Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Thứ bảy, 11:23 14/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong 24 giờ qua (tính từ 12h00 ngày 12/2 đến 12h00 ngày 13/2/2026), tình hình giao thông tại Hà Nội và các tuyến trọng điểm ghi nhận những biến động lớn về lưu lượng.

Tại nút giao thí điểm phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách 21 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Hà Nội ghi hình vi phạm giao thông bằng Camera AI từ 12 / 2 đến 13 / 2 năm 2026 - Ảnh 1.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, danh sách vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm tại đây cũng tăng cao với 36 trường hợp bị ghi hình. Điều tích cực duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận bất kỳ trường hợp đi ngược chiều nào trong suốt thời gian giám sát.

Trên trục đường Lê Văn Lương, "mắt thần" AI cũng đã bổ sung vào danh sách 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định.

Tại tuyến cửa ngõ cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), áp lực giao thông dâng cao rõ rệt khi Camera AI ghi nhận kỷ lục 17.975 phương tiện đi qua. Mặc dù mật độ xe rất lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức cao đạt 79,5 km/h.

Hà Nội ghi hình vi phạm giao thông bằng Camera AI từ 12 / 2 đến 13 / 2 năm 2026 - Ảnh 2.

Lái xe không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Hệ thống vẫn trích xuất danh sách 3 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện, toàn bộ dữ liệu vi phạm tại nội thành đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng liên quan để tiến hành các thủ tục xử phạt nguội theo quy định pháp luật.

Trước bối cảnh lưu lượng giao thông tiếp tục đạt đỉnh trong những ngày tới, Cục Cảnh sát giao thông mong muốn mỗi người dân hãy nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên nhẫn khi gặp ùn tắc và tuyệt đối tuân thủ đèn tín hiệu cũng như biển báo để có một kỳ nghỉ Tết an toàn, trọn vẹn.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
113-02-2026 07:15:55Không đội mũXe mô tô30K86787
212-02-2026 17:56:14Không đội mũXe mô tô29T54848
312-02-2026 17:46:28Không đội mũXe mô tô29H155288
412-02-2026 17:46:27Không đội mũXe mô tô89F129304
512-02-2026 17:40:09Không đội mũXe mô tô17L42049
612-02-2026 17:38:22Không đội mũXe mô tô29T54848
712-02-2026 17:21:47Không đội mũXe mô tô61H151365
812-02-2026 16:46:19Không đội mũXe mô tô29H48352
912-02-2026 16:22:45Không đội mũXe mô tô36D188946
1012-02-2026 16:11:31Không đội mũXe mô tô30K66049
1112-02-2026 15:25:13Không đội mũXe mô tô29Y525508
1212-02-2026 15:05:42Không đội mũXe mô tô29L197899
1312-02-2026 14:49:31Không đội mũXe mô tô18B254842
1412-02-2026 14:27:11Không đội mũXe mô tô35B271946
1512-02-2026 14:07:06Không đội mũXe mô tô98B358872
1612-02-2026 13:36:06Không đội mũXe mô tô29L501920
1712-02-2026 13:08:40Không đội mũXe mô tô29MD223340
1812-02-2026 12:31:01Không đội mũXe mô tô29E181993
1912-02-2026 11:52:50Không đội mũXe mô tô29B224354
2012-02-2026 11:52:44Không đội mũXe mô tô15B423937
2112-02-2026 11:48:52Không đội mũXe mô tô29E175066
2212-02-2026 11:44:15Không đội mũXe mô tô29E117658
2312-02-2026 11:44:07Không đội mũXe mô tô98B129034
2412-02-2026 11:31:43Không đội mũXe mô tô29D247504
2512-02-2026 11:14:57Không đội mũXe mô tô29AA74383
2612-02-2026 11:13:32Không đội mũXe mô tô30M93452
2712-02-2026 10:50:02Không đội mũXe mô tô61H151365
2812-02-2026 10:37:29Không đội mũXe mô tô29T24614
2912-02-2026 10:25:37Không đội mũXe mô tô29D259652
3012-02-2026 10:22:43Không đội mũXe mô tô21B229987
3112-02-2026 09:58:42Không đội mũXe mô tô37K174180
3212-02-2026 09:42:23Không đội mũXe mô tô17B706536
3312-02-2026 09:23:53Không đội mũXe mô tô29C143199
3412-02-2026 09:12:37Không đội mũXe mô tô29C122545
3512-02-2026 08:27:44Không đội mũXe mô tô15G198632
3612-02-2026 07:45:25Không đội mũXe mô tô29U140749
3712-02-2026 16:26:11Vượt đèn đỏXe mô tô98B246534
3812-02-2026 16:24:35Vượt đèn đỏXe mô tô29G217837
3912-02-2026 16:20:44Vượt đèn đỏXe mô tô98AK06232
4012-02-2026 15:09:39Vượt đèn đỏXe mô tô21BA14749
4112-02-2026 13:18:19Vượt đèn đỏXe mô tô29C138924
4212-02-2026 11:31:17Vượt đèn đỏXe mô tô29Y33740
4312-02-2026 11:31:05Vượt đèn đỏXe mô tô29C198746
4412-02-2026 11:08:18Vượt đèn đỏXe mô tô29D198650
4512-02-2026 10:31:52Vượt đèn đỏXe mô tô18H167107
4612-02-2026 10:04:53Vượt đèn đỏXe mô tô29N202222
4712-02-2026 09:59:18Vượt đèn đỏXe mô tô30K39767
4812-02-2026 09:45:54Vượt đèn đỏXe mô tô29N109399
4912-02-2026 09:22:37Vượt đèn đỏXe mô tô30X67639
5012-02-2026 08:57:59Vượt đèn đỏXe mô tô29N184009
5112-02-2026 08:29:13Vượt đèn đỏXe mô tô29P182066
5212-02-2026 08:23:20Vượt đèn đỏXe mô tô29V188611
5312-02-2026 08:05:41Vượt đèn đỏXe mô tô30Z18723
5412-02-2026 07:50:14Vượt đèn đỏÔ tô con30L62175
5512-02-2026 07:41:19Vượt đèn đỏXe mô tô88L159200
5613-02-2026 06:58:41Vượt đèn đỏXe mô tô29P198669
5713-02-2026 06:47:25Vượt đèn đỏXe mô tô30Y50119
5812-02-2026 20:59Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 17H01337
5912-02-2026 19:32Không thắt dây đai an toànÔ tô khách14B01366
6012-02-2026 18:23Không thắt dây đai an toànÔ tô tải77H06187
6112-02-2026 07:11Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 21C08607
Hà Nội ghi hình vi phạm giao thông bằng Camera AI từ 12 / 2 đến 13 / 2 năm 2026 - Ảnh 3.Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.

