Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong 24 giờ qua (tính từ 12h00 ngày 12/2 đến 12h00 ngày 13/2/2026), tình hình giao thông tại Hà Nội và các tuyến trọng điểm ghi nhận những biến động lớn về lưu lượng.

Tại nút giao thí điểm phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách 21 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, danh sách vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm tại đây cũng tăng cao với 36 trường hợp bị ghi hình. Điều tích cực duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận bất kỳ trường hợp đi ngược chiều nào trong suốt thời gian giám sát.

Trên trục đường Lê Văn Lương, "mắt thần" AI cũng đã bổ sung vào danh sách 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định.

Tại tuyến cửa ngõ cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), áp lực giao thông dâng cao rõ rệt khi Camera AI ghi nhận kỷ lục 17.975 phương tiện đi qua. Mặc dù mật độ xe rất lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức cao đạt 79,5 km/h.

Lái xe không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Hệ thống vẫn trích xuất danh sách 3 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện, toàn bộ dữ liệu vi phạm tại nội thành đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng liên quan để tiến hành các thủ tục xử phạt nguội theo quy định pháp luật.

Trước bối cảnh lưu lượng giao thông tiếp tục đạt đỉnh trong những ngày tới, Cục Cảnh sát giao thông mong muốn mỗi người dân hãy nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên nhẫn khi gặp ùn tắc và tuyệt đối tuân thủ đèn tín hiệu cũng như biển báo để có một kỳ nghỉ Tết an toàn, trọn vẹn.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 13-02-2026 07:15:55 Không đội mũ Xe mô tô 30K86787 2 12-02-2026 17:56:14 Không đội mũ Xe mô tô 29T54848 3 12-02-2026 17:46:28 Không đội mũ Xe mô tô 29H155288 4 12-02-2026 17:46:27 Không đội mũ Xe mô tô 89F129304 5 12-02-2026 17:40:09 Không đội mũ Xe mô tô 17L42049 6 12-02-2026 17:38:22 Không đội mũ Xe mô tô 29T54848 7 12-02-2026 17:21:47 Không đội mũ Xe mô tô 61H151365 8 12-02-2026 16:46:19 Không đội mũ Xe mô tô 29H48352 9 12-02-2026 16:22:45 Không đội mũ Xe mô tô 36D188946 10 12-02-2026 16:11:31 Không đội mũ Xe mô tô 30K66049 11 12-02-2026 15:25:13 Không đội mũ Xe mô tô 29Y525508 12 12-02-2026 15:05:42 Không đội mũ Xe mô tô 29L197899 13 12-02-2026 14:49:31 Không đội mũ Xe mô tô 18B254842 14 12-02-2026 14:27:11 Không đội mũ Xe mô tô 35B271946 15 12-02-2026 14:07:06 Không đội mũ Xe mô tô 98B358872 16 12-02-2026 13:36:06 Không đội mũ Xe mô tô 29L501920 17 12-02-2026 13:08:40 Không đội mũ Xe mô tô 29MD223340 18 12-02-2026 12:31:01 Không đội mũ Xe mô tô 29E181993 19 12-02-2026 11:52:50 Không đội mũ Xe mô tô 29B224354 20 12-02-2026 11:52:44 Không đội mũ Xe mô tô 15B423937 21 12-02-2026 11:48:52 Không đội mũ Xe mô tô 29E175066 22 12-02-2026 11:44:15 Không đội mũ Xe mô tô 29E117658 23 12-02-2026 11:44:07 Không đội mũ Xe mô tô 98B129034 24 12-02-2026 11:31:43 Không đội mũ Xe mô tô 29D247504 25 12-02-2026 11:14:57 Không đội mũ Xe mô tô 29AA74383 26 12-02-2026 11:13:32 Không đội mũ Xe mô tô 30M93452 27 12-02-2026 10:50:02 Không đội mũ Xe mô tô 61H151365 28 12-02-2026 10:37:29 Không đội mũ Xe mô tô 29T24614 29 12-02-2026 10:25:37 Không đội mũ Xe mô tô 29D259652 30 12-02-2026 10:22:43 Không đội mũ Xe mô tô 21B229987 31 12-02-2026 09:58:42 Không đội mũ Xe mô tô 37K174180 32 12-02-2026 09:42:23 Không đội mũ Xe mô tô 17B706536 33 12-02-2026 09:23:53 Không đội mũ Xe mô tô 29C143199 34 12-02-2026 09:12:37 Không đội mũ Xe mô tô 29C122545 35 12-02-2026 08:27:44 Không đội mũ Xe mô tô 15G198632 36 12-02-2026 07:45:25 Không đội mũ Xe mô tô 29U140749 37 12-02-2026 16:26:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B246534 38 12-02-2026 16:24:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G217837 39 12-02-2026 16:20:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98AK06232 40 12-02-2026 15:09:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21BA14749 41 12-02-2026 13:18:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C138924 42 12-02-2026 11:31:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y33740 43 12-02-2026 11:31:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C198746 44 12-02-2026 11:08:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D198650 45 12-02-2026 10:31:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H167107 46 12-02-2026 10:04:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N202222 47 12-02-2026 09:59:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K39767 48 12-02-2026 09:45:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N109399 49 12-02-2026 09:22:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X67639 50 12-02-2026 08:57:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N184009 51 12-02-2026 08:29:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P182066 52 12-02-2026 08:23:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V188611 53 12-02-2026 08:05:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z18723 54 12-02-2026 07:50:14 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30L62175 55 12-02-2026 07:41:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88L159200 56 13-02-2026 06:58:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P198669 57 13-02-2026 06:47:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y50119 58 12-02-2026 20:59 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 17H01337 59 12-02-2026 19:32 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách 14B01366 60 12-02-2026 18:23 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 77H06187 61 12-02-2026 07:11 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 21C08607