-202612:11
5018G1-239.32T05-01-202611:42
5118GA-071.95T01-01-202612:27
5218H1-561.40T05-01-202610:47
5318L1-629.54T09-01-202620:42
5418P4-4496T01-01-202609:22
5518P8-1914T01-01-202606:41
5618X1-4924T05-01-202610:14
5719AA-198.39T10-01-202602:56
5819AA-518.22T09-01-202614:20
5919AE-063.76T07-01-202612:07
6019AE-076.69T01-01-202603:50
6119AK-021.94T01-01-202613:23
6219AM-054.12T09-01-202613:53
6319B1-654.36T06-01-202613:55
6419C1-464.81T04-01-202616:03
6519F1-223.35T08-01-202608:52
6619F1-245.43T05-01-202608:07
6719G1-536.22T06-01-202622:20
6819K1-161.89T04-01-202618:19
6919K7-6660T09-01-202613:39
7019L1-239.11T06-01-202608:02
7119N1-350.14T09-01-202612:52
7219R1-9109T10-01-202607:45
7319T1-9458T09-01-202616:29
7420B1-297.04T06-01-202609:05
7520B1-620.25T01-01-202615:02
7620H1-121.02T06-01-202609:02
7721B1-482.42T08-01-202623:55
7821BA-125.20T08-01-202621:51
7921D1-050.08T09-01-202614:46
8021F1-243.80T07-01-202613:18
8121K1-593.96T05-01-202611:51
8221K1-635.42T01-01-202603:05
8321LA-046.15T06-01-202601:45
8421T8-6666T05-01-202610:01
8522F1-321.29T05-01-202610:01
8622F1-402.67T09-01-202614:28
8722SA-071.23T09-01-202602:51
8823K2-1942T08-01-202608:07
8923K2-2824T10-01-202608:27
9024B1-566.86T05-01-202610:40
9124B2-684.44T01-01-202614:11
9224B2-773.78T09-01-202611:34
9324S1-1611T08-01-202608:09
9426B1-342.35T09-01-202611:38
9526H1-022.35T07-01-202612:26
9627B1-362.73T08-01-202612:03
9728E1-039.14T06-01-202622:14
9828FC-022.54T10-01-202602:56
9928FN-055.97T05-01-202608:23
10028H1-409.37T07-01-202620:09
10128H1-503.32T08-01-202600:02
10229A1-044.66T01-01-202609:56
10329A1-117.27T10-01-202607:40
10429A1-162.64T08-01-202622:17
10529A1-296.85T06-01-202621:08
10629A1-311.10T10-01-202610:04
10729A1-323.87T04-01-202616:41
10829A1-337.10T06-01-202622:30
10929A1-337.10T06-01-202601:00
11029AA-052.55T01-01-202611:15
11129AA-192.22T07-01-202611:49
11229AA-242.87T05-01-202611:15
11329AA-256.42T07-01-202615:12
11429AA-264.40T09-01-202613:06
11529AA-430.14T01-01-202614:28
11629AA-435.37T01-01-202607:25
11729AA-453.37T05-01-202612:59
11829AA-458.06T06-01-202609:03
11929AA-553.45T06-01-202613:06
12029AA-556.70T01-01-202611:08
12129AA-622.10T09-01-202601:12
12229AA-638.69T05-01-202612:01
12329AA-638.69T04-01-202610:50
12429AA-676.58T05-01-202612:28
12529AA-766.02T05-01-202611:50
12629AA-867.78T08-01-202623:14
12729AA-890.12T10-01-202609:37
12829AA-901.03T07-01-202616:38
12929AA-916.67T07-01-202616:04
13029AB-016.97T10-01-202615:49
13129AB-016.97T01-01-202615:59
13229AB-026.46T01-01-202614:56
13329AB-030.54T08-01-202611:51
13429AB-067.71T04-01-202616:44
13529AB-223.05T07-01-202611:37
13629AB-247.59T08-01-202609:16
13729AB-256.26T09-01-202607:13
13829AB-256.26T05-01-202613:39
13929AB-256.39T09-01-202612:45
14029AB-266.04T01-01-202610:39
14129AB-266.99T10-01-202608:24
14229AB-266.99T05-01-202606:27
14329AB-268.56T06-01-202606:51
14429AB-872.58T01-01-202612:03
14529AB-970.53T09-01-202615:28
14629AC-009.64T06-01-202608:52
14729AC-034.47T10-01-202602:04
14829AC-096.56T10-01-202602:58
14929AC-333.21T10-01-202602:42
15029AC-377.85T04-01-202616:21
15129AC-384.57T01-01-202614:01
15229AC-411.80T08-01-202612:04
15329AC-481.52T08-01-202612:49
15429AC-515.11T08-01-202610:30
15529AC-551.97T09-01-202614:21
15629AC-560.60T01-01-202606:56
15729AC-583.36T08-01-202623:53
15829AC-583.36T06-01-202600:27
15929AC-615.91T06-01-202600:25
16029AC-638.14T06-01-202620:39
16129AC-657.79T01-01-202606:31
16229AC-814.62T01-01-202611:59
16329AC-950.11T07-01-202613:34
16429AD-097.90T08-01-202619:51
16529AD-123.03T08-01-202611:11
16629AD-138.93T08-01-202612:40
16729AD-153.59T07-01-202612:14
16829AD-162.33T09-01-202613:55
16929AD-164.56T05-01-202611:21
17029AD-172.09T10-01-202610:59
17129AD-182.25T06-01-202621:23
17229AD-206.70T10-01-202609:46
17329AD-209.53T09-01-202611:37
17429AD-263.95T07-01-202617:15
17529AD-272.06T07-01-202620:26
17629AD-420.72T01-01-202612:48
17729AD-532.11T06-01-202621:58
17829AD-534.73T06-01-202623:02
17929AD-606.82T05-01-202611:09
18029AD-609.29T05-01-202612:08
18129AD-632.54T08-01-202611:01
18229AD-641.53T06-01-202621:08
18329AD-692.90T09-01-202620:10
18429AD-714.49T01-01-202603:19
18529AD-793.53T04-01-202607:17
18629AD-807.46T07-01-202616:12
18729AD-853.73T08-01-202608:23
18829AD-896.69T05-01-202616:46
18929AD-955.12T10-01-202609:34
19029AE-076.97T10-01-202603:18
19129AE-150.48T07-01-202614:23
19229AE-164.81T04-01-202616:00
19329AE-262.81T06-01-202611:36
19429AE-264.24T05-01-202610:22
19529AE-264.43T08-01-202610:54
19629AE-405.12T06-01-202608:43
19729AE-415.32T07-01-202612:46
19829AE-443.61T06-01-202615:41
19929AE-458.61T06-01-202602:19
20029AE-470.58T08-01-202606:49
20129AE-478.06T08-01-202616:42
20229AH-077.70T10-01-202620:39
20329AL-028.05T07-01-202611:49
20429AM-072.11T08-01-202608:59
20529AP-027.08T08-01-202607:11
20629AS-039.34T10-01-202601:34
20729AX-003.01T10-01-202600:40
20829B1-044.97T07-01-202613:58
20929B1-053.45T04-01-202610:59
21029B1-086.89T10-01-202609:57
21129B1-108.41T07-01-202612:00
21229B1-108.41T05-01-202612:05
21329B1-119.76T01-01-202609:17
21429B1-120.59T09-01-202614:49
21529B1-133.58T01-01-202607:46
21629B1-141.58T04-01-202610:26
21729B1-157.29T07-01-202606:43
21829B1-186.28T10-01-202622:19
21929B1-205.07T10-01-202609:22
22029B1-221.39T08-01-202608:59
22129B1-221.39T06-01-202609:17
22229B1-245.00T04-01-202616:24
22329B1-285.37T05-01-202608:38
22429B1-322.97T09-01-202606:52
22529B1-345.25T04-01-202609:08
22629B1-352.17T01-01-202613:43
22729B1-419.73T01-01-202609:34
22829B1-420.70T06-01-202606:24
22929B1-455.37T09-01-202616:06
23029B1-488.70T08-01-202612:19
23129B1-490.70T04-01-202617:21
23229B1-532.45T01-01-202606:24
23329B1-550.05T10-01-202615:37
23429B1-561.94T05-01-202613:38
23529B1-565.32T06-01-202608:16
23629B1-574.39T05-01-202613:56
23729B1-631.94T09-01-202609:13
23829B1-631.94T01-01-202615:41
23929B1-637.62T09-01-202607:56
24029B1-658.12T05-01-202608:28
24129B1-669.53T04-01-202616:13
24229B1-698.60T01-01-202607:30
24329B1-706.71T09-01-202623:00
24429B1-710.02T09-01-202616:23
24529B1-748.16T08-01-202616:30
24629B1-775.02T10-01-202608:08
24729B1-806.67T08-01-202606:05
24829B1-830.55T05-01-202608:15
24929B1-840.72T10-01-202616:49
25029B1-864.49T08-01-202612:30
25129B1-881.90T06-01-202619:12
25229B1-889.01T07-01-202614:32
25329B1-893.52T07-01-202616:23
25429B1-910.25T01-01-202611:30
25529B1-917.14T04-01-202617:07
25629B1-935.61T01-01-202611:23
25729B1-940.69T05-01-202621:23
25829B1-962.12T08-01-202609:17
25929B1-967.32T01-01-202608:50
26029B1-976.23T01-01-202611:56
26129B1-988.09T08-01-202608:31
26229B1-994.12T09-01-202607:01
26329B2-011.82T08-01-202609:58
26429B2-024.15T06-01-202621:20
26529B2-064.00T10-01-202610:28
26629B2-064.98T09-01-202608:04
26729B2-075.36T03-01-202616:03
26829B2-088.17T01-01-202608:05
26929B2-096.51T07-01-202612:11
27029B2-123.15T07-01-202615:51
27129B2-131.25T05-01-202611:13
27229B2-131.75T07-01-202620:00
27329B2-144.95T09-01-202616:39
27429B2-151.84T08-01-202616:30
27529B2-168.43T10-01-202609:10
27629B2-173.96T01-01-202612:40
27729B2-176.03T09-01-202608:55
27829B2-179.83T09-01-202615:43
27929B2-181.94T07-01-202611:05
28029B2-222.21T08-01-202621:09
28129B2-229.32T05-01-202621:33
28229B2-235.24T08-01-202616:59
28329B2-236.50T07-01-202610:54
28429B2-252.17T01-01-202609:10
28529B2-252.79T09-01-202614:57
28629B2-268.73T08-01-202603:34
28729B2-268.73T06-01-202600:28
28829B2-268.80T01-01-202611:54
28929B2-285.62T08-01-202610:15
29029B2-294.04T09-01-202612:01
29129B2-295.95T06-01-202620:34
29229B2-317.37T10-01-202607:15
29329B2-320.77T07-01-202603:48
29429BA-008.65T10-01-202620:31
29529BA-016.62T06-01-202611:32
29629BA-028.29T10-01-202608:53
29729BA-032.80T08-01-202622:25
29829BA-034.69T05-01-202610:48
29929BA-080.05T04-01-202610:56
30029BA-082.73T10-01-202615:16
30129BA-094.12T10-01-202614:59
30229BA-103.41T06-01-202620:27
30329BA-107.94T07-01-202612:37
30429BA-108.53T06-01-202601:10
30529BB-081.18T09-01-202608:52
30629BC-012.89T06-01-202603:38
30729BC-016.99T10-01-202607:13
30829BC-028.05T07-01-202618:04
30929BC-035.89T04-01-202608:46
31029BC-040.16T08-01-202621:04
31129BC-046.15T05-01-202610:05
31229BC-050.21T06-01-202616:52
31329BC-060.66T10-01-202616:12
31429BC-079.84T08-01-202620:09
31529BC-092.75T01-01-202609:44
31629BC-107.98T05-01-202611:49
31729BC-200.83T07-01-202616:29
31829BC-201.57T06-01-202611:54
31929BD-011.91T08-01-202623:37
32029BD-013.97T09-01-202611:53
32129BD-039.97T06-01-202600:15
32229BD-044.32T05-01-202612:07
32329BD-050.08T08-01-202610:58
32429BD-075.84T08-01-202610:44
32529BD-095.57T01-01-202610:14
32629BD-133.92T07-01-202615:56
32729BD-150.11T09-01-202601:03
32829BD-151.35T04-01-202618:26
32929BD-167.73T07-01-202611:28
33029BF-001.75T05-01-202610:56
33129BF-028.35T01-01-202612:19
33229BF-030.04T08-01-202607:50
33329BF-033.52T06-01-202621:39
33429BF-044.41T01-01-202613:27
33529BF-045.58T06-01-202610:14
33629BF-048.44T06-01-202609:40
33729BF-048.94T08-01-202608:55
33829BF-051.33T06-01-202613:57
33929BF-063.82T05-01-202614:28
34029BF-067.25T07-01-202623:00
34129BF-067.58T06-01-202612:48
34229BF-068.95T07-01-202615:22
34329BF-078.21T10-01-202610:52
34429BF-093.05T01-01-202612:09
34529BF-097.67T06-01-202614:52
34629BF-100.73T05-01-202611:38
34729BF-108.79T05-01-202612:21
34829BF-116.49T08-01-202623:46
34929BF-119.54T06-01-202609:22
35029BF-119.74T09-01-202608:44
35129BF-119.74T06-01-202609:23
35229BF-121.37T01-01-202611:48
35329BF-123.10T10-01-202610:18
35429BF-138.55T05-01-202612:04
35529BF-138.57T09-01-202606:49
35629BF-138.84T07-01-202611:02
35729BF-143.77T01-01-202615:28
35829BF-145.11T01-01-202613:22
35929BG-078.56T07-01-202610:27
36029BH-006.75T09-01-202622:18
36129BH-023.41T10-01-202608:12
36229BH-044.60T08-01-202615:14
36329BH-055.21T07-01-202612:50
36429BH-156.91T05-01-202620:34
36529BH-195.82T10-01-202608:54
36629BK-002.68T05-01-202620:25
36729BK-004.40T05-01-202611:48
36829BK-012.10T01-01-202614:15
36929BK-019.44T09-01-202616:03
37029BK-068.76T01-01-202609:00
37129BK-142.32T01-01-202609:38
37229BK-149.43T09-01-202612:34
37329BL-006.36T10-01-202609:47
37429BL-014.78T09-01-202618:51
37529BL-017.25T08-01-202611:13
37629BL-027.67T09-01-202606:58
37729BM-015.97T01-01-202608:51
37829BM-017.40T06-01-202615:01
37929BM-029.46T05-01-202616:23
38029BM-034.47T01-01-202614:22
38129BM-037.32T01-01-202611:42
38229BM-053.34T08-01-202607:34
38329BM-060.63T01-01-202603:26
38429BN-030.05T05-01-202611:22
38529C1-000.04T08-01-202610:52
38629C1-002.88T07-01-202613:03
38729C1-021.92T01-01-202606:40
38829C1-032.37T08-01-202614:58
38929C1-069.03T01-01-202614:59
39029C1-077.66T01-01-202606:55
39129C1-078.75T10-01-202613:57
39229C1-094.86T07-01-202618:13
39329C1-214.55T10-01-202607:02
39429C1-237.95T08-01-202609:26
39529C1-244.64T09-01-202611:35
39629C1-244.64T06-01-202608:30
39729C1-250.16T05-01-202613:55
39829C1-267.10T04-01-202608:57
39929C1-306.46T07-01-202614:16
40029C1-306.98T08-01-202608:14
40129C1-306.98T06-01-202608:17
40229C1-312.33T10-01-202620:36
40329C1-342.21T01-01-202611:40
40429C1-379.20T08-01-202615:46
40529C1-422.40T03-01-202616:03
40629C1-444.39T06-01-202621:26
40729C1-460.63T01-01-202610:52
40829C1-464.78T07-01-202612:52
40929C1-470.84T04-01-202610:03
41029C1-509.47T06-01-202610:33
41129C1-544.19T06-01-202609:30
41229C1-592.93T07-01-202616:29
41329C1-595.65T01-01-202612:46
41429C1-603.89T06-01-202610:49
41529C1-624.01T08-01-202609:28
41629C1-626.41T04-01-202619:07
41729C1-655.47T10-01-202607:46
41829C1-668.17T08-01-202609:35
41929C1-692.52T06-01-202609:02
42029C1-700.30T06-01-202616:40
42129C1-704.15T10-01-202608:52
42229C1-714.60T07-01-202611:49
42329C1-720.10T06-01-202609:25
42429C1-720.10T01-01-202610:22
42529C1-722.64T07-01-202602:59
42629C1-726.27T01-01-202610:21
42729C1-744.32T04-01-202616:50
42829C1-764.88T09-01-202607:36
42929C1-770.64T07-01-202616:52
43029C1-778.33T05-01-202612:06
43129C1-787.11T07-01-202613:00
43229C1-787.59T06-01-202610:34
43329C1-787.59T01-01-202610:25
43429C1-791.50T07-01-202603:25
43529C1-791.79T01-01-202612:16
43629C1-815.79T08-01-202611:33
43729C1-822.64T01-01-202609:58
43829C1-825.08T07-01-202617:40
43929C1-859.01T09-01-202612:15
44029C1-861.80T07-01-202616:34
44129C1-888.85T07-01-202611:31
44229C1-889.93T01-01-202613:10
44329C1-890.59T01-01-202610:58
44429C1-890.99T09-01-202612:42
44529C1-893.79T08-01-202610:48
44629C1-896.07T07-01-202616:23
44729C1-923.68T08-01-202611:26
44829C1-925.78T06-01-202608:19
44929C1-944.89T08-01-202609:35
45029C1-960.90T08-01-202614:00
45129C1-967.46T10-01-202603:38
45229C1-972.07T10-01-202605:12
45329C1-981.89T07-01-202622:53
45429C1-987.33T05-01-202613:40
45529C1-992.38T08-01-202623:14
45629C2-007.55T04-01-202616:20
45729C2-007.65T06-01-202601:00
45829C2-025.07T10-01-202600:24
45929C2-027.25T05-01-202608:21
46029C2-032.42T09-01-202613:32
46129C2-062.31T07-01-202613:48
46229C2-069.64T09-01-202614:03
46329D1-002.87T08-01-202616:15
46429D1-016.08T05-01-202619:33
46529D1-038.70T06-01-202611:35
46629D1-049.06T08-01-202609:05
46729D1-049.06T01-01-202610:19
46829D1-060.42T05-01-202610:12
46929D1-062.12T09-01-202607:33
47029D1-079.96T08-01-202620:34
47129D1-131.17T09-01-202611:30
47229D1-134.00T05-01-202610:47
47329D1-134.66T09-01-202607:45
47429D1-166.31T06-01-202608:26
47529D1-216.94T09-01-202614:32
47629D1-234.56T04-01-202609:16
47729D1-236.74T08-01-202614:28
47829D1-253.24T10-01-202617:06
47929D1-270.98T09-01-202612:49
48029D1-276.78T08-01-202609:52
48129D1-287.14T08-01-202616:11
48229D1-320.91T09-01-202605:57
48329D1-327.61T10-01-202615:18
48429D1-328.91T05-01-202610:37
48529D1-335.36T04-01-202619:30
48629D1-339.04T08-01-202615:20
48729D1-343.55T05-01-202620:15
48829D1-345.32T06-01-202608:06
48929D1-396.12T05-01-202610:17
49029D1-419.83T10-01-202613:30
49129D1-455.89T06-01-202609:16
49229D1-478.89T05-01-202610:55
49329D1-545.20T10-01-202608:02
49429D1-564.92T01-01-202615:59
49529D1-572.69T01-01-202611:34
49629D1-583.43T01-01-202610:53
49729D1-584.89T10-01-202607:19
49829D1-605.45T04-01-202619:36
49929D1-614.06T05-01-202608:23
50029D1-644.52T05-01-202611:58
50129D1-653.09T04-01-202619:19
50229D1-672.89T05-01-202610:39
50329D1-678.04T07-01-202616:29
50429D1-698.75T07-01-202612:19
50529D1-772.73T08-01-202608:00
50629D1-781.20T06-01-202611:39
50729D1-799.55T05-01-202613:47
50829D1-813.81T05-01-202621:30
50929D1-814.01T09-01-202608:09
51029D1-822.63T05-01-202610:33
51129D1-833.10T08-01-202615:03
51229D1-833.56T08-01-202613:43
51329D1-838.06T05-01-202615:39
51429D1-853.99T01-01-202609:24
51529D1-855.16T08-01-202621:48
51629D1-861.34T05-01-202618:40
51729D1-895.66T08-01-202610:02
51829D1-910.85T08-01-202615:12
51929D1-934.31T10-01-202617:05
52029D1-934.75T05-01-202610:02
52129D1-946.11T06-01-202608:44
52229D1-994.37T06-01-202620:04
52329D1-994.56T09-01-202618:02
52429D2-039.56T01-01-202611:36
52529D2-054.94T01-01-202608:10
52629D2-055.17T07-01-202607:06
52729D2-055.36T10-01-202609:06
52829D2-059.27T05-01-202612:06
52929D2-064.17T05-01-202611:13
53029D2-065.10T01-01-202606:56
53129D2-065.61T04-01-202616:37
53229D2-086.99T05-01-202611:25
53329D2-118.35T10-01-202612:14
53429D2-118.67T01-01-202609:34
53529D2-119.04T08-01-202616:20
53629D2-134.79T05-01-202614:27
53729D2-141.35T06-01-202620:03
53829D2-153.84T06-01-202608:01
53929D2-153.84T04-01-202609:33
54029D2-163.77T05-01-202619:14
54129D2-163.92T09-01-202621:32
54229D2-166.27T05-01-202614:15
54329D2-182.62T10-01-202610:04
54429D2-187.41T07-01-202612:05
54529D2-189.97T04-01-202616:34
54629D2-191.20T06-01-202608:31
54729D2-192.23T01-01-202610:42
54829D2-192.28T05-01-202611:30
54929D2-192.80T01-01-202610:24
55029D2-231.02T01-01-202610:23
55129D2-243.00T07-01-202611:01
55229D2-257.11T05-01-202610:36
55329D2-260.76T10-01-202600:17
55429D2-262.30T01-01-202609:31
55529D2-269.90T06-01-202610:58
55629D2-291.86T05-01-202613:31
55729D2-291.87T06-01-202600:47
55829D2-295.58T04-01-202616:26
55929D2-304.84T06-01-202610:26
56029D2-306.94T10-01-202607:53
56129D2-308.76T08-01-202610:47
56229D2-308.76T06-01-202610:40
56329D2-346.51T04-01-202617:04
56429D2-351.19T09-01-202616:50
56529D2-353.48T05-01-202618:06
56629D2-355.67T01-01-202611:10
56729D2-357.58T08-01-202609:15
56829D2-372.63T01-01-202609:11
56929D2-378.25T05-01-202611:54
57029D2-381.64T04-01-202616:13
57129D2-402.10T06-01-202607:19
57229D2-419.15T05-01-202610:28
57329D2-422.39T01-01-202608:00
57429D2-428.95T10-01-202609:07
57529D2-454.11T07-01-202613:09
57629D2-456.53T07-01-202611:20
57729D2-477.27T05-01-202610:17
57829D2-491.37T04-01-202616:43
57929D2-494.47T05-01-202615:51
58029D2-506.11T04-01-202608:04
58129D2-526.37T01-01-202614:15
58229D2-536.62T04-01-202616:14
58329D2-544.02T06-01-202621:49
58429D2-547.73T08-01-202608:54
58529D2-568.68T06-01-202621:57
58629D2-580.17T10-01-202615:57
58729D2-580.50T05-01-202613:27
58829D2-588.39T08-01-202600:03
58929D2-588.40T10-01-202608:44
59029D2-592.70T07-01-202617:14
59129D2-604.52T06-01-202622:05
59229D2-607.92T08-01-202622:40
59329D2-610.35T09-01-202600:30
59429D2-615.57T07-01-202611:16
59529D2-632.01T05-01-202613:26
59629D2-657.38T10-01-202615:57
59729D2-664.23T01-01-202609:24
59829D2-668.05T04-01-202617:06
59929D2-673.42T08-01-202610:23
60029D2-676.20T05-01-202619:36
60129D2-676.92T09-01-202612:03
60229D2-686.77T05-01-202620:22
60329D2-688.27T09-01-202616:37
60429D2-692.76T07-01-202603:20
60529D2-696.62T09-01-202615:14
60629D2-713.15T04-01-202618:03
60729D2-725.65T05-01-202611:54
60829D2-729.42T06-01-202608:07
60929D2-735.24T09-01-202614:25
61029D2-754.39T05-01-202608:16
61129D2-757.04T01-01-202612:47
61229D2-764.91T01-01-202610:59
61329D2-765.57T01-01-202611:17
61429D2-772.64T07-01-202603:14
61529D2-774.94T05-01-202608:00
61629D2-786.10T07-01-202611:40
61729D2-795.28T09-01-202600:12
61829E1-017.00T06-01-202614:00
61929E1-065.61T08-01-202609:35
62029E1-142.16T01-01-202614:31
62129E1-293.08T01-01-202615:37
62229E1-363.11T01-01-202615:49
62329E1-366.21T08-01-202622:38
62429E1-374.22T04-01-202619:35
62529E1-499.00T01-01-202615:43
62629E1-575.63T05-01-202612:11
62729E1-608.02T10-01-202611:28
62829E1-635.17T05-01-202611:12
62929E1-709.30T09-01-202612:47
63029E1-723.69T09-01-202607:57
63129E1-783.91T09-01-202615:29
63229E1-847.93T08-01-202614:22
63329E1-941.63T01-01-202610:06
63429E1-979.83T10-01-202622:52
63529E1-981.18T08-01-202620:35
63629E1-990.64T04-01-202618:04
63729E1-990.79T04-01-202619:15
63829E2-018.01T10-01-202610:09
63929E2-024.70T09-01-202607:48
64029E2-034.97T01-01-202606:46
64129E2-039.12T06-01-202612:58
64229E2-039.12T05-01-202613:13
64329E2-042.40T07-01-202611:57
64429E2-052.08T05-01-202611:30
64529E2-077.91T06-01-202621:33
64629E2-139.21T05-01-202613:43
64729E2-167.55T04-01-202616:08
64829E2-169.60T10-01-202623:41
64929E2-181.39T01-01-202608:50
65029E2-192.36T05-01-202610:16
65129E2-228.88T05-01-202618:11
65229E2-268.26T01-01-202606:46
65329E2-302.44T05-01-202618:43
65429E2-339.08T01-01-202609:55
65529E2-407.55T10-01-202607:30
65629E2-434.72T01-01-202610:02
65729E2-450.43T04-01-202619:06
65829E2-520.07T05-01-202611:19
65929E2-522.35T01-01-202612:50
66029E2-553.43T01-01-202609:24
66129E2-582.03T04-01-202619:10
66229E2-587.57T06-01-202600:31
66329E2-592.75T08-01-202600:45
66429E2-605.55T07-01-202613:35
66529E2-631.57T01-01-202609:47
66629E2-633.90T06-01-202613:48
66729E2-638.66T08-01-202615:04
66829E2-659.47T08-01-202612:03
66929E2-695.46T01-01-202611:39
67029E2-698.04T08-01-202608:10
67129E2-739.59T10-01-202603:31
67229E2-765.90T10-01-202605:13
67329E2-774.09T08-01-202608:47
67429E2-774.71T06-01-202620:53
67529E2-777.79T05-01-202610:05
67629E2-778.89T10-01-202608:56
67729E2-786.83T09-01-202613:09
67829E2-804.83T01-01-202611:20
67929E2-841.77T08-01-202620:38
68029E2-883.37T10-01-202614:28
68129E2-889.93T01-01-202608:51
68229E2-925.93T09-01-202607:53
68329E2-929.22T09-01-202622:38
68429E2-929.26T08-01-202608:22
68529E2-960.63T05-01-202611:15
68629E2-963.66T08-01-202611:05
68729E2-973.62T09-01-202611:18
68829E2-997.52T06-01-202621:06
68929E3-003.68T01-01-202612:26
69029F1-020.58T10-01-202609:35
69129F1-028.60T07-01-202611:31
69229F1-028.75T01-01-202606:53
69329F1-037.24T06-01-202613:59
69429F1-085.45T09-01-202608:48
69529F1-113.90T01-01-202614:27
69629F1-137.69T01-01-202611:51
69729F1-155.01T01-01-202608:03
69829F1-182.53T06-01-202615:56
69929F1-207.91T06-01-202622:32
70029F1-228.07T09-01-202605:28
70129F1-254.02T09-01-202614:21
70229F1-288.60T01-01-202609:46
70329F1-310.72T05-01-202612:17
70429F1-350.95T07-01-202620:00
70529F1-365.42T01-01-202608:19
70629F1-368.49T06-01-202614:51
70729F1-376.80T09-01-202609:02
70829F1-392.61T09-01-202609:49
70929F1-397.04T01-01-202609:11
71029F1-398.54T10-01-202607:30
71129F1-406.37T09-01-202607:37
71229F1-413.95T05-01-202611:20
71329F1-458.90T06-01-202614:03
71429F1-467.54T07-01-202611:39
71529F1-468.62T07-01-202612:04
71629F1-468.62T05-01-202611:35
71729F1-469.87T09-01-202616:01
71829F1-478.78T09-01-202600:25
71929F1-482.99T07-01-202611:42
72029F1-512.22T08-01-202616:16
72129F1-513.46T01-01-202610:34
72229F1-531.37T01-01-202608:05
72329F1-535.23T09-01-202620:36
72429F1-551.01T06-01-202612:50
72529F1-562.80T01-01-202613:07
72629F1-583.47T10-01-202621:46
72729F1-602.60T08-01-202607:33
72829F1-607.05T06-01-202608:32
72929F1-607.05T01-01-202610:10
73029F1-607.23T08-01-202620:09
73129F1-607.23T05-01-202610:05
73229F1-612.70T10-01-202607:47
73329F1-619.81T01-01-202613:21
73429F1-627.47T01-01-202614:51
73529F1-629.97T01-01-202611:04
73629F1-659.60T05-01-202611:39
73729F1-672.13T07-01-202611:53
73829F1-674.82T04-01-202608:55
73929F1-675.51T05-01-202611:52
74029F2-7538T10-01-202609:15
74129F3-6197T06-01-202610:44
74229F4-0035T01-01-202607:36
74329F4-1113T09-01-202621:55
74429F5-3226T05-01-202611:57
74529F5-9990T08-01-202615:36
74629F6-3882T05-01-202608:21
74729F6-9276T09-01-202612:07
74829F8-6989T09-01-202612:17
74929F8-6989T06-01-202608:52
75029FC-0092T01-01-202612:32
75129G1-020.75T08-01-202609:03
75229G1-044.57T04-01-202609:28
75329G1-096.58T06-01-202616:04
75429G1-110.10T07-01-202613:49
75529G1-116.61T07-01-202614:39
75629G1-136.47T04-01-202609:38
75729G1-156.61T09-01-202616:44
75829G1-163.18T09-01-202616:41
75929G1-193.12T06-01-202614:26
76029G1-275.81T04-01-202610:31
76129G1-365.00T07-01-202612:23
76229G1-365.00T05-01-202611:04
76329G1-384.00T06-01-202617:07
76429G1-416.28T07-01-202615:24
76529G1-478.58T06-01-202608:12
76629G1-507.87T05-01-202610:59
76729G1-514.68T09-01-202612:04
76829G1-523.93T07-01-202620:32
76929G1-557.02T08-01-202607:54
77029G1-590.14T08-01-202615:42
77129G1-666.17T10-01-202615:47
77229G1-683.14T07-01-202612:09
77329G1-704.60T09-01-202611:40
77429G1-727.08T08-01-202609:36
77529G1-729.16T05-01-202621:38
77629G1-779.99T07-01-202623:01
77729G1-792.56T09-01-202612:41
77829G1-839.37T09-01-202611:32
77929G1-856.87T09-01-202613:38
78029G1-863.63T07-01-202616:53
78129G1-949.76T05-01-202612:15
78229G2-015.67T01-01-202612:28
78329G2-029.36T05-01-202610:55
78429G2-030.43T10-01-202611:57
78529G2-075.34T08-01-202608:29
78629G2-137.97T05-01-202610:17
78729H1-049.82T05-01-202603:31
78829H1-123.17T07-01-202612:23
78929H1-171.95T04-01-202610:30
79029H1-181.37T05-01-202608:19
79129H1-217.32T01-01-202609:39
79229H1-236.80T09-01-202601:08
79329H1-261.76T08-01-202607:02
79429H1-2629T05-01-202613:51
79529H1-264.88T05-01-202615:24
79629H1-2881T05-01-202611:43
79729H1-302.78T09-01-202620:06
79829H1-3833T07-01-202622:10
79929H1-442.84T09-01-202604:38
80029H1-485.73T09-01-202613:58
80129H1-522.37T01-01-202608:07
80229H1-524.04T06-01-202608:09
80329H1-534.31T08-01-202615:00
80429H1-548.72T05-01-202610:20
80529H1-752.18T10-01-202608:23
80629H1-757.71T05-01-202612:08
80729H1-874.91T06-01-202614:51
80829H1-913.80T04-01-202608:01
80929H1-925.10T05-01-202608:22
81029H1-959.84T06-01-202620:08
81129H1-968.85T07-01-202622:03
81229H2-046.77T10-01-202616:01
81329H2-098.03T04-01-202619:21
81429H2-1478T10-01-202614:38
81529H2-150.65T06-01-202615:44
81629H2-168.06T06-01-202620:24
81729H2-231.58T07-01-202612:25
81829H2-247.69T01-01-202612:47
81929H2-249.96T09-01-202600:31
82029H2-272.23T07-01-202613:19
82129H2-289.76T09-01-202615:09
82229H2-317.52T09-01-202611:35
82329H2-334.07T10-01-202611:02
82429H2-358.91T06-01-202611:05
82529H2-419.76T05-01-202612:29
82629H2-432.15T01-01-202614:39
82729H2-434.64T05-01-202612:12
82829H2-457.53T06-01-202606:36
82929H2-457.62T06-01-202600:46
83029H2-510.53T10-01-202604:45
83129H2-515.75T08-01-202610:02
83229H2-536.54T07-01-202614:18
83329H8-7024T04-01-202607:29
83429K1-010.71T07-01-202616:08
83529K1-061.71T07-01-202611:19
83629K1-106.21T01-01-202606:36
83729K1-383.77T05-01-202611:24
83829K1-446.31T06-01-202610:31
83929K1-486.25T01-01-202608:35
84029K1-516.43T10-01-202612:21
84129K1-5426T07-01-202612:00
84229K1-680.47T10-01-202609:36
84329K1-689.28T10-01-202607:26
84429K1-750.64T09-01-202613:22
84529K1-787.72T07-01-202614:33
84629K1-799.05T01-01-202615:55
84729K1-805.67T10-01-202615:58
84829K1-805.67T01-01-202614:46
84929K1-815.04T05-01-202620:37
85029K1-825.17T01-01-202608:00
85129K1-832.04T05-01-202613:10
85229K1-884.88T06-01-202606:26
85329K1-964.03T05-01-202613:11
85429K2-086.98T04-01-202616:28
85529K2-095.04T09-01-202615:14
85629K2-097.10T06-01-202602:21
85729K2-118.90T05-01-202611:49
85829K2-133.03T08-01-202613:55
85929K2-136.11T05-01-202621:16
86029K2-141.28T01-01-202606:45
86129K2-147.53T09-01-202600:46
86229K2-149.31T08-01-202610:54
86329K4-6547T05-01-202621:10
86429K7-0112T10-01-202604:44
86529K7-5311T04-01-202618:45
86629K9-9192T05-01-202610:07
86729L1-0437T01-01-202609:40
86829L1-0969T08-01-202608:11
86929L1-141.19T06-01-202620:17
87029L1-307.48T10-01-202607:41
87129L1-466.29T01-01-202607:02
87229L1-507.38T10-01-202609:02
87329L1-637.15T08-01-202607:10
87429L1-751.88T08-01-202610:04
87529L1-800.13T07-01-202615:34
87629L1-831.07T04-01-202607:33
87729L1-869.57T10-01-202609:03
87829L1-890.24T06-01-202623:17
87929L1-917.16T06-01-202608:16
88029L4-4531T09-01-202611:42
88129L5-053.25T05-01-202621:30
88229L5-117.01T04-01-202618:07
88329L5-246.51T05-01-202611:28
88429L5-261.49T01-01-202608:03
88529L5-270.87T04-01-202616:26
88629L5-303.13T10-01-202616:51
88729L5-314.51T06-01-202617:09
88829L5-342.89T05-01-202620:46
88929L5-415.22T06-01-202615:15
89029L5-428.23T08-01-202610:32
89129L5-445.31T01-01-202621:34
89229L5-453.72T06-01-202621:18
89329L5-501.18T09-01-202608:52
89429L5-567.46T08-01-202613:42
89529L5-630.65T05-01-202610:55
89629L5-6616T09-01-202610:10
89729L6-0708T10-01-202609:11
89829M1-113.51T08-01-202600:01
89929M1-115.16T01-01-202609:35
90029M1-316.44T08-01-202611:58
90129M1-646.60T10-01-202620:44
90229M1-803.65T01-01-202611:03
90329M3-1013T04-01-202616:56
90429M3-2965T06-01-202621:00
90529M4-3348T01-01-202613:13
90629MĐ1-009.15T04-01-202616:44
90729MĐ1-517.87T04-01-202618:19
90829MĐ1-586.44T06-01-202616:58
90929MĐ1-717.23T10-01-202604:45
91029MĐ1-720.00T06-01-202607:34
91129N1-258.38T07-01-202621:25
91229N1-429.17T08-01-202616:18
91329N1-5874T06-01-202623:13
91429N1-786.52T08-01-202617:03
91529N1-786.52T01-01-202609:27
91629N2-1748T08-01-202622:35
91729N6-6710T07-01-202615:04
91829P1-006.29T09-01-202606:36
91929P1-045.08T06-01-202611:50
92029P1-064.11T09-01-202612:50
92129P1-106.76T07-01-202612:11
92229P1-1321T05-01-202619:45
92329P1-153.40T09-01-202616:57
92429P1-185.54T01-01-202608:15
92529P1-196.05T08-01-202608:42
92629P1-204.07T09-01-202621:10
92729P1-239.21T09-01-202614:33
92829P1-313.59T01-01-202615:39
92929P1-313.96T04-01-202608:01
93029P1-364.18T05-01-202611:19
93129P1-364.18T01-01-202612:18
93229P1-381.61T04-01-202610:32
93329P1-404.33T07-01-202611:13
93429P1-445.44T01-01-202609:01
93529P1-479.93T04-01-202608:50
93629P1-535.14T10-01-202610:49
93729P1-536.41T10-01-202615:04
93829P1-539.00T09-01-202610:16
93929P1-555.54T10-01-202615:34
94029P1-559.84T10-01-202607:49
94129P1-594.10T01-01-202610:20
94229P1-612.21T09-01-202616:05
94329P1-621.76T10-01-202612:39
94429P1-624.60T07-01-202617:42
94529P1-626.64T09-01-202608:21
94629P1-643.50T08-01-202617:15
94729P1-654.57T08-01-202612:49
94829P1-677.69T04-01-202610:15
94929P1-679.24T04-01-202609:24
95029P1-708.45T01-01-202609:20
95129P1-717.27T08-01-202613:28
95229P1-720.94T07-01-202614:46
95329P1-761.68T07-01-202616:57
95429P1-771.28T04-01-202608:12
95529P1-777.40T01-01-202615:13
95629P1-819.65T07-01-202623:27
95729P1-824.65T10-01-202608:54
95829P1-828.66T01-01-202604:58
95929P1-836.50T09-01-202612:36
96029P1-877.17T01-01-202611:53
96129P1-887.50T08-01-202622:12
96229P1-891.92T09-01-202607:53
96329P1-891.92T05-01-202613:12
96429P1-907.23T10-01-202610:57
96529P1-917.15T06-01-202623:07
96629P1-923.34T07-01-202616:17
96729P1-923.88T01-01-202615:20
96829P1-937.59T09-01-202601:03
96929P1-941.33T08-01-202609:51
97029P1-954.37T01-01-202608:06
97129P1-958.62T04-01-202616:01
97229P1-967.45T06-01-202616:27
97329P1-985.06T09-01-202607:58
97429P1-989.61T10-01-202609:53
97529P1-996.25T07-01-202603:14
97629P1-997.95T10-01-202612:28
97729P1-999.25T04-01-202616:35
97829P2-013.86T06-01-202608:41
97929P2-019.30T10-01-202607:56
98029P2-029.88T04-01-202618:35
98129P2-044.09T08-01-202616:25
98229P2-046.94T08-01-202622:38
98329P2-5200T05-01-202613:07
98429P3-8911T01-01-202609:59
98529P4-0537T10-01-202609:52
98629P5-2198T05-01-202611:29
98729P9-2574T09-01-202612:51
98829R9-3930T10-01-202606:15
98929S1-040.27T07-01-202611:04
99029S1-162.97T06-01-202622:40
99129S1-199.21T09-01-202616:05
99229S1-705.17T05-01-202619:49
99329S1-8871T06-01-202603:09
99429S1-952.58T06-01-202600:37
99529S1-973.41T05-01-202613:29
99629S1-974.13T10-01-202613:26
99729S2-0326T08-01-202616:53
99829S2-180.25T06-01-202607:12
99929S2-4833T10-01-202608:31
100029S2-5966T05-01-202612:55
100129S3-9902T07-01-202611:44
100229S4-5306T08-01-202607:31
100329S6-040.67T07-01-202610:58
100429S6-261.75T07-01-202619:09
100529S6-779.85T04-01-202616:18
100629S6-830.54T09-01-202616:00
100729S6-844.91T10-01-202620:02
100829S7-022.16T10-01-202605:06
100929S7-068.14T04-01-202616:26
101029S7-8080T01-01-202609:09
101129S9-5962T09-01-202617:13
101229T1-023.43T09-01-202612:50
101329T1-080.12T09-01-202611:02
101429T1-224.20T10-01-202608:13
101529T1-440.97T09-01-202601:13
101629T1-480.37T06-01-202608:09
101729T1-610.57T05-01-202611:26
101829T1-945.66T05-01-202621:47
101929T1-949.51T06-01-202621:45
102029T2-025.35T10-01-202611:17
102129T2-076.89T08-01-202622:42
102229T2-182.87T06-01-202613:47
102329T2-233.51T05-01-202621:37
102429T2-234.80T07-01-202611:03
102529T4-0676T01-01-202609:39
102629T6-2710T09-01-202613:12
102729T6-4085T01-01-202612:32
102829T7-7099T04-01-202609:28
102929T8-4151T07-01-202613:55
103029U1-039.65T08-01-202611:07
103129U1-2424T05-01-202610:24
103229U1-352.08T07-01-202611:29
103329U1-6977T10-01-202608:20
103429U4-6997T05-01-202611:35
103529U5-1221T08-01-202608:38
103629U5-1713T05-01-202610:58
103729U7-1271T06-01-202612:49
103829V1-0366T01-01-202614:29
103929V1-212.36T01-01-202613:40
104029V1-345.52T06-01-202622:30
104129V1-411.58T09-01-202613:49
104229V1-5353T07-01-202620:10
104329V1-659.53T01-01-202614:21
104429V1-803.65T07-01-202613:47
104529V2-0711T08-01-202608:16
104629V2-3227T01-01-202615:07
104729V3-358.33T04-01-202616:44
104829V3-436.63T06-01-202605:53
104929V3-529.73T07-01-202617:28
105029V3-537.83T07-01-202612:19
105129V3-550.35T06-01-202616:30
105229V3-655.94T10-01-202603:58
105329V4-3843T04-01-202616:09
105429V4-3965T04-01-202608:53
105529V4-8366T10-01-202607:59
105629V5-242.10T10-01-202607:46
105729V5-242.10T01-01-202610:01
105829V5-406.72T07-01-202602:02
105929V5-8149T01-01-202611:59
106029V7-113.89T10-01-202608:23
106129V7-121.15T09-01-202615:13
106229V7-2129T09-01-202610:41
106329V7-2129T01-01-202609:39
106429V7-562.80T10-01-202610:39
106529V7-708.45T09-01-202606:49
106629V7-9384T10-01-202610:31
106729X1-006.94T05-01-202616:31
106829X1-031.38T09-01-202605:48
106929X1-3221T06-01-202610:53
107029X1-393.70T04-01-202616:50
107129X1-4159T07-01-202616:58
107229X1-635.06T07-01-202613:28
107329X2-060.39T09-01-202608:06
107429X2-086.42T05-01-202611:45
107529X2-093.09T09-01-202613:54
107629X2-1239T05-01-202619:39
107729X2-6739T10-01-202613:00
107829X3-099.37T09-01-202611:09
107929X3-156.65T08-01-202610:15
108029X3-164.02T06-01-202600:24
108129X3-205.34T08-01-202617:07
108229X3-247.37T05-01-202611:06
108329X3-247.37T04-01-202616:32
108429X3-297.17T08-01-202608:28
108529X3-483.71T06-01-202608:29
108629X3-600.95T05-01-202621:44
108729X5-069.67T01-01-202612:27
108829X5-112.96T08-01-202614:54
108929X5-1666T01-01-202614:02
109029X5-219.12T06-01-202603:12
109129X5-238.53T09-01-202608:10
109229X5-366.14T05-01-202610:55
109329X5-512.61T04-01-202619:06
109429X5-5793T08-01-202612:44
109529X5-591.69T06-01-202607:11
109629X5-608.16T07-01-202616:48
109729X5-771.35T07-01-202613:48
109829X6-4321T07-01-202610:59
109929X7-005.44T08-01-202614:05
110029X7-074.53T04-01-202616:44
110129X7-478.77T01-01-202612:32
110229X7-520.99T07-01-202612:50
110329X7-552.21T07-01-202613:35
110429X7-8859T05-01-202619:43
110529X8-8153T06-01-202611:36
110629X9-2982T05-01-202614:56
110729X9-3575T06-01-202616:29
110829X9-6286T06-01-202608:02
110929X9-6591T01-01-202612:07
111029Y1-1331T01-01-202607:14
111129Y1-319.66T06-01-202601:09
111229Y1-4169T10-01-202611:06
111329Y1-429.84T10-01-202603:56
111429Y1-466.84T06-01-202616:47
111529Y3-2077T07-01-202613:40
111629Y3-271.33T08-01-202611:37
111729Y3-348.29T09-01-202611:24
111829Y3-475.02T01-01-202611:43
111929Y3-5165T04-01-202607:30
112029Y3-607.99T05-01-202608:02
112129Y3-674.19T05-01-202601:49
112229Y3-711.04T06-01-202608:36
112329Y4-7194T08-01-202608:56
112429Y5-297.36T05-01-202612:10
112529Y5-322.52T01-01-202606:34
112629Y5-387.09T07-01-202611:00
112729Y5-5142T05-01-202611:51
112829Y5-642.24T10-01-202615:06
112929Y5-740.41T05-01-202613:04
113029Y5-894.33T09-01-202613:30
113129Y5-898.08T07-01-202613:45
113229Y5-899.05T01-01-202606:52
113329Y5-913.86T08-01-202609:48
113429Y5-921.42T08-01-202619:53
113529Y7-211.95T10-01-202609:05
113629Y7-461.46T08-01-202616:19
113729Y7-500.43T07-01-202611:19
113829Y7-6168T10-01-202615:51
113929Y8-2338T08-01-202614:51
114029Y8-5501T01-01-202607:29
114129Y9-2458T07-01-202610:59
114229Z1-286.36T09-01-202621:01
114329Z1-397.71T09-01-202612:37
114429Z1-531.38T01-01-202609:12
114529Z1-658.81T08-01-202612:40
114629Z4-2253T08-01-202609:40
114729Z4-4350T01-01-202608:14
114829Z5-1963T05-01-202613:19
114929Z5-4926T01-01-202610:28
115029Z9-4351T06-01-202607:22
115129Z9-8745T08-01-202606:35
115230F1-6214T01-01-202610:48
115330F1-8136T06-01-202612:55
115430F2-0820T05-01-202616:23
115530F2-5401T08-01-202614:12
115630F2-6073T08-01-202610:33
115730F3-1339T06-01-202609:04
115830F3-2910T09-01-202614:32
115930F5-5018T09-01-202607:37
116030F5-6133T09-01-202615:03
116130F5-8225T05-01-202611:31
116230F6-1092T05-01-202620:29
116330F6-2992T07-01-202611:13
116430F7-4421T08-01-202614:18
116530F7-6518T05-01-202612:02
116630F8-0027T09-01-202612:15
116730F8-1785T05-01-202620:34
116830F8-3801T01-01-202609:06
116930F8-4130T08-01-202608:31
117030F8-7484T09-01-202611:25
117130F8-9971T06-01-202614:26
117230F8-9971T01-01-202607:19
117330F9-9488T10-01-202607:00
117430H1-2633T09-01-202622:24
117530H1-8125T10-01-202608:16
117630H2-0122T01-01-202614:03
117730H2-4414T06-01-202617:06
117830H3-4238T05-01-202613:01
117930H3-9660T09-01-202608:16
118030H4-9286T09-01-202612:53
118130H6-2962T10-01-202615:48
118230H8-8731T01-01-202607:39
118330H9-4153T10-01-202605:47
118430K1-1993T09-01-202606:21
118530K1-2126T04-01-202616:26
118630K2-3296T07-01-202611:34
118730K2-3389T08-01-202610:09
118830K2-5754T07-01-202621:35
118930K3-4237T08-01-202607:04
119030K4-0208T10-01-202616:21
119130K4-1569T09-01-202614:32
119230K4-5395T07-01-202617:05
119330K4-8139T06-01-202621:11
119430K6-3517T08-01-202610:40
119530K6-3890T06-01-202616:21
119630K6-5532T04-01-202609:33
119730K6-8898T09-01-202613:41
119830K6-8903T09-01-202613:14
119930K7-1308T07-01-202612:09
120030K7-2641T06-01-202617:05
120130K7-2837T01-01-202608:49
120230K8-6704T09-01-202616:30
120330K9-5685T07-01-202612:26
120430K9-5685T05-01-202613:24
120530K9-7104T01-01-202610:33
120630L1-1602T01-01-202609:47
120730L1-3083T06-01-202610:15
120830L2-1955T07-01-202612:14
120930L2-2368T10-01-202609:47
121030L2-4099T05-01-202613:29
121130L3-3040T01-01-202611:22
121230L3-4444T07-01-202622:08
121330L3-9724T05-01-202611:06
121430L4-3077T09-01-202612:43
121530L5-5257T06-01-202620:05
121630L6-3521T06-01-202608:13
121730L7-9894T08-01-202610:20
121830M2-0136T08-01-202610:21
121930M3-4433T10-01-202605:11
122030M4-7943T04-01-202616:55
122130M5-0936T09-01-202616:07
122230M5-9576T09-01-202611:34
122330M9-2685T09-01-202607:59
122430N1-5757T05-01-202611:57
122530N1-9749T09-01-202622:05
122630N4-3634T09-01-202614:17
122730N7-5821T08-01-202613:30
122830N8-2434T08-01-202610:45
122930N8-2982T08-01-202610:45
123030P4-4290T01-01-202612:01
123130P4-4479T01-01-202608:43
123230P6-0822T08-01-202610:52
123330P7-0382T06-01-202609:57
123430P9-0663T08-01-202615:33
123530P9-0732T06-01-202613:32
123630P9-2019T05-01-202610:42
123730X3-4274T10-01-202607:29
123830X9-7125T10-01-202611:57
123930Y1-4634T08-01-202610:22
124030Y2-3297T05-01-202608:09
124130Y4-2029T06-01-202617:06
124230Z5-1244T07-01-202614:37
124330Z5-1440T04-01-202616:35
124430Z6-2887T06-01-202609:17
124530Z6-5117T05-01-202613:43
124630Z8-1694T10-01-202609:49
124731-309-S2T08-01-202611:05
124833L5-9940T08-01-202609:36
124933M5-7096T09-01-202611:22
125033M8-2394T05-01-202612:44
125133N9-3808T07-01-202617:03
125233R1-7960T06-01-202610:07
125333R5-4593T05-01-202610:00
125434AA-119.92T04-01-202617:16
125534AA-477.63T06-01-202620:19
125634B4-842.89T04-01-202607:29
125734D1-305.25T06-01-202612:55
125834D1-310.98T09-01-202613:12
125934E1-393.96T06-01-202608:47
126034F1-400.17T05-01-202621:18
126134K3-4409T08-01-202608:42
126234P3-3794T09-01-202611:24
126334P5-4254T05-01-202610:32
126434P7-5395T08-01-202609:52
126534P9-0316T09-01-202604:00
126635AA-370.85T06-01-202620:07
126735AN-110.30T07-01-202602:55
126835B1-569.60T01-01-202613:56
126935B1-986.60T07-01-202615:56
127035B2-010.74T06-01-202601:00
127135B2-253.90T04-01-202610:17
127235B2-614.89T05-01-202619:50
127335B3-052.71T10-01-202617:05
127435H1-012.21T08-01-202604:36
127535H1-022.47T08-01-202622:30
127635K1-420.15T09-01-202620:42
127735N4-7617T01-01-202613:50
127836AA-312.26T06-01-202608:41
127936AG-010.04T10-01-202621:02
128036AK-021.09T01-01-202610:20
128136AK-072.53T06-01-202608:12
128236AU-007.79T10-01-202610:25
128336B1-123.73T06-01-202609:27
128436B2-559.92T10-01-202610:04
128536B2-806.66T08-01-202610:43
128636B3-512.97T10-01-202622:50
128736B3-907.12T06-01-202608:06
128836B4-048.66T09-01-202608:20
128936B4-063.85T05-01-202611:50
129036B4-529.46T08-01-202613:13
129136B4-736.17T05-01-202612:50
129236B6-797.77T01-01-202613:30
129336B6-840.76T07-01-202613:08
129436B7-180.07T10-01-202607:44
129536B8-668.73T10-01-202607:47
129636BC-025.20T05-01-202602:30
129736C1-364.91T08-01-202609:58
129836C1-364.91T06-01-202606:29
129936D1-554.10T07-01-202611:28
130036E1-227.39T09-01-202611:25
130136F5-174.41T08-01-202615:06
130236F5-205.22T07-01-202613:05
130336G1-330.07T09-01-202621:02
130436G1-360.22T07-01-202618:56
130536G5-360.12T09-01-202612:56
130636K3-013.48T10-01-202620:41
130736L4-1000T04-01-202608:20
130836N4-8370T08-01-202609:21
130936R8-7498T10-01-202608:47
131037AC-014.99T06-01-202600:02
131137B3-227.07T04-01-202619:27
131237F1-722.95T08-01-202615:19
131337H1-689.15T09-01-202620:18
131437L6-5636T04-01-202618:52
131537N4-3310T06-01-202609:08
131637P1-480.76T01-01-202607:21
131737P5-3740T05-01-202613:59
131837S1-094.11T01-01-202607:33
131937V2-6409T09-01-202613:56
132038AS-059.71T08-01-202620:12
132138D1-271.46T10-01-202612:28
132238M1-236.32T05-01-202610:21
132338P1-267.08T09-01-202613:46
132438P1-495.33T06-01-202611:30
132538X1-364.75T08-01-202608:42
132643E1-448.93T08-01-202613:08
132751N3-4613T01-01-202615:27
132854K2-5644T06-01-202614:11
132954S1-4720T10-01-202620:06
133059G2-484.85T07-01-202616:37
133159H1-917.82T07-01-202613:33
133259M2-431.93T09-01-202607:57
133359S3-313.88T01-01-202610:37
133459SA-018.47T06-01-202615:33
133559T1-471.04T07-01-202610:52
133659V2-009.29T01-01-202609:00
133759X2-252.77T07-01-202611:48
133859Y1-613.68T04-01-202609:19
133959ZA-010.80T08-01-202614:55
134060FC-6017T01-01-202615:05
134161D1-540.05T09-01-202607:53
134261D2-079.30T07-01-202603:07
134368H1-074.61T05-01-202620:08
134470F1-2403T08-01-202613:29
134570K1-669.34T01-01-202615:21
134670L1-482.65T09-01-202613:15
134772C2-248.37T08-01-202622:24
134873AE-051.20T06-01-202620:59
134973G1-097.01T08-01-202609:58
135075K1-548.81T06-01-202603:51
135177C1-045.57T08-01-202615:42
135277L1-258.92T09-01-202611:32
135379D1-390.94T06-01-202609:20
135482U1-025.42T10-01-202614:24
135588D1-060.44T06-01-202616:20
135688D1-231.17T05-01-202610:19
135788F1-063.89T10-01-202607:43
135888F1-205.13T01-01-202613:27
135988K1-132.46T09-01-202612:40
136088K8-7153T01-01-202610:44
136188L1-297.43T05-01-202612:54
136288S4-7956T07-01-202611:38
136389AA-195.04T09-01-202620:06
136489AC-013.79T10-01-202617:27
136589AK-015.42T01-01-202605:36
136689B1-294.01T08-01-202610:00
136789B1-452.45T04-01-202616:06
136889B1-694.15T01-01-202607:34
136989B2-220.41T08-01-202610:21
137089E1-223.58T06-01-202608:01
137189E1-659.10T06-01-202614:28
137289E1-854.89T05-01-202611:22
137389E1-911.09T07-01-202611:05
137489K8-3390T10-01-202615:51
137589L1-009.20T07-01-202617:04
137689L1-304.84T09-01-202622:06
137789N1-0079T08-01-202616:24
137890AA-081.34T10-01-202613:30
137990AB-128.97T09-01-202618:58
138090AF-043.72T05-01-202603:44
138190B1-104.15T06-01-202609:22
138290B1-574.72T05-01-202611:22
138390B1-706.32T07-01-202616:08
138490B3-332.85T01-01-202614:08
138590B3-567.03T05-01-202619:47
138690D1-115.38T10-01-202610:58
138790D1-189.02T07-01-202613:40
138890F1-3647T10-01-202607:50
138990F9-5892T01-01-202606:24
139090H2-5649T01-01-202603:24
139193N3-8836T10-01-202610:35
139298AA-441.04T01-01-202614:01
139398AB-090.95T06-01-202608:15
139498B2-642.53T10-01-202608:29
139598B2-778.35T04-01-202616:55
139698B3-306.28T05-01-202611:53
139798B3-703.20T10-01-202616:42
139898D1-241.49T09-01-202623:11
139998D1-949.24T07-01-202602:40
140098E1-607.44T05-01-202610:40
140198E1-705.16T07-01-202614:45
140298F1-304.23T06-01-202608:07
140398K1-025.56T05-01-202619:28
140498K1-325.89T06-01-202620:18
140598M3-0745T01-01-202611:00
140699AA-031.50T08-01-202606:46
140799AA-359.02T07-01-202621:01
140899AD-004.34T06-01-202620:40
140999B1-535.51T07-01-202614:49
141099B1-543.79T04-01-202616:32
141199C1-152.61T09-01-202614:44
141299D1-575.35T08-01-202615:49
141399E1-175.01T09-01-202612:07
141499E1-308.79T06-01-202609:35
141599F1-089.76T10-01-202607:38
141699F1-134.09T09-01-202611:01
141799H1-042.28T09-01-202612:39
141899H1-077.07T06-01-202613:43
141999H1-240.72T01-01-202609:14
142099K1-369.02T10-01-202608:53
142199S2-3458T06-01-202614:46
142299T2-4159T01-01-202612:25
DANH SÁCH VI PHẠM Ô TÔ
THỜI GIAN TỪ 01/01/2026 ĐẾN 10/01/2026
STTBIỂN KIỂM SOÁTTHỜI GIAN VI PHẠM
111H-007.48V02-01-202601:09
212A-095.90T01-01-202612:13
312A-232.48T08-01-202604:57
414A-104.35T05-01-202620:52
514A-869.76T02-01-202619:36
614B-049.68T07-01-202605:27
714K-219.15T06-01-202601:33
815A-492.55T02-01-202623:21
915A-652.39T10-01-202613:35
1015B-171.38T09-01-202614:47
1115E-008.42V05-01-202600:48
1215K-131.60T08-01-202606:34
1315K-189.85T05-01-202603:54
1415K-197.14T04-01-202623:21
1515K-429.66T01-01-202611:41
1615K-553.15T07-01-202604:58
1717A-147.73T01-01-202604:54
1817A-223.29T01-01-202622:47
1917A-437.48T06-01-202603:25
2017A-601.41T09-01-202623:15
2117H-053.16V03-01-202611:17
2218A-083.42T08-01-202601:47
2318A-129.87T10-01-202606:38
2418A-137.61T05-01-202623:13
2518A-449.72T08-01-202605:30
2618A-460.07T08-01-202603:45
2718A-466.86T09-01-202620:51
2818B-021.33V01-01-202605:44
2918B-027.42T05-01-202605:47
3018E-002.86V05-01-202606:12
3118H-031.66V05-01-202610:49
3218H-034.07V02-01-202601:48
3319A-213.57T02-01-202611:14
3419A-537.42T01-01-202604:13
3519A-635.16T03-01-202610:21
3619A-702.72T02-01-202621:46
3719H-073.87V06-01-202603:08
3819H-090.09V08-01-202620:26
3920A-267.83T07-01-202615:40
4020A-407.49T01-01-202606:52
4120A-634.78T07-01-202615:12
4220A-708.16T07-01-202606:38
4320A-794.39T03-01-202610:31
4420B-026.32V08-01-202604:48
4520B-026.32V08-01-202604:32
4620B-165.30T06-01-202605:19
4720C-309.32T09-01-202614:46
4820D-014.86T02-01-202609:47
4920H-035.36V02-01-202621:45
5021A-087.53T03-01-202610:25
5121A-208.18T05-01-202614:36
5222A-210.25T05-01-202602:32
5322H-024.22V01-01-202622:34
5423A-171.96T09-01-202604:35
5523B-000.08V06-01-202622:15
5623C-066.21T08-01-202607:22
5724A-215.79T06-01-202614:56
5828A-215.85T09-01-202612:00
5929A-005.63T01-01-202604:11
6029A-094.53T10-01-202603:11
6129A-116.19T02-01-202605:23
6229A-134.88T02-01-202613:04
6329A-143.89T07-01-202622:45
6429A-198.55T05-01-202620:30
6529A-231.32T08-01-202609:56
6629A-286.73T05-01-202622:44
6729A-317.63T01-01-202606:41
6829A-358.07T10-01-202612:10
6929A-398.61T10-01-202618:45
7029A-497.68T08-01-202603:32
7129A-506.89T06-01-202623:24
7229A-524.89T02-01-202603:59
7329A-886.98T06-01-202616:07
7429A-916.23T02-01-202600:57
7529A-917.29T01-01-202622:49
7629A-939.94T01-01-202604:42
7729A-947.77T03-01-202604:32
7829A-970.68T03-01-202615:46
7929A-973.54T03-01-202605:41
8029B-085.34V01-01-202615:41
8129B-096.47V09-01-202606:19
8229B-189.53V07-01-202604:32
8329B-425.46T10-01-202612:19
8429B-427.87T09-01-202600:45
8529B-632.16T01-01-202609:17
8629C-021.40T01-01-202603:20
8729C-418.64T02-01-202620:56
8829C-585.57T10-01-202603:24
8929C-674.80T03-01-202600:18
9029C-680.79T02-01-202602:36
9129C-846.12V09-01-202622:40
9229C-896.77V05-01-202602:19
9329D-015.98T05-01-202610:16
9429D-054.93T08-01-202607:53
9529D-075.01T02-01-202617:01
9629D-113.63T08-01-202604:41
9729D-134.08T05-01-202600:47
9829D-331.62T07-01-202604:49
9929D-520.92T06-01-202604:10
10029D-567.40T07-01-202605:47
10129D-570.51T08-01-202610:38
10229D-578.41T03-01-202605:22
10329D-582.15T07-01-202604:20
10429E-004.35V03-01-202600:22
10529E-012.29V09-01-202623:28
10629E-035.24V04-01-202623:39
10729E-048.96V05-01-202621:52
10829E-057.32V05-01-202600:33
10929E-058.64V02-01-202616:05
11029E-065.07V04-01-202608:34
11129E-067.09V09-01-202620:52
11229E-068.37V10-01-202600:26
11329E-068.88V02-01-202623:08
11429E-069.07V07-01-202612:07
11529E-069.07V02-01-202623:03
11629E-069.25V05-01-202611:14
11729E-073.33V05-01-202606:02
11829E-074.75V03-01-202609:16
11929E-103.73V07-01-202604:44
12029E-103.73V05-01-202602:04
12129E-107.20V02-01-202621:40
12229E-108.48V03-01-202601:18
12329E-112.37V02-01-202622:33
12429E-117.81V06-01-202620:47
12529E-119.03V03-01-202604:02
12629E-120.74V04-01-202620:23
12729E-127.41V07-01-202603:15
12829E-129.19V06-01-202605:58
12929E-141.50V03-01-202614:56
13029E-142.01V02-01-202615:57
13129E-142.98V01-01-202605:46
13229E-143.04V06-01-202623:39
13329E-144.94V01-01-202623:29
13429E-183.32V10-01-202600:40
13529E-217.29V06-01-202605:39
13629E-224.53V01-01-202603:09
13729E-227.87V02-01-202613:16
13829E-247.49V01-01-202613:03
13929E-253.60V10-01-202614:50
14029E-269.41V01-01-202613:14
14129E-315.03V02-01-202618:58
14229E-327.56V09-01-202603:30
14329E-329.12V07-01-202623:25
14429E-334.28V01-01-202604:51
14529E-339.18V07-01-202605:47
14629E-340.25V09-01-202601:29
14729E-340.25V08-01-202603:36
14829E-341.38V09-01-202618:17
14929E-342.49V01-01-202603:07
15029E-358.44V07-01-202620:09
15129E-360.85V07-01-202605:10
15229E-364.94V10-01-202620:43
15329E-377.47V02-01-202620:13
15429E-389.25V01-01-202609:12
15529E-400.05V09-01-202605:14
15629E-400.44V05-01-202603:11
15729E-415.96V08-01-202623:13
15829E-436.67V07-01-202601:55
15929E-448.93V03-01-202612:54
16029E-459.46V06-01-202623:11
16129E-459.46V04-01-202619:12
16229E-462.91V07-01-202613:33
16329E-477.90V01-01-202614:29
16429E-495.76V10-01-202604:18
16529E-500.43V02-01-202608:38
16629E-541.75V02-01-202611:12
16729E-553.04V05-01-202623:41
16829E-563.62V06-01-202622:23
16929E-567.50V07-01-202612:11
17029E-574.51V01-01-202603:50
17129F-029.89V05-01-202622:50
17229F-050.20V08-01-202606:07
17329F-050.49V06-01-202600:44
17429G-001.37V08-01-202606:57
17529G-005.40V03-01-202608:51
17629G-006.72V09-01-202600:07
17729H-012.33T08-01-202607:55
17829H-062.67V02-01-202602:07
17929H-113.20T03-01-202608:24
18029H-113.39T02-01-202612:30
18129H-340.69V02-01-202611:26
18229H-365.64T08-01-202604:32
18329H-479.19T06-01-202600:42
18429H-482.67T01-01-202605:06
18529H-482.86T02-01-202615:10
18629H-663.00T08-01-202602:33
18729H-682.71T06-01-202618:35
18829H-880.34V09-01-202619:08
18929H-890.03V03-01-202605:51
19029H-897.40V04-01-202623:02
19129H-906.59V08-01-202621:08
19229H-908.38V02-01-202616:52
19329H-911.11V01-01-202606:52
19429H-914.34V01-01-202604:29
19529H-939.49V05-01-202623:41
19629H-940.78V10-01-202601:27
19729H-942.44V08-01-202621:25
19829H-943.52V10-01-202601:35
19929H-944.16V01-01-202603:13
20029H-945.32V05-01-202603:57
20129H-946.57V04-01-202620:28
20229H-948.96V05-01-202601:52
20329H-961.92V03-01-202600:30
20429H-974.83V03-01-202606:45
20529H-978.69V02-01-202604:47
20629K-000.66V10-01-202601:32
20729K-001.96V03-01-202608:41
20829K-006.55V05-01-202600:35
20929K-009.38V07-01-202613:59
21029K-013.22V03-01-202613:53
21129K-018.91V02-01-202610:38
21229K-025.50V06-01-202618:47
21329K-026.49V02-01-202622:04
21429K-034.15V02-01-202623:44
21529K-036.20V02-01-202623:58
21629K-056.31V02-01-202600:59
21729K-057.54V02-01-202603:12
21829K-060.53V03-01-202600:22
21929K-066.58V10-01-202605:01
22029K-071.14V01-01-202605:35
22129K-075.35T10-01-202602:04
22229K-076.06T01-01-202605:23
22329K-096.42V07-01-202602:40
22429K-096.42V01-01-202603:39
22529K-096.83V05-01-202623:05
22629K-101.89T01-01-202603:27
22729K-109.97V10-01-202615:31
22829K-112.20T10-01-202601:33
22929K-116.14V09-01-202623:42
23029K-118.93V07-01-202600:59
23129K-136.14V04-01-202623:54
23229K-138.57T02-01-202621:42
23329K-139.72V04-01-202623:10
23429K-151.22T01-01-202612:13
23529K16336T10-01-202606:43
23629K-211.08T10-01-202604:09
23729K-213.57T02-01-202603:15
23829K-213.77T07-01-202600:01
23929K-220.27T04-01-202611:50
24029K-233.97T10-01-202601:17
24129KT-201.49T01-01-202611:42
24229LD-186.86T06-01-202623:47
24329V-9354T02-01-202607:16
24429Z-8528T02-01-202615:21
24530A-082.84T03-01-202613:11
24630A-105.21T10-01-202601:49
24730A-191.65T07-01-202600:21
24830A-211.75T09-01-202601:32
24930A-225.85T02-01-202603:52
25030A-255.89T10-01-202611:08
25130A-331.28T10-01-202603:29
25230A-400.46T01-01-202612:00
25330A-466.88T02-01-202620:20
25430A-508.50T06-01-202622:46
25530A-512.63T02-01-202611:18
25630A-559.91T07-01-202606:33
25730A-569.38T04-01-202620:39
25830A-581.76T03-01-202600:24
25930A-585.54T02-01-202604:52
26030A-714.91T08-01-202605:04
26130A-750.42T06-01-202623:05
26230A-821.79T10-01-202611:23
26330A-844.81V02-01-202606:41
26430A-861.94T03-01-202612:24
26530A-887.44V02-01-202609:58
26630A-908.78V07-01-202611:53
26730A-952.74T07-01-202615:38
26830A-976.74T08-01-202600:35
26930A-979.99T10-01-202616:10
27030A-996.49T02-01-202618:07
27130B-073.62T10-01-202603:37
27230B-075.97T06-01-202608:40
27330B-084.95T04-01-202623:29
27430B-104.79T07-01-202602:13
27530B-114.04T06-01-202608:37
27630B-117.60T07-01-202600:14
27730B-122.99T07-01-202604:19
27830B-123.62T10-01-202604:13
27930B-128.37T03-01-202615:51
28030B-132.02T06-01-202623:24
28130B-133.18T07-01-202611:35
28230B-133.85T09-01-202620:39
28330B-143.90T04-01-202616:07
28430B-177.43T09-01-202600:43
28530B-195.12T06-01-202603:25
28630B-201.17T01-01-202614:31
28730B-203.71T05-01-202621:57
28830B-224.62T08-01-202610:15
28930C-220.99T06-01-202621:42
29030C-221.68T07-01-202605:44
29130E-013.87T06-01-202620:34
29230E-040.70V02-01-202600:07
29330E-046.15V07-01-202606:08
29430E-087.21V05-01-202623:56
29530E-094.62T02-01-202609:07
29630E-147.13V10-01-202601:11
29730E-147.13V01-01-202622:43
29830E-155.88T02-01-202601:22
29930E-186.86T08-01-202601:40
30030E-217.53T07-01-202600:18
30130E-241.84T06-01-202611:25
30230E-246.22T06-01-202614:12
30330E-259.78T06-01-202623:22
30430E-260.40V03-01-202606:48
30530E-314.44T07-01-202622:58
30630E-351.99T07-01-202603:51
30730E-376.00T05-01-202618:32
30830E-402.24T08-01-202600:26
30930E-415.43T07-01-202602:04
31030E-421.91T10-01-202604:22
31130E-425.98T10-01-202607:25
31230E-441.21T08-01-202618:26
31330E-461.02T01-01-202612:04
31430E-461.91T07-01-202601:23
31530E-487.86T03-01-202609:49
31630E-506.80T07-01-202605:47
31730E-542.57T08-01-202615:10
31830E-546.98T01-01-202609:19
31930E-551.35T09-01-202604:35
32030E-584.03T08-01-202600:24
32130E-591.99V02-01-202615:23
32230E-594.60T06-01-202604:09
32330E-601.70V09-01-202602:34
32430E-602.81V10-01-202613:12
32530E-617.47T10-01-202622:13
32630E-624.66V04-01-202623:46
32730E-675.29T03-01-202600:25
32830E-744.42V05-01-202622:22
32930E-751.75T09-01-202605:18
33030E-781.46T02-01-202610:56
33130E-792.45T07-01-202601:22
33230E-808.74V04-01-202622:22
33330E-813.17T08-01-202620:03
33430E-823.72T06-01-202602:35
33530E-857.50T03-01-202604:40
33630E-863.35T05-01-202614:17
33730E-911.32T08-01-202622:51
33830E-930.31T03-01-202600:28
33930E-961.10T10-01-202615:18
34030E-963.56T02-01-202615:07
34130E-963.79T02-01-202609:27
34230E-984.46T02-01-202602:33
34330E-993.35T08-01-202608:12
34430F-060.54T02-01-202619:54
34530F-077.99T08-01-202623:27
34630F-096.43T01-01-202604:35
34730F-126.06T06-01-202621:18
34830F-131.24V10-01-202605:01
34930F-144.38T02-01-202609:20
35030F-176.99T09-01-202615:23
35130F-211.49V01-01-202605:13
35230F-310.71T07-01-202612:52
35330F-330.50T07-01-202605:24
35430F-357.75T03-01-202606:37
35530F-417.50T08-01-202618:49
35630F-433.68T07-01-202604:27
35730F-451.68T02-01-202609:19
35830F-467.51T02-01-202604:57
35930F51361T07-01-202611:52
36030F-522.02T03-01-202609:54
36130F-524.06T08-01-202605:21
36230F-601.00T09-01-202620:11
36330F-670.35T10-01-202616:36
36430F-680.50V03-01-202603:41
36530F-699.26T02-01-202600:19
36630F-7210T05-01-202603:58
36730F-725.45T03-01-202612:05
36830F-734.16T09-01-202622:40
36930F-735.06T09-01-202600:00
37030F-753.44T10-01-202607:37
37130F-758.04V08-01-202600:31
37230F-759.12T08-01-202606:19
37330F-764.06T07-01-202603:58
37430F-789.75T03-01-202601:13
37530F-791.76T05-01-202623:55
37630F-835.08T01-01-202614:52
37730F-851.18T02-01-202619:14
37830F-864.66T05-01-202623:30
37930F-869.49T09-01-202611:28
38030F-876.04T05-01-202622:59
38130F-905.75T03-01-202605:31
38230F-929.59T02-01-202621:16
38330F-929.99T07-01-202622:26
38430F-954.18T08-01-202605:25
38530F-997.16T07-01-202600:19
38630G-012.68T08-01-202620:02
38730G-018.66T07-01-202600:56
38830G-021.83T01-01-202610:42
38930G-054.15T09-01-202622:29
39030G-087.57T02-01-202622:58
39130G-091.29T06-01-202606:25
39230G-101.49T07-01-202620:32
39330G-112.50T01-01-202614:48
39430G-134.17T09-01-202601:32
39530G-147.37T07-01-202604:46
39630G-155.18T09-01-202603:46
39730G-193.39T02-01-202610:19
39830G-198.09T09-01-202620:24
39930G-208.54T06-01-202621:54
40030G-227.67T02-01-202608:47
40130G-233.36T03-01-202608:51
40230G-256.51T06-01-202602:53
40330G-261.68T09-01-202612:33
40430G-279.47T02-01-202612:29
40530G-280.60T02-01-202619:55
40630G-318.46T05-01-202621:18
40730G-337.22T06-01-202622:24
40830G-346.37T06-01-202622:23
40930G-362.06T06-01-202606:16
41030G-368.75T09-01-202612:40
41130G-368.75T05-01-202621:40
41230G-387.97T08-01-202618:26
41330G-417.37T05-01-202620:17
41430G-442.62T03-01-202609:32
41530G-449.50T08-01-202621:16
41630G-458.45T05-01-202623:57
41730G-490.88T02-01-202622:35
41830G-494.82T06-01-202611:52
41930G-505.99T08-01-202622:29
42030G-556.99T03-01-202601:10
42130G-562.06T10-01-202613:46
42230G-619.62T04-01-202620:18
42330G-619.83T08-01-202610:40
42430G-631.32T08-01-202604:14
42530G-664.90T02-01-202620:16
42630G-667.80T09-01-202620:12
42730G-780.83T09-01-202613:29
42830G-837.15T07-01-202600:19
42930G-841.60T03-01-202604:44
43030G-865.06T02-01-202615:45
43130G-870.93T10-01-202602:50
43230G-887.07T08-01-202618:43
43330G-916.18T02-01-202617:23
43430G-928.67T05-01-202604:47
43530G-934.82T05-01-202602:55
43630G-941.07T02-01-202616:43
43730G-952.60T05-01-202612:01
43830G-986.95T02-01-202608:31
43930G-993.66T02-01-202613:48
44030H-002.35T08-01-202615:50
44130H-014.58T02-01-202621:44
44230H-046.88T09-01-202623:42
44330H-068.76T10-01-202615:30
44430H-123.13T09-01-202613:26
44530H-136.91T03-01-202608:43
44630H-159.50T02-01-202602:04
44730H-160.45T08-01-202603:58
44830H-175.07T06-01-202620:39
44930H-188.11T05-01-202623:50
45030H-205.87T05-01-202606:03
45130H-206.67T05-01-202619:35
45230H-219.26T06-01-202621:47
45330H-229.69T01-01-202606:29
45430H-244.37V03-01-202600:53
45530H-271.81T02-01-202612:02
45630H-2948T08-01-202623:02
45730H-296.02T02-01-202620:01
45830H-352.09T01-01-202614:02
45930H-396.76T07-01-202621:28
46030H-409.96T01-01-202612:54
46130H-424.08T02-01-202601:46
46230H-426.59T01-01-202615:08
46330H-474.84T06-01-202611:15
46430H-506.22T01-01-202606:14
46530H-507.26T04-01-202621:32
46630H-511.93T07-01-202601:59
46730H-523.81T06-01-202615:04
46830H-531.96T06-01-202603:20
46930H-604.61T02-01-202601:17
47030H-609.56T05-01-202614:57
47130H-627.37T08-01-202604:26
47230H-638.90T05-01-202622:28
47330H-663.66T07-01-202600:39
47430H-665.32T08-01-202620:04
47530H-694.36T08-01-202600:06
47630H-738.28T08-01-202604:19
47730H-750.73T08-01-202620:18
47830H-770.09T08-01-202615:40
47930H-776.24T09-01-202623:06
48030H-783.51T10-01-202611:59
48130H-788.65T08-01-202622:53
48230H-790.50T10-01-202620:12
48330H-860.11T09-01-202623:53
48430H-860.87T06-01-202620:46
48530H-864.78T10-01-202600:32
48630H-868.97T10-01-202606:44
48730H-889.44T02-01-202608:59
48830H-905.82T02-01-202600:22
48930H-922.64T07-01-202605:45
49030H-924.46T02-01-202605:13
49130H-924.67T09-01-202613:07
49230H-934.65T06-01-202604:20
49330H-934.65T05-01-202604:56
49430H-934.65T01-01-202605:25
49530H-939.01T05-01-202601:44
49630H-943.80T04-01-202620:30
49730H-986.48T02-01-202619:54
49830K-038.70T02-01-202616:20
49930K-039.22T08-01-202620:46
50030K-045.45T08-01-202600:16
50130K-071.07T03-01-202607:18
50230K-090.83T09-01-202612:22
50330K-108.40T03-01-202614:42
50430K-118.04T06-01-202600:08
50530K-131.30T02-01-202610:48
50630K-132.75T09-01-202612:41
50730K-133.21T06-01-202620:12
50830K-188.57T05-01-202604:59
50930K-194.12T06-01-202606:51
51030K-205.82T02-01-202613:41
51130K-208.81T07-01-202604:32
51230K-209.07T10-01-202602:23
51330K-230.41T07-01-202612:46
51430K-240.10T05-01-202623:01
51530K-354.64T10-01-202602:41
51630K-359.74T04-01-202623:47
51730K-360.39T01-01-202623:29
51830K-377.03T02-01-202619:17
51930K-377.61T09-01-202600:03
52030K-385.18T02-01-202619:22
52130K-471.35T06-01-202623:06
52230K-473.22T05-01-202621:40
52330K-493.94T09-01-202604:33
52430K-499.97T08-01-202619:49
52530K-505.01T07-01-202622:50
52630K-545.73T07-01-202623:47
52730K-557.24T05-01-202623:08
52830K-566.28T03-01-202605:15
52930K-576.65T01-01-202620:33
53030K-578.61T02-01-202619:24
53130K-601.36T09-01-202600:34
53230K-632.44T03-01-202609:31
53330K-660.07T10-01-202607:18
53430K-670.89T10-01-202605:30
53530K-674.91T02-01-202609:27
53630K-688.36T02-01-202617:37
53730K-709.82T02-01-202612:37
53830K-712.12T04-01-202621:46
53930K-733.95T04-01-202620:23
54030K-734.51T02-01-202614:48
54130K-745.44T02-01-202607:42
54230K-752.60T02-01-202623:01
54330K-826.79T06-01-202608:36
54430K-837.93T07-01-202605:28
54530K-894.22T07-01-202620:05
54630K-909.89T07-01-202613:39
54730K-920.85T05-01-202602:50
54830K-923.71T05-01-202619:02
54930L-029.47T08-01-202623:12
55030L-055.21T08-01-202600:50
55130L-058.32T01-01-202609:47
55230L-097.72T06-01-202609:24
55330L-121.14T02-01-202602:33
55430L-146.51T01-01-202610:22
55530L-176.96T02-01-202600:44
55630L-188.01T03-01-202609:29
55730L-189.52T09-01-202622:01
55830L-201.32T06-01-202603:52
55930L-305.04T10-01-202621:37
56030L-307.47T07-01-202615:06
56130L-343.28T05-01-202600:21
56230L-352.69T06-01-202604:37
56330L-363.04T07-01-202605:37
56430L-370.56T06-01-202602:57
56530L-380.30T05-01-202621:55
56630L-404.27T03-01-202606:30
56730L-427.52T05-01-202622:34
56830L-428.98T08-01-202607:57
56930L-433.62T02-01-202607:41
57030L-442.17T06-01-202605:07
57130L-447.67T07-01-202602:49
57230L-467.49T05-01-202614:52
57330L-471.15T07-01-202605:28
57430L-479.76T05-01-202602:19
57530L-485.56T08-01-202618:51
57630L-498.78T07-01-202604:45
57730L-502.24T07-01-202600:08
57830L-504.19T06-01-202600:29
57930L-557.49T03-01-202611:32
58030L-620.22T01-01-202611:06
58130L-643.72T10-01-202610:20
58230L-648.91T06-01-202602:58
58330L-650.20T06-01-202622:53
58430L-683.54T02-01-202600:41
58530L-698.16T10-01-202603:32
58630L-715.93T01-01-202613:20
58730L-727.61T02-01-202609:43
58830L-738.04T06-01-202619:04
58930L-757.54T09-01-202611:08
59030L-769.36T10-01-202613:35
59130L-771.80T06-01-202603:47
59230L-823.21T08-01-202621:48
59330L-833.85T02-01-202609:32
59430L-868.03T05-01-202604:26
59530L-907.59T06-01-202623:23
59630L-917.48T10-01-202612:45
59730L-939.02T07-01-202600:02
59830L-966.15T03-01-202607:25
59930L-979.00T03-01-202612:21
60030L-988.43T08-01-202619:13
60130L-988.44T04-01-202622:39
60230L-997.77T07-01-202604:31
60330M-000.98T06-01-202611:01
60430M-003.47T03-01-202602:09
60530M-039.58T07-01-202615:21
60630M-045.74T09-01-202601:11
60730M-103.69T01-01-202606:59
60830M-126.56T03-01-202609:39
60930M-130.32T05-01-202600:50
61030M-146.00T09-01-202600:00
61130M-166.88T05-01-202606:32
61230M-2254T02-01-202610:33
61330M-273.62T02-01-202603:42
61430M-285.85T09-01-202611:37
61530M-289.57T05-01-202623:34
61630M-388.69T05-01-202603:22
61730M-395.34T07-01-202604:51
61830M-401.61T03-01-202605:06
61930M-553.57T07-01-202601:01
62030M-568.98T07-01-202620:46
62130M-574.83T02-01-202622:27
62230M-576.15T02-01-202609:06
62330M-613.92T05-01-202603:40
62430M-642.38T09-01-202614:22
62530M-654.93T07-01-202606:22
62630M-684.64T03-01-202601:40
62730M-685.16T06-01-202619:40
62830M-705.29T07-01-202615:22
62930M-741.80T06-01-202603:40
63030M-744.73T03-01-202603:16
63130M-744.73T03-01-202603:09
63230M-757.92T02-01-202623:09
63330M-788.67T10-01-202615:09
63430M-799.39T02-01-202621:52
63530M86138T05-01-202601:47
63630M-862.66T08-01-202602:54
63730M-919.52T08-01-202601:35
63830M-924.69T09-01-202620:35
63930M-965.43T05-01-202602:53
64030P-0272T08-01-202618:37
64130V-8966T02-01-202614:36
64231F-1238T09-01-202608:51
64334A-334.04V10-01-202608:21
64434A-373.78T05-01-202606:23
64534A-378.32T03-01-202610:23
64634A-835.82T03-01-202612:58
64734B-153.64T10-01-202611:49
64834D-019.88T03-01-202612:35
64935A-150.57V05-01-202622:46
65035A-163.48T07-01-202618:53
65135A-605.01T04-01-202623:38
65235A-626.76T01-01-202604:18
65335A-629.28T07-01-202602:04
65435C-147.87T05-01-202600:30
65535H-029.99V02-01-202619:04
65635H-059.81V03-01-202602:06
65735H-074.23V07-01-202600:20
65836A-623.26T05-01-202623:14
65936A-686.05T07-01-202606:02
66036B-086.91T04-01-202622:48
66136H-018.86V06-01-202611:34
66236H-176.32V05-01-202605:50
66336K-034.42T10-01-202611:53
66436K-316.43T02-01-202610:31
66536K-328.64T09-01-202605:26
66636K-343.22T06-01-202620:52
66736K-665.52T05-01-202603:32
66837B-285.80T10-01-202600:23
66937C-330.25T09-01-202614:10
67037C-504.36T09-01-202613:45
67137H-158.52V07-01-202605:01
67237K-536.41T01-01-202613:03
67338A-460.86T07-01-202601:59
67438A-799.24T06-01-202611:02
67538B-006.81V06-01-202603:54
67650E-110.01V09-01-202600:34
67751F-551.55T06-01-202619:39
67851H-564.36T03-01-202614:31
67951H-720.99T02-01-202606:31
68051L-238.34T02-01-202620:19
68170LD-002.60T08-01-202620:22
68288A-135.87T06-01-202610:39
68388A-154.00T08-01-202620:07
68488A-206.78T02-01-202610:56
68588A-501.09T01-01-202603:33
68688A-667.06T08-01-202605:32
68788A-735.10T02-01-202613:22
68888C-247.66T02-01-202605:43
68988H-043.05V05-01-202611:10
69088H-052.15V02-01-202608:34
69188LD-008.97T02-01-202622:31
69289A-263.65T10-01-202610:47
69389A-267.45T03-01-202609:44
69489A-332.98T02-01-202612:12
69589A-428.89T05-01-202622:48
69689A-479.93T08-01-202623:46
69789A-605.98T05-01-202601:59
69889A-622.08T09-01-202604:46
69989A-624.98T05-01-202601:46
70089A-738.23T09-01-202602:08
70189A-755.61T07-01-202602:46
70289A-765.42T08-01-202603:16
70389A-823.58T03-01-202607:16
70489C-178.80T03-01-202604:52
70589C-222.95T01-01-202623:26
70689C-307.26T09-01-202614:34
70789D-014.16T07-01-202604:25
70889H-033.24V10-01-202600:01
70989H-038.21V10-01-202611:56
71089H-070.56V09-01-202611:16
71189H-104.20V01-01-202622:42
71289H-104.43V05-01-202602:53
71389H-113.52V04-01-202616:12
71489H-114.73V03-01-202600:02
71590A-155.55T02-01-202622:58
71690A-211.29T01-01-202605:51
71790A-370.62T05-01-202610:39
71890B-008.44T08-01-202605:13
71990E-002.66V01-01-202609:22
72098A-370.03T09-01-202605:37
72198A-407.92T08-01-202618:01
72298A-596.50T09-01-202614:21
72398A-904.41T02-01-202601:13
72498E-004.62V10-01-202609:36
72599A-260.18T01-01-202605:54
72699A-483.81T01-01-202614:08
72799A-647.12T10-01-202603:11
72899A-659.18T05-01-202605:10
72999A-709.95T01-01-202622:10
73099A-806.60T10-01-202603:13
73199A-903.77T06-01-202600:20
73299A-923.23T02-01-202601:04
73399A-982.15T05-01-202605:56
73499B-118.43T10-01-202611:36
73599B-132.15T03-01-202602:43
73699B-176.17T05-01-202602:10
73799B-185.66T09-01-202612:26
73899H-057.43V09-01-202600:43
73999H-074.11V06-01-202600:33
74099H-089.91V01-01-202623:05
Hà Nội Công bố danh sách vi phạm giao thông qua Camera AI từ 1 / 1 đến 10 / 1 / 2026 - Ảnh 3.Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.

Top