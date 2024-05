Tin sáng 22/5: Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong; miền Bắc tăng nhiệt và nắng nóng

Tin sáng 21/5: Miền Bắc chỉ nắng được 2 ngày trước khi bước vào hình thái thời tiết mới; Trường Đại học Luật Hà Nội lí giải điểm chuẩn học bạ lên đến 30 điểm GĐXH - Từ 21/5, khu vực miền Bắc có nắng, nền nhiệt tăng lên ngưỡng cao nhất 31-33 độ C; Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo phương thức xét kết quả học tập THPT (xét học bạ)...

Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong

Theo TS.BS Phan Hữu Phúc - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, bé trai N.H.Đ. (14 tuổi, nam sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng) đã tử vong vào hồi 12h35 ngày 21/5.

Chẩn đoán tử vong, suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng.

Trước đó, như Báo SK&ĐS đã thông tin, chiều 17/3, em N.H.Đ (sinh năm 2010, học sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng) ra sân đình Lê Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên để chơi bóng rổ.

Trong lúc chơi, em Đ. nảy sinh xích mích với một bạn tên là K. (học sinh lớp 6). Cháu K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh T.V.T và kể lại sự việc. Anh T.V.T chở 2 con bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về.

Hình ảnh nạn nhân trước khi mất.

Lúc này, anh T. thấy cháu M. chạy vào đấm làm cháu Đ. ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, anh T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu Đ. vào BVĐK Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Sau nhiều ngày điều trị vì chấn thương sọ não, theo nguyện vọng gia đình, em Đ. đã được đưa về BVĐK tỉnh Phú Thọ ngày 26/3/2024.

Tối ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008; trú tại: quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can.

Xét nghiệm ADN xác minh thi thể nghi cháu bé mất tích tại vùng biển Lăng Cô

Chiều 21/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vương Đình Tuân - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), cho biết, cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính thi thể nghi là cháu bé mất tích tại vùng biển địa phương vừa được phát hiện dạt vào một bãi biển của TP. Đà Nẵng.

Xét nghiệm ADN xác minh thi thể nghi cháu bé mất tích tại vùng biển Lăng Cô ảnh 2Hình ảnh mẹ cháu bé hàng ngày ra bờ biển quỳ ngóng con trai khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: MXH

Trước đó, vào ngày 12/5, do nghỉ Chủ nhật, cháu Lê Phước N. (SN 2018, trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) không đến trường học, nên được người nhà gửi cho hai cô giáo chăm giữ tại một điểm trông trẻ ở địa phương.

Trong giờ nghỉ trưa, cháu N. rời khỏi điểm trông trẻ sau đó bị mất tích. Sau khi sự việc được báo cáo đến cơ quan chức năng, chính quyền thị trấn Lăng Cô đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm trong nhiều ngày qua nhưng không có kết quả.

Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 200 triệu khi làm cộng tác viên bán hàng online

Theo tin từ VietNamNet, chiều 21/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng khi làm cộng tác viên bán hàng online.

Cụ thể, vào ngày 2/5, chị C. (39 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) đến Công an quận Đống Đa trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị C. cho biết bản thân nhận được lời mời làm cộng tác viên bán hàng online. Sau đó, được hướng dẫn thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng "hoa hồng".

Người phụ nữ này đã chuyển hơn 200 triệu đồng để thanh toán đơn hàng nhưng không rút được tiền. Lúc này, chị C. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Nhiều người bị lừa khi làm cộng tác viên bán hàng online. Ảnh: Anh Trang

Từ vụ việc nêu trên, Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm.

Chuyên gia giải thích hiện tượng lạ về vệt sáng quanh mặt trời trưa 21/5

Tin từ VOV, ngày 21/5, tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh... ghi nhận hiện tượng lạ về mặt trời. Thời điểm ghi nhận rõ nhất vào trưa nay, mặt trời đi kèm quầng hào quang thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người.

Liên quan đến hiện tượng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định: "Hiện tượng trên là quầng mặt trời (Halo). Nó là hiện tượng mặt trời bị che chắn bởi đám mây. Đây là loại mây cấu tạo bởi các tinh thể đá mỏng thường tồn tại ở độ cao trên 6.000m.

Hiện tượng lạ về vệt sáng quanh mặt trời trưa 21/5

Chúng ta nhìn thấy trời xanh bị che hơi mờ vì mây mỏng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp tinh thể đá bị khúc xạ tạo ra một vầng hào quang mà dân gian hay gọi là quầng. Hiện tượng quầng thường quan sát vào buổi trưa những ngày nắng nóng. Nó không thường xuyên nhưng không hiếm gặp. Không có quy luật nhất định của hiện tượng này với các thiên tai".

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, quầng hào quang là những vòng ánh sáng bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng. Chúng thường xuất hiện khi có một lớp mây ti mỏng xuất hiện trên bầu trời. Sự kết hợp giữa hóa học, vật lý và hình học là nguyên nhân chính tạo ra quầng mặt trời. Bầu khí quyển pha trộn nhiều loại khí, bao gồm khí oxy, nitơ và hơi nước.

Ở độ cao đủ lớn, hơi nước cô đặc và sau đó đông cứng thành tinh thể băng. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tinh thể băng, dạng hình học của tinh thể sẽ làm cho ánh sáng bị khúc xạ, tương tự hiện tượng xảy ra khi ánh sáng chiếu qua một lăng kính.

Quầng mặt trời hoặc mặt trăng thường là dấu hiệu dự báo sắp có mưa. Do quầng hào quang cần tinh thể băng để hình thành, tinh thể băng thường xuất hiện trong những đám mây li ti ở độ cao lớn. Những đám mây này có thể kéo đến nhiều ngày trước khi có khối khí nóng hoặc lạnh mang mưa đến. Tuy nhiên, không phải mọi đám mây li ti đều đi kèm bão. Một số quầng hào quang chỉ đơn thuần là tín hiệu cho thấy lượng nước ở thượng quyển gia tăng. Hiện tượng này cũng có thể xảy ra cả với mặt trăng.

Miền Bắc tăng nhiệt, chiều tối đề phòng dông lốc

VTCnews cập nhật tin tức tù Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, theo đó, dự báo thời tiết ngày mai 22/5, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, trời nắng, đến chiều tối cần đề phòng dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 21/5 và ngày 22/5/2024

Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng vào ngày 22/5.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc đêm nay và chiều mai 22/5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên đêm nay và chiều mai 22/5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.