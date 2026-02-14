Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong 24 giờ qua (tính từ 12h00 ngày 12/2 đến 12h00 ngày 13/2/2026), tình hình giao thông tại Hà Nội và các tuyến trọng điểm ghi nhận những biến động lớn về lưu lượng.
Tại nút giao thí điểm phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách 21 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).
Đáng chú ý, danh sách vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm tại đây cũng tăng cao với 36 trường hợp bị ghi hình. Điều tích cực duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận bất kỳ trường hợp đi ngược chiều nào trong suốt thời gian giám sát.
Trên trục đường Lê Văn Lương, "mắt thần" AI cũng đã bổ sung vào danh sách 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định.
Tại tuyến cửa ngõ cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), áp lực giao thông dâng cao rõ rệt khi Camera AI ghi nhận kỷ lục 17.975 phương tiện đi qua. Mặc dù mật độ xe rất lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức cao đạt 79,5 km/h.
Hệ thống vẫn trích xuất danh sách 3 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện, toàn bộ dữ liệu vi phạm tại nội thành đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng liên quan để tiến hành các thủ tục xử phạt nguội theo quy định pháp luật.
Trước bối cảnh lưu lượng giao thông tiếp tục đạt đỉnh trong những ngày tới, Cục Cảnh sát giao thông mong muốn mỗi người dân hãy nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên nhẫn khi gặp ùn tắc và tuyệt đối tuân thủ đèn tín hiệu cũng như biển báo để có một kỳ nghỉ Tết an toàn, trọn vẹn.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|1
|13-02-2026 07:15:55
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30K86787
|2
|12-02-2026 17:56:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T54848
|3
|12-02-2026 17:46:28
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H155288
|4
|12-02-2026 17:46:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|89F129304
|5
|12-02-2026 17:40:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17L42049
|6
|12-02-2026 17:38:22
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T54848
|7
|12-02-2026 17:21:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|61H151365
|8
|12-02-2026 16:46:19
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H48352
|9
|12-02-2026 16:22:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36D188946
|10
|12-02-2026 16:11:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30K66049
|11
|12-02-2026 15:25:13
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y525508
|12
|12-02-2026 15:05:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L197899
|13
|12-02-2026 14:49:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18B254842
|14
|12-02-2026 14:27:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35B271946
|15
|12-02-2026 14:07:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|98B358872
|16
|12-02-2026 13:36:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L501920
|17
|12-02-2026 13:08:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29MD223340
|18
|12-02-2026 12:31:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E181993
|19
|12-02-2026 11:52:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B224354
|20
|12-02-2026 11:52:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|15B423937
|21
|12-02-2026 11:48:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E175066
|22
|12-02-2026 11:44:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E117658
|23
|12-02-2026 11:44:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|98B129034
|24
|12-02-2026 11:31:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D247504
|25
|12-02-2026 11:14:57
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA74383
|26
|12-02-2026 11:13:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30M93452
|27
|12-02-2026 10:50:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|61H151365
|28
|12-02-2026 10:37:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T24614
|29
|12-02-2026 10:25:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D259652
|30
|12-02-2026 10:22:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21B229987
|31
|12-02-2026 09:58:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37K174180
|32
|12-02-2026 09:42:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B706536
|33
|12-02-2026 09:23:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C143199
|34
|12-02-2026 09:12:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C122545
|35
|12-02-2026 08:27:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|15G198632
|36
|12-02-2026 07:45:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29U140749
|37
|12-02-2026 16:26:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98B246534
|38
|12-02-2026 16:24:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G217837
|39
|12-02-2026 16:20:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98AK06232
|40
|12-02-2026 15:09:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21BA14749
|41
|12-02-2026 13:18:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C138924
|42
|12-02-2026 11:31:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y33740
|43
|12-02-2026 11:31:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C198746
|44
|12-02-2026 11:08:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D198650
|45
|12-02-2026 10:31:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H167107
|46
|12-02-2026 10:04:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N202222
|47
|12-02-2026 09:59:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K39767
|48
|12-02-2026 09:45:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N109399
|49
|12-02-2026 09:22:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X67639
|50
|12-02-2026 08:57:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N184009
|51
|12-02-2026 08:29:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P182066
|52
|12-02-2026 08:23:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V188611
|53
|12-02-2026 08:05:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z18723
|54
|12-02-2026 07:50:14
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30L62175
|55
|12-02-2026 07:41:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88L159200
|56
|13-02-2026 06:58:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P198669
|57
|13-02-2026 06:47:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Y50119
|58
|12-02-2026 20:59
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|17H01337
|59
|12-02-2026 19:32
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô khách
|14B01366
|60
|12-02-2026 18:23
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|77H06187
|61
|12-02-2026 07:11
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|21C08607
Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tùPháp luật - 4 giờ trước
Sau khi gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong, nữ tài xế rời khỏi hiện trường, tắt và vứt bỏ điện thoại rồi đến sáng hôm sau mới ra đầu thú.
Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậuPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá
Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở HuếPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.
Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây ánPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu về hành vi cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro chỉ sau 2 giờ gây án.
Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ănPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn trong việc làm ăn.
Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dânPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, đang bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tốXã hội - 1 ngày trước
Theo điều tra, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó đối tượng nạp từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng "Zowin" hơn 2,2 tỷ đồng.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn DũngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Dũng liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượngPháp luật
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".