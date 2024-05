Tin sáng 23/5: Bất ngờ kết quả xét nghiệm ADN trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội; tin mới nhất sức khoẻ nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người

Bất ngờ kết quả ADN con trai mới sinh của bé gái 12 tuổi ở Hà Nội

Bé gái 12 tuổi đã sinh con. Ảnh: T.D

Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi sinh con, theo VietnamNet, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé mới sinh cho thấy không trùng huyết thống với người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm.

Vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết thêm: "Hiện tại, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và tìm thủ phạm cụ thể của vụ án".

Ông Đ.N.A - bố của bé gái Đ.T.N.L (12 tuổi, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) chia sẻ, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé mới sinh, công an cho biết đang tiếp tục điều tra và bảo gia đình chờ kết quả.

Trước đó, ngày 17/4, bé gái L sinh bé trai nặng 3kg. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN con trai vừa sinh của bé gái này để tiến hành xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Theo phản ánh của ông Đ.N.A, bé gái L mang thai do bị xâm hại tình dục. Ông A nhận thấy điều bất thường của con gái vào tháng 1. Sau khi dò hỏi, ông được con kể đã bị hàng xóm xâm hại. Sau đó, ông A trình báo cơ quan công an.

Từ 1/6, ngừng xe trung chuyển miễn phí tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo

Xe trung chuyển khách miễn phí tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sẽ tạm ngừng từ 1/6. Ảnh: Thư Trần

Theo Báo Dân trí, đại diện Công ty CP cao tốc Phú Quốc (nhà tàu - đơn vị vận hành, khai thác tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo) cho biết, dịch vụ xe trung chuyển miễn phí cho hành khách đi tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo từ công viên 23/9 sẽ được tạm dừng từ 1/6. Do nhà tàu đã kết hợp với một số công ty chuyên về vận tải đường bộ để kết nối khách hàng và đưa đón chuyên nghiệp hơn.

Trong thông báo mới nhất của Công ty CP cao tốc Phú Quốc, hãng tàu thừa nhận bất cập trong khâu trung chuyển hành khách là do chưa có kinh nghiệm. Công ty sẽ tạm dừng dịch vụ trung chuyển miễn phí từ 1/6.

Hôm 21/5, Sở GTVT TPHCM đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố hướng dẫn công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc phối hợp công ty CP xe khách Phương Trang để có phương án trung chuyển khách từ Công viên 23/9 đến Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước với mức phí phù hợp.

Tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo khai trương hôm 13/5, khởi hành tuyến đầu tiên hôm 15/5 và chuyến trở lại TPHCM xuất phát từ Côn Đảo vào chiều 16/5. Đây cũng là tuyến tàu đầu tiên khai thác hành trình từ TPHCM đến Côn Đảo, ngoài đường hàng không.

Hà Nội kèm miễn phí cho học sinh THCS và THPT trong kỳ thi tốt nghiệp

Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội triển khai dự án "Áo xanh sư phạm tiếp sức mùa thi" năm 2024. Ảnh minh họa: TL

Thông tin từ Thành đoàn Hà Nội cho biết, căn cứ Đề án "Tiếp sức mùa thi năm 2024", nhằm hỗ trợ học sinh trên địa bàn TP chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội triển khai dự án "Áo xanh sư phạm tiếp sức mùa thi" năm 2024.

Thời gian triển khai dự án, từ tháng 5/2024 đến khi 2 kỳ thi diễn ra. Hình thức học trực tuyến 2 buổi/môn/tuần, mỗi buổi 2 tiếng; các môn học: Văn, Toán, tiếng Anh. Đối tượng được hỗ trợ dạy kèm miễn phí là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần sự trợ giúp tại các trường THCS, THPT trên địa bàn TP Hà Nội.

Khi đăng ký lớp học, học sinh sẽ được kiểm tra trình độ đầu vào; xác định phong cách học tập, kết hợp kết quả cùng với nhận xét của giáo viên trên trường để lên lộ trình học riêng với từng học sinh. Quá trình dạy kèm các gia sư tình nguyện sẽ liên tục theo dõi, báo cáo học tập của học sinh cho phụ huynh; đồng thời, điều chỉnh lại lộ trình và phương pháp dạy phù hợp trong quá trình triển khai.

Theo Thành đoàn Hà Nội, các tình nguyện viên tham gia dự án là sinh viên có kiến thức, trình độ phù hợp với môn học gia sư. Thông qua dự án, các sinh viên cũng có cơ hội được rèn luyện kỹ năng sư phạm của bản thân.

Để tham gia kèm học sinh, các gia sư tình nguyện và sinh viên sư phạm đăng ký thông tin theo đường link sau: https://bom.so/3NsCqF hoặc gửi danh sách qua mail: truonghoc.hanoi@gmail.com.

Các trường đăng ký danh sách học sinh gửi về Ban Thanh niên trường học, Thành đoàn Hà Nội qua mail: truonghoc.hanoi@gmail.com.

Diễn biến mới nhất sức khoẻ nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người

Bố của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý chăm sóc con tại bệnh viện sau vụ tai nạn bị kính rơi vào người. Ảnh: Hoàng An

Trên NLĐO, bác sĩ Trần Quang Trung (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, sau hơn 1 tháng điều trị sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi), bị tấm kính rơi vào người ở quán cà phê, đã có nhiều cải thiện.

Hiện các chức năng tim, phổi, đã phục hồi nhiều so với lúc vào viện. Tuy nhiên, do đứt dây thần kinh tủy sống nên chức năng đường tiết niệu, vận động hai chân chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Những ngày qua bên cạnh việc điều trị, bác sĩ Lý cũng tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Dự kiến trong 1-2 ngày tới, sau khi điều trị nội khoa ổn định, bác sĩ Lý sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai hoặc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 để tập phục hồi chức năng.

Các bác sĩ cũng cho biết hiện bác sĩ Lý chưa thể tự ngồi được, cần hỗ trợ tập phục hồi sớm để tránh dẫn đến teo cơ. Bệnh nhân cũng được các bác sĩ chuyên khoa lên phác đồ điều trị lâu dài.

Tai nạn hi hữu xảy ra với bác sĩ Lý tối 20/4, tại quán cà phê The Coffee House (Đống Đa, Hà Nội). Thời điểm đó tấm kính trên giếng trời đổ sập xuống khiến một số khách hàng bị thương. Trong đó, bác sĩ Hoàng Minh Lý (quê Nghệ An), đang công tác tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) bị thương nặng nhất.

Cứu sống bé sinh non có nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Sau 2 tháng điều trị hiệu quả, bệnh nhi đã hồi phục tốt, được các bác sĩ cho ra viện.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết vừa phẫu thuật và cứu sống trẻ sinh non bị dị tật khe hở thành bụng, nội tạng nằm ngoài cơ thể, dị dạng ruột.

Trước đó, ngày 22/3, sản phụ T.N.Q.N (trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh) sinh thường bé trai trong tình trạng sinh non (35 tuần tuổi), nhẹ cân (2,4 kg) tại bệnh viện huyện. Được biết, trong quá trình mang thai, sản phụ không đi khám, siêu âm sàng lọc thai kỳ thường xuyên.

Sau sinh, các bác sĩ phát hiện trẻ không có cân cơ, da thành bụng, có biểu hiện thoát vị khe thành bụng (toàn bộ ruột nằm ngoài ổ bụng). Nhanh chóng, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bệnh nhi nhập viện với thể trạng suy dinh dưỡng, non yếu, hạ thân nhiệt, có dấu hiệu thiếu dịch, suy hô hấp, tiên lượng nặng. Dị tật khe hở thành bụng khiến dạ dày, toàn bộ ruột non và đại tràng của trẻ thoát vị ra ngoài ổ bụng.

Dạ dày, các quai ruột non của bé bị giãn, dị tật bất thường; phần lớn ống tiêu hóa từ tá tràng đến trực tràng không rõ hình dạng, các quai ruột có cấu trúc bất thường.

Nhận định đây là trường hợp trẻ cần được cấp cứu sau sinh, các bác sĩ Hồi sức tích cực ngoại khoa nhanh chóng tiến hành hội chẩn với chuyên Khoa Ngoại.

Sau đó các bác sĩ đã tiến hành thực hiện ca phẫu thuật khâu treo túi vô khuẩn cho trẻ. Mười ngày sau, toàn bộ ruột của bé đã nằm gọn trong ổ bụng, bệnh nhi được lên chương trình phẫu thuật lần 2 để đóng lại thành bụng.

Sau phẫu thuật và sau 2 tháng chăm sóc tích cực, điều trị hiệu quả, bệnh nhi đã hồi phục tốt, thông đường tiêu hóa, toàn trạng ổn định, được các bác sĩ cho ra viện, hẹn tái khám.

Tài xế ô tô ngủ gục tông sập tiệm tạp hóa

Tài xế ngủ gục lái ô tô tông vào tiệm tạp hóa, bị lật ngang. Ảnh: CTV

Theo PLO, trưa 22/5, nam tài xế 26 tuổi lái ôtô 5 chỗ biển kiểm soát TP HCM chạy trên tỉnh lộ 838, từ Đức Huệ tới TP HCM. Khi đến khu vực thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành, ôtô lao vào tiệm tạp hóa ven đường, húc văng tủ trưng bày cùng nhiều kệ hàng.

Tai nạn khiến ôtô lật ngang, túi khí bung, phần đầu móp méo, nứt kính lái, tài xế được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài. Một phần mái che của tiệm đổ sập, các tủ kính cùng kệ trưng bày hàng bị vỡ. Thời điểm xảy ra sự cố, tiệm vắng người nên không xảy ra thương vong.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an thị trấn Đông Thành có mặt để điều tra vụ việc, nam tài xế cho biết đang lái ô tô đưa người thân từ TP.HCM lên Mỹ Quý Tây. Khi quay trở về thì do mệt nên ngủ gục và đã gây tai nạn.

Lái xe đã chủ động bồi thường cho chủ tiệm, đồng thời liên hệ xe cứu hộ đến đưa ôtô đi sửa chữa.